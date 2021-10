FAVORITT: 25 prosent av de spurte i VGs meningsmåling ønsker Ine Marie Eriksen Søreide som ny partileder i Høyre – den dagen Solberg går av.

Søreide favoritt som Ernas arvtager

Ine Marie Eriksen Søreide er den heteste kandidaten til å overta etter Erna Solberg som partileder i Høyre. I hvert fall om man spør velgerne hvem de foretrekker.

Etter åtte år som statsminister gikk Erna Solberg forrige uke tilbake til tilværelsen som partileder og opposisjonsleder på Stortinget.

Hun har uttalt at hun planlegger å lede Høyre også inn i neste valg i i 2025 – og dermed sitte til 2029.

– Min plan er det. Og så har jeg sagt at vi skal ha et generasjonsskifte på et eller annet tidspunkt, men når det skal være er opp til partiet, sier hun til VG.

Skulle hun likevel bestemme seg for å gi seg som partileder, er det trolig at det vil skje i god tid før neste stortingsvalg, for å la en ny partileder bli varm i trøya før valget.

VG har derfor i en meningsmåling stilt spørsmålet «Av følgende – hvem mener du vil være beste kandidat til å overta som partileder i Høyre den dagen Erna Solberg går av»

Kandidatene er Jan Tore Sanner, Ine Marie Eriksen Søreide, Tina Bru og Henrik Asheim.

Resultatet er da:

Ine Marie Eriksen Søreide: 25 %

Jan Tore Sanner: 13 %

Tina Bru: 11 %

Henrik Asheim: 7 %

Ingen av dem: 7 %

Ikke sikker: 36 %

Hvis man kun ser på velgerne som stemmer Høyre i undersøkelsen forblir rekkefølgen uendret, men både Sanner og Asheim får noen prosentpoeng høyere oppslutning.

Søreide ønsker ikke å stille til intervju i saken, men skriver i en kort uttalelse til VG:

«Det er selvfølgelig veldig hyggelig med positive tilbakemeldinger. Men dette er heldigvis ingen problemstilling nå. Jeg er veldig glad for at Erna Solberg fortsetter som partileder, og mener det er en stor styrke for Høyre.»

VELDIG HYGGELIG: Jan Tore Sanner synes det er hyggelig å være den andre mest foretrukne arvtageren til Erna Solberg – men håper hun fortsatt vil sitte lenge.

– Hyggelig

Tidligere finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner er nummer to av de foretrukne kandidatene blant velgerne.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig. Samtidig så har vi en partileder i dag, som har gjort en lang og god jobb, og som har sagt ja til å fortsette. Det er det beste for Høyre, sier Sanner.

– Det snakkes gjerne om at en ny generasjon skal ta over når Erna gir seg. Er det noen naturlov at neste Høyre-leder skal tilhøre en annen generasjon enn avtroppende leder?

– Jeg har sittet i ledertrioen i Høyre siden Erna ble partileder i 2004. Så jeg har sittet lenge. Jeg synes det er fantastisk bra at Høyre har en underskog av dyktige politikere som egner seg som partiledere i fremtiden. Så får det være opp til Høyre å ta stilling til det når det blir aktuelt. Men jeg håper at Erna fortsetter i mange år fremover, sier Sanner.

Målingen Meningsmålingen er utført av Respons Analyse på vegne av VG. Målingen ble utført i tidsrommet 13.–18. oktober, og har 1001 respondenter. Vis mer

– Tror du at vil ønske å være med i diskusjonen om ledervervet når det blir aktuelt?

– Det får vi ta stilling til når den tid kommer. Det viktigste man kan gjøre som politiker er å gjøre en god jobb der man er, så får fremtiden bringe det fremtiden bringer.

SITTER TRYGT: Ingen i Høyre har tatt til orde for å utfordre Erna Solberg som leder av partiet.

Solberg: – En med hvilepuls

Partileder Erna Solberg peker på at 36 prosent sier at ikke er sikker på hvem de ønsker at skal overta.

– Jeg tenker at det sier alt om at det er litt for tidlig å gjøre opp den diskusjonen, konkluderer hun.

– Det er flinke kandidater alle de som er nevnt, men det har også noe å gjøre med hvem som er mest kjent fordi de har sittet lenge og vært synlig i mediene. Alle disse har vært nevnt har vært statsråder. Noen har vært statsråder lenge, sier Solberg.

– Finnes det andre kandidater tror du?

– Ja, vi får se. Vi har jo en på hvilepuls utenfor for øyeblikket. Vi får se om han finner energien igjen, sier Solberg.

Tidligere arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen varslet at han ikke vil ta gjenvalg til Stortinget og har varslet at han er ferdig i toppolitikken. Solberg er ikke helt overbevist om at han aldri kommer tilbake.

SOVENDE KANDIDAT: Erna Solberg lanserer Torbjørn Røe Isaksen (H) som en mulig lederkandidat til å ta over som leder av partiet.

– Du sikter til mannen med den avslappede holdningen i Høyre?

– De minst interessante dansemovesene, vil jeg kanskje si, sier Solberg.

– Kan han også være en kandidat til ledervervet?

– Vi får se. Jeg tenker det er litt tidlig å gjøre seg opp slike meninger. Alle har viktige roller i partiet vårt å bidra til fremover, sier hun.

Torbjørn Røe Isaksen svarer slik på å bli nevnt av Solberg:

– Jeg har gått av som statsråd for en uke siden og prøver å finne meg en ny jobb, så jeg har ingen planer om å lansere et kandidatur som Høyre-leder, sier Isaksen til VG.