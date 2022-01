FAGLIGE RÅD: Før regjeringen besluttet hvilke tiltak Norge nå skal ha, hentet de inn råd fra Helsedirektoratet og FHI. Klokken 19 skal alle tre svare for tiltakene på en pressekonferanse.

Nye tiltak i kveld: Dette anbefaler Helsedirektoratet og FHI

Helsedirektoratet og FHI anbefaler en skjenkestopp fra klokken 22 eller 24, åpning for større arrangement, gult nivå i skolene, fortsatt hjemmekontor - og store endringer i karantenereglene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Før regjeringen presenterer de nye tiltakene på en pressekonferanse klokken 19, er de faglige rådene de har fått publisert.

Dette anbefaler de om skjenkestopp

VG kjenner til at regjeringen de planlegger å oppheve skjenkeforbudet. Ikke et frislipp – men trolig et tidspunkt for når skjenking må opphøre.

Og de faglige anbefalingene viser at både FHI og Helsedirektoratet vil oppheve skjenkeforbudet – og erstatte det med en skjenkestopp klokken 22 eller 24.

De mener dog det er en forutsetning at det blant annet også stilles krav til smittevernfaglig forsvarlig drift, sitteplasser til gjestene og registrering for å forenkle smittesporing.

FHI vurderer at den smittereduserende effekten av skjenkestopp blir større jo tidligere på kvelden skjenkestoppen settes.

FHI vurderer smitterisikoen på serveringssteder som lav til moderat – men mener risikoen er stor på puber og nattklubber.

Det er ikke anbefalt endringer i de øvrige tiltakene i serveringsbransjen. Altså mener de fortsatt at serveringsstedene skal sørge for at alle kan holde meteren. De vil fortsatt ha nei til dansing, krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren (unntak mens man sitter ved bordet) og registreringsplikt for gjester.

Vil åpne for større arrangement

De anbefaler fortsatt å ha maks 20 personer på offentlige arrangement innendørs uten faste tilviste plasser.

Men på arrangement med faste tilviste plasser, anbefaler de å øke fra maks 50 personer til maks 200 - med forutsetning om smittevernfaglig forsvarlig drift, munnbind-påbud og én meters avstand.

Utendørs åpner de også for at det kan økes til 200 personer på offentlige arrangement uten faste tilviste plasser, opp fra dagens 100. De vil fortsatt ha maks 600 (200x3) utendørs med faste tilviste plasser.

Gjester hjemme, treningssenter, svømming, coronapass og hjemmekontor

Vil beholde gjeste-anbefaling: Både helsedirektoratet og FHI vil beholde den nasjonale anbefalingen om maksimalt 10 gjester hjemme, og en meter avstand til andre du bor med.

Hjemmekontor: Her anbefaler de ikke noen endringer, altså vil de fortsatt ha det samme påbudet om hjemmekontor som vi har i dag.

Coronapass: FHI anbefaler ikke bruk av coronapass innenlands, slik mange andre land har, at du må være vaksinert eller ha negativt test for å slippe inn på for eksempel restauranter. Helsedirektoratet vurderer at det kan ha smittevernfaglige gevinster, men mener at det må være en politisk beslutning.

Treningssenter: I dag er det kun individuell trening, men det anbefales å åpne for ti personer i grupper innendørs og én meters avstand - eller to meter dersom det er intensiv trening.

Svømmehaller, spaanlegg og badeland: FHI anbefaler å fjerne restriksjonene i hvilke tilbud treningssentre, svømmehaller og lignende

virksomheter kan holde åpent for.

Vil ha store endringer i karantenereglene

Både FHI og Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å gjøre betydelige lettelser i karantenereglene - at du kan slippe karantene ved å teste deg.

Målet er å redusere antall folk som må være borte fra skole og arbeid selv om de ikke har symptomer, fordi de har vært nærkontakt til en smittet.

FHI anbefalte også før jul å erstatte karantene med testing, men Norge har hatt utfordringer med for lite hurtigtester.

FHI anbefaler nå et testregime i stedet for smittekarantene for både husstandsmedlemmer/tilsvarende nære og for øvrige nærkontakter.

Her kan du lese mer om karantene-anbefalingene.

Anbefaler gult nivå i skolene

FHI anbefaler at både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring får et nasjonalt gult nivå fra uke 3. De mener rødt nivå i både videregående og voksenopplæring bør avvikles.

– Rødt nivå nasjonalt for videregående skoler vurderes ikke som forholdsmessig i forhold til smittesituasjonen, og bør avvikles så snart som mulig, skriver FHI.

Helsedirektoratet støtter FHIs anbefaling om gult tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring. De mener en nasjonal føring om rødt nivå vil være et strengt tiltak nå, gitt god vaksineringsgrad blant elever i videregående skole og voksenopplæring, skriver de.

Både FHI og Helsedirektoratet mener også at dette burde være en nasjonal anbefaling, i stedet for å være regulert i forskrift. Samtidig presiserer Helsedirektoratet:

“Det bør likevel gis en klar føring om at gult nivå er anbefalt fra nasjonalt hold, slik at en slik beslutning om lavere tiltaksnivå eventuelt må bero på en grundig og helhetlig smittevernfaglig vurdering fra kommunen, der man blant annet vurderer smittesituasjonen i kommunen som helhet og kommunens kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelig hyppig testing”

Hverken Helsedirektoratet eller FHI mener det er behov for store endringer i smittevernveilederen nå.

Men på sikt bør trafikklysmodellen avvikles, og erstattes av grunnleggende smitteverntiltak, slik som det var under “normal hverdag” i høst, skriver FHI.

Les også: Anbefaler noen lettelser for idretten

Klokken 19 får vi se hva regjeringen har landet på.