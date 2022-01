Anmelder Facebook for deling av draps-video

Moren til danske Louisa Vesterager Jespersen (24) som ble drept i Atlasfjellene i Marokko, mottar stadig videoer av drapet på datteren. Nå anmelder hun Facebook for å ha medvirket til at videoen av det brutale drapet blir delt.

Norske Maren Ueland (28) ble drept i det samme angrepet, da de to var på fottur i Atlasfjellene i desember 2018. Fire menn er dømt til døden for drapene.

Mer enn tre år etter mottar den danske 24-åringens mor, Helle Vesterager Jespersen, stadig videoer som viser drapet på datteren. Videoene blir sendt via Facebook, ifølge DR Nyheder. Nå har hun politianmeldt selskapet.

– Facebook har ved flere tilfeller ikke fjernet innholdet, til tross for at det er meldt fra, ifølge DR Nyheder.

Facebooks Norden-sjef, Martin Ruby, sier til nettstedet at avsenderen stadig endrer små detaljer ved det tekniske formatet.

Det gjør at videoen oppfattes som ny i Facebooks systemer, og dermed ikke automatisk fanges opp.

Miriam Michaelsen er advokat for Vestager Jespersen og stifter av foreningen Digitalt Ansvar.

– Det samme materialet blir lastet opp og delt igjen og igjen. Slik prosedyrene er nå, er det den fornærmede selv som skal anmelde hver gang det legges ut, sier hun.

Advokaten opplyser at Facebook i flere tilfeller har unnlatt å svare på varsling av innholdet. Andre ganger har de svart at videoene ikke overskrider Facebooks retningslinjer.

Digitalt Ansvar og flere andre organisasjoner og forskere mener at tech aktørene skal pålegges en større ansvar for å sørge for at innholdet ikke blir tilgjengelig på nytt, skriver NTB.

Også Google er anmeldt ettersom draps-videoen kan finnes via et enkelt søk, skriver NTB.

I tillegg til filmen som viser drapet, har det også sirkulert en film der gjerningsmennene sverger troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.

Irene Ueland, moren til norske Maren Ueland, har opplevd akkurat det samme som moren til Louisa Vesterager Jespersen.

– Kampen Helle tar er fantastisk. Hun har gjort en bra jobb. Når Facebook sier nei til å slette slikt innhold, ser det ut til at det kan føre til en lovendring i Danmark. Det er et sterkt resultat, og beundringsverdig at hun har tatt den kampen, sier Irene Ueland til VG

Allerede kort tid etter drapet ble de varslet av Kripos og politiet om at videoen sirkulerte, og de fikk råd om hva de måtte gjøre.

– De rådene fulgte jeg sier Ueland, og forteller at de på kort tid stengte ned alt som fantes av sosiale medier, mail og digital kontakt med omverdenen i to og en halv måned. Familie og venner ble også varslet.

– Jeg har aldri sett filmen, sier Ueland.

– Kanskje er filmen jeg har i hodet er verre.

Det er derfor Irene Ueland har grunnlagt stiftelsen Marengardens Peacebuilding Foundation/Mother to Mother.

Stiftelsen har som ambisjon om å forebygge et polariserende samfunn.

– Det er ingen tvil om at polarisering gir mat og næring til radikale holdninger som kan føre til voldelig ekstremisme. I Vesten ser vi en økt innvandrerfiendtlighet og hat rettet mot innvandrere og særlig muslimer. Også videoen som har blitt spredt i mediene både i Danmark og Norge, har gjerne blitt etterfulgt av hatytringer på denne måten, og ofte misbrukt av innvandrerfiendtlige grupperinger. Det er bra at Helle tar kampen mot Facebook, all ære til henne for det. Selv har jeg valgt å bruke mine krefter og overskudd til stiftelsen, sier Ueland.

Hun er ikke i tvil om at deres tilnærming kan utgjøre en stor forskjell både i Norge, Marokko og verden for øvrig.

– Organisasjonen som ble stiftet i 2019 har mange spennende prosjekter, og i løpet av februar er vi i god gang, sier Ueland.

Etter noen måneder uten sosiale medier måtte Ueland åpne for et digitalt liv igjen. Hun forsto at videoen var noe hun måtte leve med resten av livet, og at hun måtte lære seg å ta noen forholdsregler.

Ueland synes det er helt forferdelig at slike videoer ikke lar seg stoppe, og at de store teknologi-gigantene ikke tar ansvar.

– En måte å klare å leve videre, er å prøve å forebygge at dette skjer. Vi får ikke tilbake det vi hadde, men vi må gjøre som best vi kan, sier Irene Ueland.

De fire gjerningsmennene ble dømt til døden, men Marokko har ikke gjennomført henrettelser siden 1993.