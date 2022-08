BARNEVERN: Dette er et illustrasjonsfoto fra en tidligere sak.

Barnevernsansatt fengslet for narkotika – barnevernet visste ingenting

Da mannen slapp ut av varetekt, fortsatte han å jobbe i barnevernet som om ingenting hadde skjedd. Først syv måneder senere fant arbeidsgiveren ut av narkotikasiktelsen. Da mistet han jobben.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mannen jobbet for Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) da politiet i mars i fjor fant større mengder narkotika i bilen og hjemmet hans.

Han erkjente forholdene, ble siktet for grov narkotikaovertredelse og varetektsfengslet.

I fengslingskjennelsen står det at politiet mener mengden narkotika tilsier at det var flere involverte.

Men til tross for at han satt i varetekt i nesten fire uker, fant ikke arbeidsgiveren hans ut at han var siktet i en straffesak.

Da han slapp ut av varetekt, fortsatte mannen å jobbe i barnevernet – selv om personer som er siktet for grov narkotikaovertredelse ikke har den gyldige politiattesten som kreves for å jobbe med barn.

Først i januar i år fikk Bufetat vite om straffesaken mot mannen, etter et tips fra en tidligere ansatt. I dag jobber mannen ikke i Bufetat lenger, opplyser regiondirektør Ingrid Pelin Berg.

– Vi behandler nå saken som en personalsak, og gjør nødvendige grep med utgangspunkt i informasjon vi får fra politiet, sier Berg.

– Hvordan kan det ha skjedd at dere ikke fikk vite om siktelsen mot ham?

– Det er politi, påtalemyndighet og domstolene som har hjemmel og plikt til å informere om siktelser, tiltaler og dommer til de de mener skal vite om det. Vi har ikke fått informasjon om denne siktelsen.

Den narkotikasiktede forsvares av advokat Tom Barth-Hofstad.

– Straffesaken er ikke endelig avgjort, og vi avventer med å kommentere dette ytterligere, sier Barth-Hofstad til VG.

FORSVARER: Tom Barth-Hofstad i Elden Advokatfirma forsvarer mannen. Her fra en rettssak i 2011.

VG har tidligere avslørt at en mann som er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen fostersønn, fortsatte å jobbe i barnevernet gjennom et privat barnevernselskap uten gyldig politiattest. I en lengre periode kjente ikke Bufetat til tiltalen mot ham. Mannen nekter straffskyld.

Bufetat mente den gang at mannen selv hadde ansvar for å opplyse om tiltalen mot seg selv, ettersom han var eier av det private barnevernselskapet.

I narkotikasaken er den aktuelle mannen ansatt i det offentlige barnevernet, av Bufetat selv.

– Hva sier dette om kontrollen Bufetat har på at egne ansatte har gyldig politiattest?

– Jeg mener vi har gode rutiner på å innhente politiattest i våre rekrutteringsprosesser, svarer regiondirektør Berg.

ETATSJEF: Ingrid Pelin Berg er regiondirektør for Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Selv om en ansatt må vise politiattest når han blir ansatt, finnes det ingen automatiske mekanismer som gjør at barnevernet får vite om at en ansatt er siktet, tiltalt eller dømt for noe som ikke er forenelig med å jobbe med barn etter at han ble ansatt.

– Da er vi som arbeidsgiver altså avhengig av en eller flere av følgende: Informasjon fra medarbeideren direkte, informasjon fra politi/påtalemyndighet om faktiske forhold vi som arbeidsgiver i barnevernet bør kjenne til - eller opplysninger som gir oss som arbeidsgiver grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet i politiattesten.

– Så for å være tydelig: Hvis politiet ikke gir dere beskjed, så trenger dere tips fra utenforstående eller at en ansatt tyster på seg selv for å finne ut at en ansatt ikke er skikket til å jobbe med barn?

– Som tidligere besvart, har vi rutiner for innhenting, oppbevaring og fornying av politiattester. Utover dette har vi som arbeidsgiver, som tidligere nevnt, etter forskriften kun lov til å be politimyndighetene direkte når vi har informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet i politiattesten, svarer Pelin Berg.