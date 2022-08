LEVERTE SVAR: Olje- og energiminister Terje Aasland, her fra Vandrehallen i Stortinget før sommeren.

Opposisjonen misfornøyd: Åpner for hastemøte på Stortinget

Opposisjonen møter regjeringens tidsplan for strømkrisen med hoderysting. Nå åpner også Høyre for at Stortinget blir kalt sammen til et ekstraordinært møte.

Det var Erna Solbergs parti som i forrige rundet sørget for at Støre-regjeringen fikk en uke ekstra på seg til å legge frem en tidsplan for hvordan strømkrisen skal håndteres.

Denne planen kom mandag ettermiddag, og Høyre er ikke fornøyde:

Utålmodige

– Vi forventer at regjeringen legger frem en strømstøtteordning til bedriftene i løpet av september, gjerne i midten av september. Vi er klare til å ha et ekstraordinært møte i stortinget, så snart regjeringen er klare til å legge den frem. Men det forutsetter jo at regjeringen gjør en jobb først, sier Høyres Nikolai Astrup til VG.

I regjeringens nye strøm-plan på fire punkter, skriver de at nye tiltak for næringslivet kan komme senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i 2023.

Astrup sier regjeringen må ta signalene fra Stortinget om å legge frem en slik ordning så snart som mulig i høst.

– For bedriftene er det viktig at det kommer en avklaring om hva de kan forvente når de går en usikker høst i møte. Når regjeringen har en sak å legge frem så bør den behandles så raskt som mulig for å få en avklaring for bedriftene, sier han, og legger til:

– Stortinget er veldig tydelige på sin utålmodighet i dette spørsmålet, sier Astrup.

Det samme mener Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre:

– Hvis Stortinget må samles for å dette på plass allerede fra september, er Venstre forberedt på å kalle inn Stortinget tidligere. Skal vi ta Norge framover må vi sikre privatøkonomien og arbeidsplassene til folk.

SV: Vil ha hastemøte

Heller ikke ikke fungerende SV-leder Kirsti Bergstø er fornøyd med at nye tiltak i regjeringens strømkrise-plan først vil komme etter at «stortingsferien» er over.

– Det er helt nødvendig med mer grunnleggende endringer for å ta politisk kontroll over krafta og derfor ønsker SV et ekstraordinært møte i stortinget så raskt som mulig der dette er tema, sier hun.

Men hun roser regjeringen for å ha lyttet til SV:

– Regjeringa har kommet SV i møte når det gjelder signal om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og lovnader om mer til energiøkonomiske tiltak. Dette er et greit utgangspunkt for forhandlinger der SV vil bedre tiltakene, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er lite imponert over planen, som han kaller «fullstendig kraftløs».

– Stortinget må snarest tre sammen og behandle forslagene fra Rødt, regjeringen og andre partier. Stortinget kan ikke fortsette møteferien når vi har en strømpriskrise som rammer hele samfunnet, både folk og næringsliv. I sommer har ikke regjeringa levert på tiltakssiden, fortsatt er det bare prat.

Han sier Rødt umiddelbart vil innføre statlig kontroll over krafteksporten, og viser til at de foreslo å holde igjen ved lav fyllingsgrad i fjor.

Frp: Vil ha hastemøte

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med regjeringens strøm-tidsplan.

– Samme dag som det varsles tidenes høyeste strømpris i deler av Norge, viser regjeringen på nytt sin totale handlingslammelse i kraftpolitikken. Her tyder alt på at det ikke vil komme noen nye tiltak for næringslivet og for å begrense strømeksport før tidligst 2023, sier hun til VG.

– Dette vil ramme folk og bedrifter som allerede står i en tid der de opplever tidenes høyeste strømregninger, og som kan forvente at prisene eksploderer ut over høsten og vinteren.

Regjeringen er handlingslammet, mener Listhaug. Derfor vil Frp fortsatt ha et hastemøte på Stortinget.

– Nå må Stortinget gjøre som Frp har ønsket helt siden i fjor høst. Flertallet må nå ta kontroll over strømkrisen og tvinge regjeringen ut av handlingslammelsen, sier Listhaug.

KrF: – Avbryter selvsagt ferien

– Dette er ikke nok, sier KrF-leder Olaug Bollestad til VG.

Hun er ikke fornøyd med regjeringens strøm-tidsplan.

– Vi avbryter selvsagt ferien for å diskuterer noe så viktige som strømkrisa og hvordan hjelpe de som bekymrer seg for høsten som kommer, sier Bollestad til VG.

– Det er fortsatt et stort gap å dekke for folk når det gjelder strømprisene, KrF foreslår makspris på 50 øre og 100 prosent dekning over det. De kronene dette utgjør i forskjell er faktisk betydelige summer for de som strever med å få endene til å møtes. Så det er ikke godt nok, fortsetter hun.

MDG: – Altfor svakt

Heller ikke MDG-leder Une Bastholm er fornøyd.

– Vi synes helt klart at dette går for sakte, og hvis et møte i Stortinget er det som skal til for å få fortgang på tiltakene, særlig når det kommer til ENØK og solsatsing, så er vi helt klart med på det, sier hun.

Aaslands tidsplan får strykkarakter.

– Dette er altfor svakt. At energisparingstiltak utsettes enda en gang bekrefter bare at regjeringen mangler handlekraften som trengs for å få oss ut av strømkrisa, sier hun til VG.