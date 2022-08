KREVER KLARE SVAR: Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, etterlyser en avklaring på hva regjeringen vil gjøre med selskapsskatten.

Høyre krever skattesvar fra regjeringen: Frykter økt selskapsskatt

Deler av norsk næringsliv går så det suser. Nå ymter statsministeren om en tøffere skattelinje for bedrifter. Det gjør Høyre-nestlederen bekymret.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I april 2021 ga Jonas Gahr Støre (Ap) et skatteløfte i VG: Selskapsskatten skal ikke økes i denne stortingsperioden, men stå fast på 22 prosent. Det samme løftet blir gjentatt av Ap/Sp-regjeringen i Hurdalsplattformen.

Men forrige uke sa statsministeren til VG at det ikke er «urimelig» at de som tjener mest på krisene må bidra mer til fellesskapet.

– Det er deler av norsk økonomi som går veldig godt og har hatt store inntekter. Deler av det er knyttet til en ekstraordinær situasjon, og da er det grunnlag til å vurdere det på en nøktern måte, sa Støre.

Og på Dagsnytt 18 på NRK sa han:

– (…) de som nå har tjent godt, de som har høye formuer, og de bedriftene som har tjent veldig godt i denne tiden, de må nå bidra mer.

Disse uttalelsene bekymrer Høyre-nestleder Henrik Asheim.

– Det som er vår uro, og som Støre må avklare fordi det er mange bedrifter som opplever store utfordringer fra før, er om de vil bryte løftet til velgerne og i sin egen plattform om å ikke øke selskapsskatten.

BEDT OM AVKLARING: Statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka.

– Dårlig løfte å gå fra

– Det er en forutsigbarhet bedriftene må ha. Budsjettet vedtas rett før jul og trer i kraft i januar. Bedriftene må få vite om de skal betale mer i skatt eller ikke, fortsetter Asheim.

– Det er en ganske radikalt annen situasjon nå enn i fjor høst. Kan du se noen grunner til å gå fra et løfte, hvis regjeringen vil gjøre det?

– I så fall er det et veldig dårlig løfte å gå fra. Det er helt riktig at det er en helt annen situasjon, mye større uro og vanskeligere for mange nå. Det å da bryte et løfte om at en av rammebetingelsene for en bedrift, å vite hvor mye du sitter igjen med av overskuddet, skaper usikkerhet.

– Er det ikke rettferdig at de som tjener mest på en krise må bidra mer?

– Det kommer helt an på hvem de snakker om. Det som er unikt med Norge er at de som tjener mest på krisen nå er stat og kommuner, som eier kraftselskaper eller selger olje og gass. Mye av de overskuddene bør gå til å kompensere folk for strømprisene.

– Det uroer meg nå at statsministeren uttaler seg på en måte som gjør at man kan tenke at de vil bryte det løftet.

– De har allerede økt formuesskatten og utbytteskatten, så hvis selskapsskatten nå skal opp så skaper det en større usikkerhet for bedrifter som skal investere mange år fremover i tid.

Ap: Lover ingenting

Støre var ikke tilgjengelig for å besvare VGs henvendelse fredag. Det var heller ikke leder for finanskomiteen, Eigil Knutsen (Ap), men finanspolitisk talsperson i Ap, Frode Jacobsen stilte opp.

– Kommer selskapsskatten til å forbli uendret på 22 prosent til neste år?

– Detaljene i skatteopplegget for neste år kommer i forbindelse med statsbudsjettet i starten av oktober. Det vi kommer til å fortsette med er å gjøre skattesystemet mer omfordelende. Da Asheim og Høyre satt i regjering ga de enorme skattekutt for de med mest fra før, sier han.

KNAPP OM BEDRIFTSSKATT: Frode Jacobsen er Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson og medlem av finanskomiteen.

– Så selskapsskatten er ikke fredet, slik Støre tidligere har garantert for?

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer for skatteopplegget fra neste år. Men retningen vil være gjenkjennbar i forhold til hva som er gjort i inneværende år. I år har det blitt høyere skatt for de med høye inntekter og store formuer. De som har mest må også bidra med mest. Samtidig reduserer vi skattene for de med lave inntekter.

– Asheim etterlyser forutsigbarhet for bedriftene. Skaper Arbeiderpartiet usikkerhet for bedrifter i allerede urolige tider?

– Generelt går næringslivet veldig bra. Vi ser tall vi bare kan drømme om. Antall sysselsatte i år kommer til å øke med over hundre tusen. Men vi må følge med på bildet hele tiden for å se om det endrer seg. Det viktigste vi kan gjøre nå er å møte økte priser og økte renter med en stram finanspolitikk.