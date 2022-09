Drukningsulykker: Ferieidyllen som ble til mareritt

To ganger rammet tragedien Iren og familien i ferieparadiset. Hennes mann skulle bare ta seg et bad, men kom aldri tilbake til livet. Bare tre år tidligere led Irens mor samme skjebne.

Idyllen ble et mareritt

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I fjor og så langt i år har 142 personer druknet i Norge – de fleste gjennom sommermånedene, ifølge Redningsselskapets statistikk.

Aldersgruppen som dominerer, er de over 60 år. Rundt 85 prosent av dem som omkom i drukningsulykker fra 2017 til 2021, var menn.

En av dem var Roy Bjerkan.

Tirsdag 13. juli i fjor er han på Fuglevik Camping utenfor Moss. Stranden er stappfull av folk. Vannet er 25 grader på det varmeste – 65 år gamle Roy bader flere ganger.

Plutselig roper en dame på hjelp. Hun ser at en mann flyter på magen. Han blir fraktet inn til land, der det gjennomføres hjerte- og lungeredning.

Roys kone Iren er på besøk hos en venninne i Sverige denne dagen. Men svigerfaren John-Erik er også er på campingplassen.

Når John-Erik skjønner hvem som er involvert i ulykken, får han sjokk. Han opplever sitt verste mareritt – på nytt – men forlater ikke stranden fordi han vil støtte svigersønnen sin.

Redningshelikopteret lander, og John-Erik snakker med legene som har rykket ut.

En av dem forteller at hun for noen år siden var ute på en drukningsulykke like i nærheten. Hun håper det går bra denne gangen.

«Det der er svigersønnen min», svarer John-Erik.

«Og det var kona mi som druknet for noen år siden».

I løpet av tre år opplevde Iren Halvorsen Bjerkan (64) det utenkelige. Hun mistet både moren Anita og ektemannen Roy i drukningsulykker – i familiens ferieparadis.

Ett år etter at Roy døde, er Iren og datteren Camilla Bjerkan Sanner (44) tilbake ved ulykkesstedene. De ser ut mot fjorden, solen glitrer i vannet. Bølgene slår forsiktig inn mot strandkanten.

Siden 1988, da Camilla var ti år gammel, har familien feriert på Fuglevik Camping. Lillebroren Remi var bare to dager gammel da han var her første gang, mens storebror Tommy var tolv år.

Anita, Roy og John-Erik på stranden ved Fuglevik Camping. Roys to barnebarn Denniz og Aurora står foran.

Familien på fem pleide å bo på campingen hele sommeren – det var her de tre barna vokste opp.

– Vi grillet, spilte kort og minigolf og løp rundt med de andre barna. Alle kjente alle, forteller Camilla.

Da barna var små, gikk familien ofte fra campingplassen til Årefjorden for å bade. De var på stranden hele dagen, og mamma Iren hadde ofte med kokt egg og ferske jordbær som de kjøpte på veien.

En flat og rund stein på stranden ble brukt som frokost- og lunsjbord. Når de ikke badet, fisket de etter krabber fra bryggen.

– Dette var vår favorittplass. Vi elsket å være her, sier Camilla.

13. juli har Iren og venninnen nettopp kommet hjem fra en handletur i Sverige da sønnen Remi ringer henne. Det er stille i andre enden. Iren skjønner at noe er galt.

– Jeg løp ut på terrassen og hylgråt. Jeg var helt hysterisk, forteller hun om ulykkesdagen i fjor sommer.

Iren blir hentet og kjørt rett til Ullevål sykehus. Der venter sønnen Tommy og datteren Camilla. Familien bor på Barselhotellet og bruker mye tid ved Roy sin side. Mange stiller opp og kommer på besøk – ingen vet hvor lenge han har igjen.

I tre dager ligger Roy i kunstig koma før han blir koblet fra respiratoren.

– Jeg holdt ham i hånden og ventet på at han skulle åpne øyene, men han gjorde ikke det, forteller Camilla.

Etter flere dager på sykehuset var Iren tilbake i Oslo. Da hun åpnet døren til leiligheten, brøt hun ut i gråt.

– Det var helt jævlig å komme hjem. Alt gikk i reprise.

Søndag 29. juli 2018 drar moren og faren til Iren for å ta et morgenbad i Årefjorden, som ligger mindre enn to kilometer unna campingplassen på Fuglevik. Før de kjører, spør de barnebarnet Camilla om hun vil være med.

Denne gangen sier hun nei. Det har hun i dag fortsatt skyldfølelse for.

– Kunne utfallet vært annerledes hvis jeg hadde blitt med? Tenk om jeg hadde vært der.

John-Erik og Anita bader på stranden ved Fuglevik Camping.

For fire år siden sitter Roy, Iren, Camilla og Camillas datter på tolv år – Lila – på verandaen på campingplassen. Plutselig hører de et redningshelikopter suse over dem. De får en dårlig følelse.

Etter hvert kommer Camillas bestefar kjørende. Han parkerer og går ut av bilen, men han er alene. John-Erik forteller at noe har skjedd med bestemor Anita – hun har vært i en ulykke. Bestefaren er i sjokk.

De kaster seg i bilen og kjører rett til sykehuset. I Camillas bil sitter bestefaren i passasjersetet.

– Jeg var livredd for at hun skulle dø før han kom frem.

John-Erik svømte noen meter foran kona Anita, som likte å holde seg nærme vannkanten. Han snakket til henne, men hun svarte ikke.

– Bestefar ropte på hjelp, og folk kom løpende ned til stranden, forteller Camilla, som er takknemlig for at alle reagerte så raskt.

Anita blir fløyet til Ullevål sykehus og ligger også i kunstig respirator i tre dager. I ettertid ble det kjent at hun fikk et hjerteinfarkt.

Tre uker før hun skulle feire 80-årsdagen sin, dør Anita.

Camilla synes noe av det verste er at bestefaren, som ikke har badet siden ulykken, var alene med henne da hun druknet.

Besteforeldrene hadde et spesielt bånd, og gjorde alt sammen. Da de var på campingplassen, likte de å sitte på verandaen og løse kryssord mens de skravlet om alt og ingenting.

John-Erik og resten av Iren og Camillas nærmeste familie er innforstått med innholdet i denne reportasjen.

Siden juni i år har Iren bodd på campingplassen på Fuglevik. På bordet foran henne står en rosa kaffekopp med teksten «Dronningen av campingen». På fanget ligger hunden Kira.

– Jeg føler at jeg er nærmere Roy når jeg er her, selv om det også gjør vondt, sier Iren.

Hver dag går hun flere turer med hunden, som liker å følge de faste rutene hun ofte gikk med matfar.

Når Iren går tur, snakker hun med Roy. Hun forteller om hva hun holder på med og sier at hun savner ham. Noen ganger på kveldstid tenner hun et lys nede ved stranden.

– Jeg vet at Roy er glad for at jeg er her. Han elsket denne plassen. Men noen ganger vil jeg bare hylgråte. Sorgen etter tapet av mamma hadde begynt å roe seg, og så dør mannen min.

Mor og datter forteller at de takler sorgen på ulikt vis. Camilla har nesten ikke vært på campingplassen siden i fjor sommer. Bare hun hører et helikopter, får hun panikk.

– Jeg orker ikke være her. Det blir for intenst, sier Camilla, som går til psykolog for å takle det som har skjedd.

Fra hennes campingvogn kan hun se ut til stranden der faren druknet. Men på ulykkesdagen i fjor sommer var hun hjemme i Lillestrøm.

– Det er vondt å tenke på at ingen så at han lå der.

Ingen vet hvor lenge Roy var under vann. Drukning er ikke som på film, med mye plasking og roping. Det skjer vanligvis fort og stille. En som drukner, bruker alle krefter på å puste.

Én gang i uken pleier Camilla å besøke farens grav, som oftest alene. Når Camilla er på kirkegården, legger hun seg ned på gresset foran gravsteinen og prater med pappa. Hun gir ham oppdateringer på hva hun og familien holder på med.

– Jeg føler at jeg er nærmere ham når jeg er her. Dette er vår tid sammen, sier hun.

Camilla ser opp på den skyfrie himmelen.

– Pappa stilte opp for alle. Det var alltid han som styrte og ordnet. Hvis noe ble ødelagt, fikset han det. Nå må vi fikse det selv. Vi kan ikke ringe ham lenger.

Av familien blir Roy beskrevet som utadvendt, morsom og kunnskapsrik. Han likte å lese bøker og diskutere dem med venner.

– Det er mange som savner Roy. Han fikk alle til å le, sier Iren.

De var gift i 35 år. Roy og Iren dro på mange hytteturer og bilferier sammen; stort sett kjørte de til Danmark, Polen og Tyskland. Denne sommeren hadde de håpet å få til enda en ferie.

Roy og Camillas sønn Denniz kjører båt. Dette var Denniz sin favorittaktivitet å gjøre sammen med bestefaren.

Hva som kan ha forårsaket badeulykken, har legene ikke et klart svar på. De har ikke kunnet fastslå grunnen til at Roy mistet bevisstheten og druknet – men utelukker at han fikk et hjerteinfarkt.

– Jeg orker ikke gruble på det. Det forandrer ingenting, sier Iren.

Familien håper at deres historie vil gjøre folk mer oppmerksomme. De oppfordrer andre til å løfte blikket.

– Vi har alltid tenkt at det er barna vi skal passe på. Men vi må jo ha et øye med de voksne som bader også, sier Iren.

I fjor druknet 75 personer i Norge. Tallet hittil i år er 67, der 59 av dem var menn.

Fredag offentliggjorde Redningsselskapet ulykkestallene for august: 16 menn og én kvinne mistet livet under vann.

Fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, peker på tre hovedårsaker til at menn er kraftig overrepresentert i statistikken, men understreker at dette ikke forklarer alt:

Flere menn enn kvinner driver med vannaktiviteter.

Atferdsforskere mener at menn undervurderer risiko og overvurderer ferdigheter. De stoler i stor grad på gamle ferdigheter.

Flere menn kombinerer alkohol og vannaktiviteter.

Statistikken for de siste fem årene viser at minst 60 prosent av dem som druknet i forbindelse med bading, var sammen med andre.

Tanja Krangnes oppfordrer folk til å ta mer hensyn til fysikk og helse og passe godt på hverandre. Flere bør også kunne livreddende førstehjelp, mener hun.

– I veitrafikken finnes det en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadede i trafikken. Dette finnes ikke på drukningsfeltet, så det er noe vi ønsker, sier fagsjefen.

Iren tar av sandalene sine. Hun kjenner sanden mellom tærne og går rolig ned til vannkanten ved Årefjorden. Hun tar et skritt, så et til. Vannet når henne etter hvert opp til anklene.

Det er første gangen hun vasser ved stranden siden drukningsulykken til moren for fire år siden. Følelsene er blandet.

– Det var her mamma gikk ut i vannet den dagen. Vi vasset alltid her, så jeg bare gjorde det. Jeg synes det føles naturlig og riktig nå, sier Iren.

Lørdag 20. august skulle moren ha fylt år. Det var en tøff dag for Iren. De hadde en nær relasjon og snakket om alt – Iren opplevde at de var bestevenner.

Nå sitter hun alene på verandaen på campingplassen. Tårene strømmer på.

– Når jeg er alene, har jeg ingen å ta hensyn til. Da kommer alt.

Iren og Camilla synes det er sårt at ulykkene skjedde der storfamilien ferierte hver sommer. Det gjør ekstra vondt at det skjedde to ganger.

– Alt det gode som var her, er borte. Vi mistet dem der de elsket å være, sier Camilla.

Siden Roy druknet, har ingen i familien badet på stranden ved Fuglevik Camping. Men like bortenfor, på enden av et svaberg, er det et stupebrett.

Denne sommeren utfordret Camilla frykten. Hun, mannen Kim og datteren Lila telte ned – én, to, tre – så hoppet de.

– Med én gang jeg traff vannet, tenkte jeg på hvordan pappa hadde hatt det i de siste minuttene og sekundene. Jeg fikk litt panikk. Men da jeg kom opp på land, innså jeg det: Jeg klarte å overvinne angsten, sier Camilla.

Før Camilla dro ned til stupebrettet med mann og barn, spilte de kort på verandaen sammen med mamma Iren og bestefar John-Erik.

– Det var utrolig godt. Jeg fikk tilbake den følelsen om hvorfor jeg liker å være her. Dette har jo alltid vært en spesiell plass for oss.

Bølgene slår inn mot svaberget. Hunden Snickers står ved bena hennes. Camilla vet ikke hva hun hadde gjort hvis hun ikke hadde hatt hunden.

– Jeg er livredd for at det skal skje enda en ulykke, men jeg bør selvfølgelig ikke være så bekymret. Vi kan jo ikke slutte å bade.