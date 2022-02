LETTER: Helseminister Ingvild Kjerkol har opplyst landets kommuner om hvilke lettelser regjeringen innfører tirsdag.

Kjerkol i kommunemøte: Fjerner skjenkestopp og bordservering-krav

Det blir også slutt på antallsbegrensninger både på arrangementer og i hjemmet. Men munnbind og meteren skal fortsatt gjelde, ifølge VGs opplysninger.

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om lettelsene klokken 19.00 tirsdag. Men før de nye tiltakene offentliggjøres, presenterte regjeringen hovedlinjene i et møter med landets kommuner.

Ifølge VGs opplysninger, har helseministeren varslet følgende lettelser i møtet:

Både skjenkestopp og krav om bordservering oppheves. Enmeterskravet gjelder fortsatt, og det skal drives smittevernmessig forsvarlig.

Det vil også fortsatt stilles smittevernkrav til arrangementer, men det skal ikke lenger være antallsbegrensninger hverken ute eller inne. Enmeterskravet gjelder fortsatt, bortsett fra der det er faste tilviste plasser.

Det vil ikke lenger være en anbefaling om begrensninger på hvor mange man kan ha på besøk.

Meteren opprettholdes – i tillegg til forskriftsfestet krav om munnbind der man ikke kan holde avstand.

Trafikklysmodellen i skolene beholdes, men uten nasjonal anbefaling om gult nivå. På universiteter og høgskoler skal fysisk tilstedeværelse være hovedregelen.

Regjeringen vil fortsatt ha anbefaling om en meter avstand på arbeidsplassen, men arbeidsgiver skal selv kunne vurdere hvor mye hjemmekontor det legges til rette for.

Barn i barneskolealder eller yngre som bor med noen som er smittet, skal bare anbefales å teste seg hvis de får symptomer.

VG har også tidligere fått opplyst at isolasjonskravet for de som smittes, blir redusert fra seks til fire dager.

– Takler fint lengre skjenking

Ordfører i Hemsedal, Pål Rørby (Sp), som også satt i coronakommisjonen, synes signalene om en slutt på skjenkestoppen, er gledelige for ski- og afterski-bygda lengs vest i Viken (tidligere Buskerud).

– Jeg tenker at det er greit nå, ja. Næringen vår består av rutinerte virksomheter som fint takler lengre skjenking, sier Rørby til VG tirsdag ettermiddag.

Ordfører i studentkommunen Volda, Sølvi Dimmen (Sp) er også positiv til at det nå ser ut til at det åpnes opp for mer sosial aktivitet:

– Blir det full rulle på studentkroa igjen nå da?

– Det skal ikke jeg ha sagt noe om. Men alle har nok mer behov for å møtes, spesielt i studentmiljøet, sier Dimmen til VG.