Kvinne funnet død - ektemann drapssiktet

Ekemannen er drapssiktet etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet på Manglerud i Oslo mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

I en pressemelding sent mandag ettermiddag skriver politiet at den siktede selv skal ha meldt seg og opplyst om at hans kone var død.







Den avdøde kvinnen var i 30-årene. Den siktede ektemannen er også i 30-årene, opplyser politiet.

Politiet gjennomfører fortsatt kriminaltekniske undersøkelser, avhør og sikring av spor.

Pårørende følges opp av pårørendekontakt.

– Det er for tidlig for politiet å si noe om foranledning og motiv, skriver politiet i pressemelding.

Tidligere mandag opplyste politiet at det pågår en politiaksjon i en leilighet på Manglerud i Oslo.

Overfor VG sier politiet at de har gjort funn av en død person i en leilighet. Det er en kvinne i midten av 30-årene som er funnet omkommet. Politiet har åpnet drapsetterforskning.

– Vi har kontroll på melder, og han anses som siktet i saken. Jeg har ingen kunnskap om alderen på siktede, sier innsatsleder Tore Barstad.

Politiet sier de ikke har forutsetninger per nå til å vite noe om foranledningen til hendelsen, men de har en formening om hva som skjedde under selve hendelsen. De ønsker likevel ikke gå inn på detaljer rundt det.

– Den siktede er ikke i stand til å bli avhørt, så jeg vet ikke hva han vil forklare, men han har knyttet seg til hendelsen. Hva de eventuelt har funnet av drapsvåpen har jeg ikke peiling på nå, sier Barstad.

ETTERFORSKER: Det er krimteknikere på stedet.

Krimteknikere undersøker stedet nå. Det har vært pårørende på stedet som politiet har hatt kontakt med. Oslo-politiet fikk melding om hendelsen mandag klokken 11.53.

– Vi håper rundspørringen vi skal i gang med nå kan gi oss mer klarhet i hendelsesforløpet, sier innsatslederen.

Pårørende er varslet, melder politiet i en pressemelding.

Tips oss på 22 00 00 00, SMS 2200 eller 2200@vg.no