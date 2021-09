SISTE ARBEIDSDAG: Den tidligere renholderen (andre fra venstre på bildet) forteller at dette bildet ble tatt på hans siste arbeidsdag på den norske basen i Mazar-e Sharif i 2014.

Tidligere ansatt for norske styrker i Afghanistan: − Vi er dødsdømte

Fra en kjeller i Kabul forteller mannen i 30-årene om en desperat kamp for å komme seg ut av landet. Han sier han føler seg forrådt av norske myndigheter.

– Vi har mistet håpet, skriver den afghanske mannen i 30-årene på meldingstjenesten WhatsApp.

Da Taliban for snart en måned siden tok kontroll over byen Mazar-e Sharif, flyktet mannen med familien til Kabul, sier han. Der skal de ha søkt tilflukt hos slektninger.

Én uke etter at norske myndigheter bekreftet at det siste norske personellet fra Forsvaret var ute av Afghanistan, spør mannen seg hva som vil skje med dem.

– Vi gjemmer oss fortsatt i Kabul og har siden forrige uke levd i en kjeller, sier han til VG mandag.

Anbefalingsbrev fra Forsvaret viser at han jobbet som renholder for Norge på Camp Nidaros i den afghanske byen Mazar-e Sharif i perioden 2006 til 2014. I tillegg bekrefter en annen eks-ansatt VG har intervjuet tidligere, at mannen var der samtidig som ham.

Mannen anonymiseres av hensyn til han og familiens sikkerhet.

– Det er ingenting å gjøre på dagtid, vi er helt isolerte fra verden utenfor. Gatene er fulle av Talibans veisperringer, så kona mi må dekke seg helt til når hun går ut for å kjøpe brød. Vi lager mat selv, mens slektninger hjelper oss med noe mat, forteller han.

VAR KLARE FOR SKOLESTART: Mannen forteller at han har fem barn, og at to av dem skulle begynne på skolen denne høsten. – Jeg er så lei meg på deres vegne, sier han.

Ifølge den tidligere renholderen sitter Taliban på opplysninger om hvem som har jobbet for utenlandske styrker, og søker aktivt etter dem ved å gå fra dør til dør.

– Barna mine har panikk. Jeg ser ingen mulighet for at vi kan overleve og føler at norske myndigheter har forrådt oss.

– Vi er dødsdømte, sier han.

– Redd det er for sent

I juni sendte afghaneren og 13 andre tidligere lokalt ansatte et brev til norske myndigheter, med en bønn om å gi dem opphold. I brevet, som først ble omtalt av Forsvarets forum, pekte de på at jobben har satt dem i fare.

To måneder senere har mannen fortsatt ikke blitt kontaktet av norske myndigheter, sier han.

– Nå som Taliban har tatt over landet, er jeg redd for at det er for sent, selv om myndighetene skulle bestemme seg for å gjøre noe.

PÅ FLUKT: Mannen forteller at Taliban leter etter ham og familien, og frykter hva som vil skje dersom de finner dem.

Etter terrororganisasjonen IS’ angrep mot den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, stanset Norge evakueringen fra Kabul.

Ifølge den tidligere renholderen ble flere av hans eks-kolleger kontaktet av norske myndigheter før eksplosjonen. Da han selv tok kontakt med dem, skal han ha fått beskjed om at de prøver å nå ut til folk, men at listen er lang.

– De ringte aldri tilbake, sier mannen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til VG at de har stor forståelse for at situasjonen er svært krevende for dem som er i Afghanistan, og som ønsker seg ut.

– Per i dag foregår det ikke evakuering ut av Afghanistan i regi av norske myndigheter. UD har ikke avsluttet dette arbeidet, men det er urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for dem som ikke har kommet seg ut.

– Justisdepartementet og vi jobber også med en ordning der tidligere ansatte kan søke om opphold i Norge. Detaljene i denne er ikke klare ennå.

Fikk avslag i 2015

Da Norge i 2014 trakk soldater ut av Mazar-e Sharif, kunne afghanere som hadde jobbet som tolker søke om opphold i Norge. Det gjorde ikke ansatte med andre arbeidsoppgaver, slik som den tidligere renholderen.

VG har sett avslaget fra Forsvarsdepartementet i 2015 på mannens søknad om asyl.

«Siden det ikke finnes opplysninger om at du har jobbet som tolk for norske myndigheter i Afghanistan etter 1. januar 2006, må vi dessverre informere deg om at du ikke kvalifiserer til å søke gjennom denne ordningen», heter det blant annet i svaret.

«EN VERDIFULL ANSATT»: I dette anbefalingsbrevet fra 2014 får mannen i 30-årene skryt for jobben han gjorde på den norske basen.

Justisminister Monica Mæland sa i august at tidligere ansatte, som ikke var dekket av 2015-instruksen, vil få søknadene sine behandlet på nytt.

Forsvarsdepartementet kan imidlertid ikke kommentere enkeltsaker. De kan derfor ikke svare på hva den nye ordningen vil innebære for den tidligere renholderen og familien hans.

Mangler kontaktinformasjon

Departementet bekrefter at de nå jobber med å gi informasjon til Utlendingsdirektoratet (UDI) om hvem som har jobbet for Norge, identifisere personellet og foreslå hvem som bør prioriteres.

Listene over hvem som har jobbet for Norge de siste 20 årene, er mangelfulle når det gjelder kontaktinformasjon.

– Mange tidligere ansatte tilbake i tid har vi derfor ikke mulighet til å kontakte. Totalt er dette om lag 400 personer, familier ikke medregnet, sier forsvarssjefens pressevakt.

De opplyser videre at Forsvarsdepartementet har mottatt 466 søknader, og at mange av dem fortsatt er i prosess.

– Tallene og listene må derfor kvalitetssikres, og vi jobber kontinuerlig med dette.

Utenriksdepartementet kan heller ikke kommentere enkeltsaker. De sier at de jobber med andre land med klare forventninger om at den sivile flyplassen åpnes igjen, slik at norske borgere og afghanere som ønsker det selv kan komme seg ut av landet.

