FHI: Dette forsinker vaksineringen nå

Regjeringens viktigste milepæl for å gjenåpne Norge, er at 90 prosent av de voksne skal ha fått dose to. Det er flere ting som gjør at det henger igjen.

– Dette styres av vaksineringstempo i kommunene siden vi har sendt ut tilstrekkelig med doser. Vi forventer at det vil skje i løpet av få uker, sier Are Stuwitz Berg i FHI.

FHI har tidligere sagt at kunne Norge nådd målet om å gi 90 prosent av alle over 18 år andre dose allerede i slutten av denne uken, eller i begynnelsen av uken etter. Nå har 89,7 prosent av de voksne i Norge fått én dose, og 77,1 prosent har fått to.

Ifølge Berg ser det ikke ut til at målet nås denne uken:

– Ikke fullt ut i hele landet med to doser. Kommunene har doser nok, men det som forsinker det er mer av praktisk art på kommunenivå, sier han.

Venter for lenge på timen

Blant ting som forsinker vaksineringen i kommunene, trekker Berg frem at det kan være krevende å få tak i folk, og at folk som skal få vaksinen nå kan tenke at de heller tar dosen senere når det passer bedre – det er ikke samme hast.

– Vi har spurt kommunene om hovedårsakene, det er et av svarene. Noe annet er at det er krevende å ombooke allerede avtalte dose to-timer med lenger intervall, sier han.

Det han viser til er at mange fikk første dose på et tidspunkt der de automatisk fikk booket inn dose to om tolv uker. Etter at Norge fikk flere vaksiner, har tiden mellom doser blitt kortet ned. Men det er altså ikke alle som har benyttet seg av anledningen til å flytte frem timen sin, selv om de ikke egentlig trenger å vente på den for å bli fullvaksinert.

– Det er også noen som er vaksinert med første dose som ikke kan få dose to riktig enda på grunn av intervall, og det er noen som vegrer seg for å få Moderna dose to når de har fått Pfizer dose én.

Berg sier det varierer hva kommunene rapporterer – noen sier de blir ferdige med vaksineringen denne uken, eller neste, og noen litt senere.

– Dette er en fase hvor det er vanskeligere for oss å vite akkurat når kommunene blir ferdige, fordi vi har sendt ut nok doser, og nå styres vaksinasjonstakten av hvor raskt den enkelte kommune får satt dosene de har.

Tromsø: Ber folk booke om

Tromsø bekrefter flere av utfordringene:

– Det som bremser oss, er at folk ikke flytter timene. Vi har 12.000 timer som står i timeboken frem til uke 40, så vi trenger at de går og booker om på timene selv, sier kommuneoverlege Trond Brattland i Tromsø.

Tromsø vaksinerer 5000 denne uken, 2000 de neste tre ukene og 500 den siste uken.

UKE 40: Kommuneoverlege Trond Brattland i Tromsø sier kommunen har timer i boken i flere uker fremover.

Brattland sier de ikke endrer timene selv, fordi erfaringen da er at det ikke passer for mange, som så ender med kaos på coronatelefonen.

Det er også begrenset hvor mange timer som kan flyttes på, fordi man skal ha et fire ukers intervall mellom dosene.

– Så har det kommet en ny gruppe med 12-15-åringene, så den ledige kapasiteten vi har nå, vil vi kunne bruke på den gruppen.

Sender ut 138.000 doser til barna

Nå som det er sendt ut nok doser, sender ikke FHI automatisk ut flere vaksiner med mindre kommunene bestiller mer selv. Berg sier det overordnede bildet er at det er relativt beskjedent med bestillinger, men flere kommuner har bestilt ekstra Pfizer-doser til neste uke. Det er fordi Pfizer skal brukes til vaksinering av 12–15-åringene.

– Vi hadde ekstrabestillinger på ca. 138.000 doser etter det ble kommunisert at vi tilbyr koronavaksine til 12-15-åringer og åpnet opp for ekstrabestilling.

Totalt har kommunene bestilt 190.000 doser i uke 37.

Berg sier de største utfordringene kommunene melder tilbake om nå er hva slags beredskap de skal ha for vaksinering fremover.

– Det blir vanskelig å avslutte, fordi vi ikke vet hvor stor dekning vi får. Det vil jo bli en hale som varer ved. der det kommer etternølere, nye grupper som skal ha en ekstra dose kan innlemmes. Så vi vil fortsette med å bruke ressurser på vaksinering, men det blir nok mer krevende å nå den siste mindre gruppen enn den første større andelen.