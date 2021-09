Telemark-måling: Endelig Sp-opptur – trått for MDG

PORSGRUNN (VG) Kampen mot enorme CO2-utslipp på Herøya burde gitt en boom for MDG i Telemark, mener Benedikte Nes (43). Førstekandidaten tror fremgangen på «bare» 2 prosent kan forklares med at hun ikke er kjent nok.

For Sp er derimot målingen en etterlengtet opptur, etter mange svake målinger både på riks- og fylkesplan de siste par ukene.

VG møter MDGs førstekandidat på toppen av det høye gjødseltårnet i Norges største industripark - på den utfylte Herøya i Grenlandsfjorden.

Hun er ikke helt fornøyd med VGs partibarometer i Telemark.

– Det hadde jo vært å håpe at den viste en enda høyere MDG-oppslutning. Men jeg gir ikke opp håpet om å få et utjevningsmandat. Min utfordring er at jeg ikke er kjent nok for mange i Telemark, sier Benedikte Nes til VG.

Der nede under henne er det lansert planer om elektrifisering av gjødselgiganten Yaras ammoniakkfabrikk. Det regnes for å være det største enkeltstående klimatiltaket i norsk industrihistorie. Potensialet er kutt av 800.000 tonn Co₂ i året. Nes hyller planene, som riktignok har utviklet seg - ganske uavhengig av MDG.

HERØYA: MDG-topp i Telemark, Benedikte Nes, liker ikke utslippene fra Herøya. Men er fornøyd med utsiktene til utslippskutt - der hun skuer over Norges største industripark fra gjødseltårnet over 100 meter over bakken.

– Det begynner å haste med mer kraftfulle tiltak mot klimakrisen. Det er min viktigste motivasjon for å ville på Stortinget, sier Nes til VG. Hun meldte seg inn i MDG i 2015, og føk rett til topps på den lokale listen, og har vært varaordfører de siste to årene.

Hjemme i Dalen i Tokke i Vest-Telemark har hun tre barn - og tre sauer (!) som levende gressklippere rundt et restaureringsprosjekt at et gammelt hus.

På VGs måling i Telemark er det utvilsomt Senterpartiet som er vinneren, med en oppslutning på 18,2 prosent - frem over fem prosentpoeng fra 2017-valget.

– Jeg var virkelig lei meg i 2017 da vi ikke klarte å vippe ut Solberg-regjeringen. Nå ser tendensen i folket ganske annerledes ut. Det er virkelig en vitamininnsprøyting med 18 prosent for Sp i Telemark, sier førstekandidat Åslaug Sem-Jacobsen til VG.

Hun konstaterer at sterke reaksjoner blant folk mot sentralisering av blant annet politiet - trolig gir Senterpartiet økt oppslutning.

– Porsgrunn er det største stedet i Norge uten egen politistasjon. Lang responstid til bygdene i distrikts-Telemark går ut over folks trygghetsfølelse, sier Sem-Jacobsen.

Hennes mandat som Sps stortingskandidat synes brennsikkert. Mens det mest utsatte mandatet, Frp og Bård Hoksrud, trues av SV (8,8 prosent).

STRÅLENDE FORNØYD: Åslaug Sem-Jacobsen kan konstarere at Sp-nedgangen ikke har nådd Telemark - der partiet når en oppslutning på 18 prosent.

Med 10,3 prosent på VG/Respons måling knappe to uker før valget, får Frp den største nedgangen av alle partiene. Men Frp beholder sitt ene mandat, Hoksrud på Stortinget.

Det er ingen grunn til å legge seg under lureteppet og deppe for ti prosent, mener Bamble-mannen.

– Ti prosent er vel det nivået vi har ligget på en stund - også på landsbasis. Nå er det bare å brette opp ermene og jobbe hardt den halvannen uken som gjenstår før valget, sier Hoksrud med litt mindre glød i stemmen enn vanlig.

– Hvor skuffet er du over at Frp ikke har fått noen positiv Listhaug-effekt - heller ikke i Telemark?

– Nå skal vi først se resultatet av valget. Vi satt lenge i regjering, og slitasjen det påførte oss er nok fortsatt en utfordring, svarer Hoksrud.

Han tror en valgkampinnspurt rettet inn mot flere enkeltrom for pleietrengende og en bedre eldreomsorg generelt kan snu den dalende Frp-oppslutningen noe.

NEDTUR: Bård Hoksrud har sett bedre tall som Frp-politiker. I hjemfylket hans stuper partiet for folk flest så dypt at Hoksruds mandat er utsatt og truet av SV.

Hjemme på gården i Porsgrunn, sitter Høyres førstekandidat Mahmoud Farahmand. Den tidligere e-offiseren med mange år bak seg i den norske styrken i Afghanistan, er skuffet over Høyre-oppslutningen på 15 prosent på VG/Respons fylkesmåling i Telemark: En tilbakegang på over fire prosentpoeng siden 2017-valget.

TØFFE TALL: Tilbake fire prosentpoeng sammenlignet med 2017-valget er hard kost for Mahmoud Farahmand.

– Fy flate! utbryter han spontant da VG gir ham tallet. Så tar han seg inn igjen og lover å stå på for å løfte Høyres valgresultat i nærings- og industrifylket.

– Dette er god motivasjon for å bare stå på og jobbe videre. Vi må nok også synliggjøre tydeligere hva som er alternativet til oss, sier Farahmand som vil prioritere satsing mot frafall i videregående, betydningen av utdanning, kompetanse og arbeid i innspurten frem mot 13. september.

Da VG møtte Farahmand i forrige uke, fortalte han om at valgkampen for ham egentlig startet i januar, og at det virket litt påtatt å komprimere innsatsen de siste ukene før valget. Nå må han steppe opp - uansett.

– Hvis jeg kommer inn på Stortinget, kommer jeg til å jobbe for telemarkingers interesse - enten de har stemt Rødt, Frp eller Høyre, sier Porsgrunn-mannen som er inne med Høyres ene mandat, i følge VG-målingen.