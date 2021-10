Guri Rusten måtte forlate ambassadørjobb. Nå har hun fått tilbake sikkerhetsklareringen

MÅTTE HJEM: Guri Rusten (65) ble fratatt sikkerhetsklareringen, og ambassadørjobben, etter at hun møtte Vladimir Kajevic (59).

Guri Rusten (65) ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at hun ble kjæreste med en mann fra Bosnia-Hercegovina. Etter en nitten måneder lang klageprosess har hun fått tilbake klareringen.

Av Frank Haugsbø

– Jeg er veldig glad, ikke minst med tanke på alle de unge som har sett for seg en fremtid i utenrikstjenesten, sier Rusten til VG.

Guri Rusten ble utnevnt til Norges ambassadør til Bosnia-Hercegovina i 2016. I hovedstaden Sarajevo møtte hun Vladimir Kajevic (59), som hun senere giftet seg med.

Forholdet til den bosniske kulturarbeideren førte til at norske sikkerhetsmyndigheter vurderte Rustens sikkerhetsklarering på nytt.

21. desember 2019 fikk hun beskjed om at hun hadde mistet sikkerhetsklareringen på alle punkter, og beordret hjem til Oslo. Hun hadde da hatt sikkerhetsklarering i 24 år, og hadde plettfri tjenestehistorikk.

MÅTTE HJEM: Guri Rusten (65) ble hjemkalt fire måneder før ambassadørperioden i Bosnia-Hercegovina gikk ut. I dag bor hun i Oslo sammen med Vladimir Kajevic (59), som hun traff mens hun var sjef for den norske ambassaden i Sarajevo.

Sivil klareringsmyndighet (SKM) mente at informasjonen SKM hadde mottatt om Kajevic ikke ga et tilstrekkelig sammenhengende bilde av hva han hadde gjort de siste ti årene, til tross for at han hadde brukt flere måneder på å samle inn informasjon og dokumentasjon om bakgrunnen sin.

SKM la også til grunn at det i Rustens tilfelle forelå en tilknytning til Bosnia-Hercegovina, via Kajevic, og pekte på at tilknytning til andre stater kan påvirke en persons lojalitet til norske sikkerhetsinteresser og øke risikoen for å bli utsatt for press, påvirkning eller tilnærming.

Rusten klaget på vedtaket til Sivil klareringsmyndighet (SKM), men klagen ble ikke ble tatt til følge. Hun klaget videre til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er klageinstans i klareringssaker.

NSM opphevet vedtaket til SKM, og sendte saken tilbake til SKM for ny behandling.

Sivil klareringsmyndighet legger i det nye vedtaket vekt på at Rustens ektefelle har fått en sterkere tilknytning til Norge og at han har opparbeidet seg noe personhistorikk fra Norge.

Økt informasjon om Rustens ektefelle, i kombinasjon med positive og risikoreduserende forhold og momenter ved Rusten og hennes tjenestebakgrunn, er tillagt vekt i SKMs fornyede behandling av saken.

Rusten har fått tilbake klarering på et lavere nivå enn hun hadde som ambassadør, og hun kan heller ikke jobbe i Bosnia-Hercegovina eller med saker som gjelder landet. Hun er likevel fornøyd med vedtaket.

– At jeg ikke kan jobbe i Bosnia er det jo en viss logikk i. Jeg vurderer at SKM nå har lest loven slik mange av oss som har mistet sikkerhetsklareringen har lest den. Jeg føler at de er på rett spor.

Rusten har i likhet med andre som har mistet sikkerhetsklareringen vært henvist til å jobbe i et eget bygg i Kronprinsens gate, i tilknytning til UDs lokaler på Victoria terrasse i Oslo.

Nå har hun fått flytte tilbake til UDs hovedlokaler.

– Nå kan jeg igjen jobbe som en vanlig ansatt i UD, sier Rusten.

LANG PROSESS: Da VG møtte Guri Rusten (65) i mai i år, var utfallet av klagesaken fortsatt uvisst.

Direktør Gudmund Gjølstad i SKM skriver i en e-post til VG at de ikke kan kommentere en enkelt og konkret sak.

– Jeg har dog forståelse for at dette kan oppleves som utfordrende, og at det kan bidra til at fremstillinger noen ganger dessverre kan bli ensidige. Det kan også føre til at kompleksitet og relevant informasjon i en klareringssak ikke alltid kommer frem for offentligheten.

To ambassadører mistet jobben To uker etter at Guri Rusten ble fratatt sikkerhetsklareringen, mistet Norges ambassadør til Polen, Olav Myklebust, sin sikkerhetsklarering. Det skjedde etter at Myklebust ble kjæreste med en kvinne fra Thailand. Også Myklebust måtte forlate ambassadørposten, og dra hjem til Norge. Han har stevnet staten med krav om erstatning fordi han mener SKMs vedtak om å ta fra ham klareringen var ugyldig. Vis mer

Gjølstad peker på at det i deres arbeid er svært viktig at de tar hensyn til de menneskene som går igjennom en klareringsprosess og også at de ikke avslører detaljer om den enkelte virksomhets sikkerhetsarbeid.

– Dette gjør at vi ikke kan gi opplysninger om innhold eller avgjørelse i enkeltstående klareringssaker.

KLARERINGSSJEFE: Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil klareringsmyndighet (SKM).

Han skriver på generelt grunnlag at alle avgjørelser som fattes, tar utgangspunkt i den informasjonen som er tilgjengelig for klareringsmyndigheten på avgjørelsestidspunktet.

– Det er samtidig mange situasjoner som kan innebære at vi gjennomfører en ny vurdering senere. Dette er noe som kan utløses grunnet et endret klareringsbehov, at vi mottar ny informasjon fra ulike kilder eller fordi vi mottar ny informasjon fra den som søkes klarert i forbindelse med klagesaksbehandling.

– Når disse nye vurderingene foretas, så er det ikke unaturlig at et eller flere faktiske forhold kan ha endret seg siden vår forrige vurdering.