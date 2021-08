Ny måling: Støre trenger MDG eller Rødt for flertall

SKOGN/STAVANGER/OSLO (VG) Trygve Slagsvold Vedum får nok en bunnmåling. Ap nærmer seg valgresultatet for fire år siden, men Støres drømmeregjering har ikke flertall.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VGs siste meningsmåling viser samme hovedtendens som tidligere målinger: Dagens regjering har ikke lenger flertall hos velgerne. Dermed ligger det an til regjeringsskifte.

Men hvordan en ny regjering vil se ut, er ikke godt å si. Det er nemlig ingen tydelige alternativer for flertallsregjering i sikte.

Støres drømmeregjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har ikke flertall uten støtte fra enten Rødt eller MDG – to partier som ser ut til å kunne bli en betydelig maktfaktor i neste stortingsperiode.

Dermed kan valgseieren føre til hodepine for Støre som vil kunne måtte sjonglere med Rødt og MDG – to partier han helst vil være foruten å samarbeide med.

Dette viser målingen

De borgerlige partiene mister fem mandater fra forrige VG-måling, mens opposisjonen går samlet fram.

Unntaket er SV, som gjør sin dårligste VG-måling i år. Forrige uke ble de målt til 9,5 prosent i VGs nasjonale måling.

Ap klatrer forsiktig fram til 26,6 prosent. Det er fremdeles under valgresultatet deres fram 2017, hvor de fikk 27,4 prosent oppslutning.

Samtlige partier som i dag sitter på Stortinget, inkludert MDG og Rødt, er over sperregrensen på denne målingen. MDG er jevnstore med SV på 6,7 prosent. Dette er MDGs beste måling siden 2019.

Senterpartiets hurtige nedgang kan ha stoppet , og partiet har landet nede på 11,9 prosent, omtrent det samme som partiet ble målt på i forrige VG-måling. Det er en stor nedgang sammenlignet med toppmålingen de hadde i mars på 18,6 prosent.

Ap, SV og Sp har ikke flertall alene, men får til sammen 82 mandater på denne målingen. Det er 3 unna flertall i Norges nasjonalforsamling. De må dermed ha støtte fra enten MDG eller Rødt for å ha flertall.

Frp havner under 10 prosent, og ligger an til nesten å halvere stortingsgruppen sin, fra 27 til 16 mandater.

Dette er partiene «andre» «Andre» omfatter i denne målingen 0.9 til Demokratene, 0.6 til Partiet De Kristne, 0.4 til Sentrum, 0.3 til Industri- og næringspartiet, 0.3 til Pasientfokus, 0.2 til Liberalistene, 0.2 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Helsepartiet, 0.1 til Kystpartiet, 0.1 til NKP og 0.1 til Piratpartiet. Samlegruppen «andre» er fordoblet sammenlignet med stortingsvalget i 2017, fra 1,8 til 3,4 prosent oppslutning. Vis mer

LANGDISTANSE: Ola Borten Moe sier at valgkamp er langdistanseløp. Og selv om partiet faller bakpå mens man nærmer seg sluttspurten av valgkampen, har han enda tro på et godt valgresultat.

Sp: For tidlig å si

Sp-nestleder Ola Borten Moe møter VG på valgkamp i Trøndelag.

Vedums drømmeregjering er en Sp/Ap-basert regjering. Borten Moe tror det fremdeles er mulig å få til.

– Jeg tror vi skal vente med å telle opp stemmene til etter den 13. september. Enhver valgkamp er et langdistanseløp. Vi har presentert vårt alternativ og vært tydelige på det lenge. En Sp/Ap-basert regjering, sier han og legger til:

– Jeg tror det er for tidlig å si at det ikke går på grunn av målingen dere presenterer i dag, sier han.

KUR FOR HODEPINE: Det er viktig å være hydrert, om man skal klare å holde styr på alle partiene Støre vil kunne være avhengig av for å bli statsminister.

Støre: – Mål om styrke oss ytterligere

Støre er på valgkampturen i Stavanger når han får se målingen. Han kommenterer tallene slik:

– Det er skikkelig motiverende med fremgang for Arbeiderpartiet. Det viser at mange vil ha et skifte og en regjering som jobber for å få ned forskjellene og setter vanlige folk først, sier Støre.

– Blir dette valgresultatet er dere avhengige av støtte fra MDG eller Rødt?

– Målingene svinger en del og vi vet ikke hva som blir resultatet. Derfor skal vi de siste to og en halv ukene fortsette å synliggjøre vår politikk. Vi har som mål å styrke oss ytterligere, sier han.

MEST TILBAKE: SV-leder Audun Lysbakken går mest tilbake av alle partier, sammenlignet med forrige uke.

Lysbakken: – Jeg er fornøyd

Tross svake tall på VGs måling, hevder SV-leder Audun Lysbakken at han er fornøyd. Han tar tallene med en klype salt – og viser til at partiet har gått frem på andre målinger i det siste.

– Vi fikk 9,9 prosent i går, så bildet er at vi går kraftig frem, og det er jeg veldig fornøyd med. Så skal vi stå på helt frem til valgdagen, skriver han i en e-post til VG.

Han sier at en stemme til SV vil bidra til å hindre en sentrumsregjering som slalåmkjører i Stortinget.

JUBLER: Miljøpartiet De Grønnes nestleder Arild Hermstad.

MDG: – Strålende

Også Miljøpartiet De Grønnes nestleder Arild Hermstad er storfornøyd med tallene, som er MDGs beste på en VG-måling siden høsten 2019.

– Det er en strålende måling for oss. Så er det viktig at man ikke bare svarer i målinger, men faktisk stemmer på oss ved valget, sier han.

MDG-nestlederen er også fornøyd med at venstresiden, uten Sp, kun mangler tre mandater for å få flertall.

– Det betyr at vår drømmeregjering med Ap, SV og MDG, med støtte fra Rødt, er innenfor rekkevidde. Med oss i et sånt samarbeid, er det den eneste realistiske måten å få en ny regjering som setter klima- og naturkrisen øverst på sin dagsorden, sier Hermstad.

– Overraskende

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse omtaler SVs fall som det mest overraskende ved målingen.

– Om dette er en ny tendens eller et tilfeldig statistisk utslag, gjenstår å se. Forklaringen er at mange velgere på venstresiden er på vandring. SV taper nå mest til Rødt, sier han.

Han viser også til at MDG er i støtet. Partiet mottar mange tidligere SV-velgere – i tillegg til gamle velgere fra Venstre, Ap og Høyre.

– MDG mobiliserer også mange nye velgere. De som lot være å stemme i 2017 – og de som er førstegangsvelgere. Men dette er en usikker gruppe å basere fremgang på, sier Olaussen.

JUBLER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes speider fram mot en tilværelse over sperregrensen. Nå håper han alle som sier at de skal stemme Rødt på målingene, faktisk gjør det på valgdagen.

Moxnes: – Kjempebra

Rødt-leder Bjørnar Moxnes jubler over tallene.

– Det er kjempebra. Så håper jeg at de som sier de vil stemme Rødt, faktisk går og gjør det.

– Hvordan vil Støre merke det de neste fire årene dersom Rødt havner på vippen i Stortinget?

– Da skal vi unngå en rødgrønn reprise. Vi har i åtte år prøvd Ap, SV og Sp uten en kraft til venstre for seg. Forskjellene økte, klimagassutslippene gikk bare marginalt ned og det var profittfest i velferden. Med Rødt på vippen skal vi endre på det, sier Moxnes.

RØDGRØNT KAOS: Høyre-nestleder Tina Bru må nøye seg med nok en måling hvor både partiet og regjeringens oppslutning går tilbake, sammenlignet med valgresultatet i 2017. Hun advarer mot rødgrønt kaos eller «Ernas trygge lederskap».

Advarer mot rødgrønt kaos

Høyre-nestleder Tina Bru sier at det blir et jevnt valg.

– Støre og Vedum er igjen avhengig av SV og enten Rødt eller MDG for å få flertall. Det lover ikke godt for velgere som er opptatt av at Norge skal forbli i EØS, at skattene skal holdes nede og at valgfriheten skal beholdes, skriver Bru i en tekstmelding til VG.

Bru sier at Erna Solberg har styrt Norge trygt gjennom flyktningkrise, oljeprisfall og coronapandemien.

Hun advarer mot rødgrønt kaos etter valget.

– Nå er det opp til velgerne å bestemme om de ønsker rødgrønt kaos eller Ernas trygge lederskap, skriver hun.

FARLIG: Frp-leder Sylvi Listhaug advarer mot at «venstreradikale sosialister» kan få makt og innflytelse dersom Støre blir statsminister.

– Farlig for landet

Frp-leder Sylvi Listhaug advarer mot hvordan en ny regjering kan se ut.

– Det er utrolig hvor mye målingene svinger nå. Nok en gang er det en måling som viser hvor avhengig Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan bli av de venstreradikale sosialistene i Rødt, SV og MDG dersom de skal få makt, skriver Listhaug i en e-post.

– Det er farlig for landet vårt, spesielt når Europa og Norge står foran en stor potensiell migrasjonsbølge, legger hun til.

Hun sier at de vil stå på inn til valget for lavere skatter og avgifter, mot en «symbolsk klimapolitikk» og for en streng innvandringspolitikk.