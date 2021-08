OSLOFJORDEN: Det kommer til å fortsette å blåse godt i Oslofjorden hvor det skapes en trakteffekt som forsterker vinden. Her Munchmuseet med fjorden i bakgrunnen.

Vinden fortsetter på Østlandet, løyer mot helgen

Østlandet kan vente seg vind noen dager til, men ikke så ille at det er nødvendig med farevarsel.

Av Stella Bugge

Først på lørdag har det roet seg helt, opplyser Meteorologisk institutt.

– Nordavinden fortsetter slik at det utsatte steder og på kysten vil være liten og stiv kuling. Ut Oslofjorden har man en trakteffekt som gir en forsterkning av vinden. Også i dag vil det være mye vind, men vi har ikke sendt ut farevarsel, sier vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander til VG.

Onsdag sendte meteorologene ut farevarsel for Innlandet. På Lillehammer og Rena flyplass blåste det over 19 meter per sekund i kastene.

Men lenger sør på Østlandet er man vant til mer vind, derfor er det høyere kriterier for farevarsel. Dette kan uansett ikke sammenlignes med vindkast på Vestlandet og i Nord-Norge hvor man er vant til langt tøffere vær.

Blåste heftig på Lillehammer

– Lillehammer hadde de kraftigste vindkastene i Innlandet fylke hvor det har vært 12,7 meter per sekund i middelvind, det tilsvarer liten kuling. På Nordre Kanken i Trysil, som ligger 1020 meter over havet, har det vært full storm, sier Borander om gårsdagen.

Veitrafikksentralen opplyste onsdag at flere veier på Østlandet, Hedmark og i Oppland var sperret av trær som falt på grunn av den kraftige vinden.

Torsdag vil det trolig være liten til stiv kuling ute på kysten og i Oslofjorden.

– Så blir det gradvis minkende inn mot helgen, og først på lørdag roer det seg helt igjen, sier Borander.

Fikk strømmen tilbake

Strømmen er tilbake hos husstandene på Østlandet som mistet den da trær blåste over linjene onsdag.

– Alle har strøm. I løpet av natten ble alle feil fikset. Rundt 25 000 husstander har vært berørt i løpet av kvelden og natten. På det meste var det 9000 husstander samtidig. Det har vært ekstremt mye feil, forteller Morten Schau, kommunikasjonssjef i nettsenettselskapet, Elvia.

Det har vært 90 feil på høyspentanlegg som ene og alene skyldes at trær har falt over linjene.

– Ved midnatt var det meste rettet for vår del, sier Schau til VG. Elvia, Norges største nettselskap, har totalt 950 000 kunder.