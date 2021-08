Høyres Sandra Bruflot er annenkandidat til stortingslisten.

Ny VG-måling: Nedtur for Høyre-Sandra – vurderte å droppe politikk

SUNDVOLLEN (VG) Sandra Bruflot (29) vurderte å slutte med politikk etter at hun brått måtte håndtere saken om seksuell trakassering i Unge Høyre. Nå ligger hun an til stortings-debut tross kraftig Høyre-nedtur på VGs Buskerud-måling.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høyre går tilbake nesten fem prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget 2017 i Buskerud valgkrets. I det gamle fylket som ofte blir omtalt som et Norge i miniatyr, får Høyre og Frp den mest markante tilbakegangen av alle.

På rødgrønn side oppnår både Rødt, MDG, Sp og SV fremgang. Mens Buskeruds største parti, Ap, havner på 26,3 prosent – og går tilbake 1,7 prosentpoeng.

Her får du høydepunktene fra målingen:

Politisk sult

Høyres Sandra Bruflot er annenkandidat til stortingslisten. Hun ser ingen grunn til å frykte at stortingsplassen som nå er innen rekkevidde – ryker tross nedgangen.

29-åringen, som er blitt tobarnsmor siden den vonde Unge Høyre-saken i 2017 og 2018, mener det er viktig at Høyre viser frem noe mer sult de siste to ukene før valget.

Hun kaprer Høyres andre-mandat etter veteranen Trond Helleland som er listetopp. Men ellers er det mye rødgrønt:

– Vi er nødt til å vise at vi er sultne på å styre fortsatt. Vi skal ikke ta velgere for gitt, men vise at ambisjonene er der. Med knallhard jobbing frem til valget kan vi kjempe om et tredje Høyre-mandat i Buskerud, sier Bruflot til VG.

Hun har aldri hatt noen plan om å komme på Stortinget.

– Jeg hadde hverken noen plan eller målsetting om det. Når sjansen først bød seg, så må man jo prøve. Men det er en klype-seg-i-armen opplevelse å skulle havne der, sier Bruflot til VG.

Vi møter henne i strandkanten på hjemstedet Sundvollen ved Tyrifjorden i Hole. Rundt henne vaker det fisk – mens et svanepar hilser på. De vender raskt nebbet bort fra Bruflot – som to velgere blottet for lojalitet.

SVANE-BESØK: Et svanepar avla Sandra Bruflot et svært kort besøk under intervjuet på et svaberg ved Tyrifjorden.

Bruflot havnet i partiet og politikken nærmest på slump. Unge Sandra drev mest med håndball (målvakt) og fotball i fritiden. Så slapp hun opp for unnskyldninger da hun hadde en sjelden frikveld og en venn for n’te gang ville dra henne med på Unge Høyre-møte.

– Nå vil jeg bare flytte til Hole, få to kids og bli lærer, sa du i en podkast for noen få år siden. Hva skjedde?

– Jeg har alltid sagt at politikk driver jeg med så lenge det er gøy. Da var ikke politikk så gøy. Jeg ville jo ikke løpt fra ansvaret i Unge Høyre. Men å gjøre noe annet enn politikk, det var noe jeg tenkte på. Det var veldig mye annet enn politikk som virket spennende da. Så flyttet jeg til Hole og fikk to kids da, minner Bruflot om.

Hun er nesten ferdig med lærerutdanningen også. Men noen lærerjobb blir det nok ikke på noen år.

– Først i fjor sommer bestemte jeg meg – og jeg landet på at det var nå jeg hadde muligheten til å gå for politikk. Det er ikke sikkert jeg hadde fått sjansen igjen.

– Det er så mye annet som er gøy å drive med. Jeg var reelt i tvil om hva det ble til, innrømmer Bruflot.

FØLELSESLADD: Daværende Unge Høyre-nestleder Sandra Bruflot måtte fronte varslingssakene om sextrakassering i Unge Høyre på flere pressekonferanser i Høyres Hus vinteren 2018. På bildet sitter hun sammen med daværende generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset i januar 2018.

– Du drev med kriseledelse som Unge Høyre-leder under Tonning-Riise-saken. Hvordan var det?

– Jeg lærte mye om ledelse, om mennesker og mye om meg selv egentlig. Jeg ble jo kastet ut i det, og fikk en annen start på ungdomsparti-lederskapet enn mange andre.

– Har du reflektert noe over om du kunne ha håndtert saken annerledes?

– Ja, og det gjør jeg nok ofte – og litt for mye egentlig. Jeg synes nok jeg var litt for personlig og delte litt mye rett etterpå. Det hadde jeg nok ikke tenkt nok over hvordan jeg skulle opptre overfor mediene og utad.

– Kan ikke det være bra, da – men åpenhet, ærlighet og vise et menneskelig ansikt?

– Jo, kanskje. Etterpå gikk jeg helt motsatt vei, ga meg selv fullstendig munnkurv og ville kun snakke om politikk.

I STØTET: Linn-Elie Øhn Mehlen og Rødt har den største fremgangen av alle på VG/Respons partimåling fra Buskerud.

Helt i den andre enden av Bruflot på den politiske fargeskalaen, troner hennes jevnaldring Linn-Elie Øhn Mehlen (29) som førstekandidat i Rødt.

Valg- og gallupekspert Johan Giertsen i PollOfPolls utpeker Rødt som vinnerne av Respons/VGs partimåling i Buskerud sammen med Venstre, som havner over sperregrensen.

Mehlen fra Drammen, som er markedssjef i avisen Klassekampen, konstaterer et kjempehopp i oppslutning for partiet som de siste fire årene har hatt Bjørnar Moxnes som enmannsgruppe på Tinget.

Men hun har ikke begynt å visualisere seg selv på fast plass på Buskerudbenken i stortingssalen. Ennå.

– Nei. Men dette er utrolig gøy. Dette betyr at Buskerud-folk har tro på at det må andre til enn regjeringspartiene for å gjøre noe med ulikheten og utslippene, formulerer Rødt-førstekandidaten.

På en tidligere måling i Drammens Tidende så Rødt 6-tallet, men 5,2 på VG-målingen i dag er hun strålende fornøyd med – drammenseren som har en fortid som leder i Rød Ungdom.