I TRYGGHET: Andrii Gromovyk (35) og familien flyktet til Norge i begynnelsen av mars. I forrige uke ble familien bosatt i en leilighet på Kringsjå i Oslo.

Andrii (35) kunne dra fra Ukraina fordi han har tre barn: − Frykter å bli sett ned på

BERGEN/OSLO/DRAMMEN (VG) Andrii Gromovyk (35) og Vitalii Melnychuk (31) fikk dra fra Ukraina fordi de er fedre til tre og fire barn. Andrii tror mennene som kunne flykte kan få det vanskelig når de en dag returnerer til hjemlandet.

– Det er vanskelig å sitte her og se TV-bildene fra Ukraina. Det er tragiske bilder. Mange dør. Det er fælt å se at russerne angriper sivile mål, sier trebarnsfaren Gromovyk.

Han og kona Mariia (40) kom til Norge 3. mars, sammen med de tre barna i alderen 4–8 år. Etter å ha bodd to og en halv måned på hotell i Bergen, flyttet familien til Oslo 7. juni.

Andrii legger ikke skjul på at han har kvaler for ikke å bidra i krigen.

– Jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke er der og kjemper. Men kona mi sa at hun ikke ville dra uten meg, til et nytt land og et fremmed språk. Vi gjorde det på grunn av barna.

FLYKTET: – Vi gjorde det for barna, sier Andrii Gromovyk (35) og kona Mariia. Her med barna Anna-Mariia (7), Sofiia (8) og Paulo (4).

I Ukraina plikter alle menn mellom 18 og 60 år å melde seg til militær tjeneste. Unntaket er menn som har tre eller flere barn, som er eneforsørgere eller har barn med spesielle behov.

Svært mange familier har blitt splittet i Ukraina etter at ukrainske myndigheter krevde at alle menn mellom 18 og 60 skulle bli igjen og kjempe mot russiske styrker.

Ifølge Andrii er det en pågående debatt i Ukraina nå om at det kan oppstå spenninger mellom menn som kunne dra, og de som måtte – eller valgte – å bli igjen.

– Jeg har snakket med en psykolog jeg kjenner i Lviv som sier at det kan oppstå konflikter. Noen får heltestatus, mens andre kan bli sett ned på fordi de ikke var der og slåss, forteller han til VG.

FLOKKEN: Vitalii Melynchuk (31) sitter på asylmottaket på Bragernes midt i Drammen sentrum og venter på bosetting – sammen med ektefellen Julija (27) og barna Volodomyr (8), Anna (5), Anastasija 3) og Marija (1).

På Blå Kors sitt mottak i Drammen sentrum møter vi firebarnspappa Vitalii Melnychuk og familien. 31-åringen jobbet i bygningsbransjen i Kyiv helt til krigen brøt ut der den 24. februar – for 100 dager siden. Han sier han så en rakett treffe naboblokken der han oppholdt seg som arbeidspendler fra Hrushivka i Rivne i det vestlige Ukraina.

Via Polen og et midlertidig opphold i Litauen kom familien til Norge og Drammen 11. mai. Også Vitalii synes det på en måte er krevende for ham som mann å være i trygghet hundrevis av mil fra angrepet på landet hans.

– Det er vanskelig, ja. En blanding av følelser. Noen hjemme synes vi menn rømmer fra krigen. Andre har respekt for at vi drar for å ta vare på familien. For meg kommer familien først, jeg kan ikke bry meg om de som anklager menn for å rømme, sier Melnychuk.

FAMILIEN FØRST: Vitalii (31) er takknemlig for måten han er tatt imot på i Norge og Drammen. Han tilbringer mye tid på den kombinerte terrassen og lekeplassen utenfor mottaket på Bragernes i Drammen sentrum.

Han sliter med en kronisk ryggskade – og sier han ble erklært tjenesteudyktig da han møtte opp til mobilisering.

– Min svoger, som selv deltar i krigen, anbefalte meg sterkt å ta meg av familien, barna og komme meg av gårde. Jeg kunne selv tenke meg å delta i forsvaret av Ukraina. Også på grunn av helseproblemer, så valgte jeg å dra ut av landet og ta meg av familien, forklarer 31-åringen.

Nå venter han på å få en kommune der han kan bli bosatt sammen med ektefellen Julija (27) og de fire barna i alderen ett til åtte år.

– Vi har en bekjent i Sandefjord, vi har hørt det er en fin kommune, sier Julija. Familien venter inntil videre på bosetting, men de legger ikke skjul på at målet på lengre sikt er å vende hjem til Ukraina.

FAMILIEN: Vitalii og Julija kom rett fra helsesjekk i Drammen til møtet med VG på mottaket på Bragernes. Barna i alderen ett til åtte år er nede fra venstre: Anastasija, Anna og Volodomyr. Lille Marija er på mammas arm.

I Norge har trebarnspappa Andrii funnet en annen måte å hjelpe hjemlandet på.

– Etter at krigen startet har ukrainere i Norge organisert kjøp av kjøretøy i Norge som det ukrainske militæret har behov for. De kjøper minibusser og biler for persontransport som det er mangel på. Flere ukrainere i Norge hjelper til med å kjøre kjøretøyene til Ukraina, sier han.

I forrige måned kjørte han selv en minibuss fra Stavanger til Oslo som skulle videre til Ukraina. Denne uken var han i Trondheim for å hente en SUV som skal samme veien. Både nordmenn og ukrainere har bidratt til pengeinnsamlingen.

– Jeg er glad for å kunne bidra på denne måten, og venter på flere oppdrag, sier han.

HJELPER TIL: Andrii Gromovyk (35) har hentet biler flere steder i landet som skal leveres til det ukrainske militæret. Bilene er kjøpt med innsamlede midler i Norge. Denne SUV-en hentet Andrii i Trondheim tidligere denne uken.

Andrii sier at de valgte å forlate leiligheten i Lviv da russerne angrep flere mål rundt millionbyen i slutten av februar.

– Flyalarmen gikk hele tiden og vi måtte løpe til tilfluktsrommet med barna flere ganger om dagen. Det var veldig slitsomt. Det varte i tre-fire dager. Etter det bestemte vi oss for å reise.

LEKER: Under studieoppholdet i Oslo bodde Andrii bodde først ett år alene, før kona og de to døtrene hans kom etter. Sønnen ble født i Norge. Nå er familien tilbake i samme område på Kringsjå.

35-åringen og familien reiste fra Lviv i slutten av februar. Han sier de sto i bilkø i et og et halvt døgn før de fikk komme over grensen til Polen. Der måtte han dokumentere at han var far til de tre barna som satt i baksetet.

– Vi hadde med oss et offisielt dokument som viste at jeg var far til barna. Jeg måtte også vise bilder av meg og kona og de tre barna, men vi hadde ingen problemer med å komme over.

GOD PLASS: I Ukraina hadde familien på fem en knøttliten leilighet i storbyen Lviv. På Kringsjå i Oslo har de fått bedre plass.

Etter ti dager på mottakssenteret på Råde og en uke på hotell i Lørenskog, ble familien sendt til Bergen.

De har nå fått tildelt leilighet på Kringsjå i Oslo, der flere familiemedlemmer allerede bor, og hvor Andrii også studerte fra 2016–2020.

– Norge var et lett valg, først og fremst på grunn av språket. Det er et fint og bra land. Og så hadde vi begge familie i Norge.

SPLITTEDE FAMILIER: En familie har kommet seg over grensen fra Ukraina til Polen ved grensepasseringen Medyka i slutten av februar.

Leiligheten på Kringsjå ligger i nærheten av stedet familien bodde under Andriis studieopphold, i landlige omgivelser like ved Kringsjå skole.

– Det er en perfekt plass for oss og vi er kjempefornøyde, sier han.

Han sier hverdagen som flyktning blir lettere når han kan språket.

– Det betyr mye at jeg kan snakke norsk. Jeg oversetter også en del for andre ukrainere som ikke kan engelsk. Det føles veldig godt å kunne hjelpe til.

SPENT: Andrii Gromovyk (35) er spent på hva som skjer når mennene som hadde anledning til å dra, en dag kommer tilbake til Ukraina.

Andrii er utdannet geografilærer fra Ukraina. Mariia er utdannet barnehagelærer. Begge kunne tenke seg å jobbe i barnehage når de har fått etablert seg i Oslo.

Ekteparet sier de ønsker å dra tilbake til Ukraina, om situasjonen skulle tillate det.

– Det høyeste ønsket vårt er at det må bli slutt på krigen, så får vi se hva som skjer.

Ukraina har ikke generell verneplikt for kvinner, men i oktober fjor fremmet det ukrainske forsvarsdepartementet forslag om at kvinner mellom 18 og 60 år som er ansett som tjenestedyktige må registrere seg i det ukrainske militæret, skriver nettstedet Military.com.