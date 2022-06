VANT OG GIKK: Kjell Inge Røkke og Aker var blant vinnerne da Stortinget vedtok nye skatteregler for oljebransjen. SVs Kari Elisabeth Kaski gikk fra forhandlingene da pakken etter hennes syn ble for raus.

Forhandlet om omstridt oljeskattepakke: − Mistet helt kontrollen

Frp og Senterpartiet ønsket enda gunstigere skattegrep enn den endelige oljeskattepakken la opp til. Venstres Ola Elvestuen beskriver «et voldsomt driv» for å dra ordningen så langt som mulig.

VG kunne torsdag fortelle hvordan Kjell Inge Røkke advarte Jonas Gahr Støre om at det kunne gå mot nedleggelse av Aker Verdal, hvis det ikke kom midlertidige endringer i oljeskatten.

To måneder senere gikk Ap, Høyre, Frp og Sp sammen om et lukrativt oljeskatte-tilbud, som Erna Solberg i etterkant har kalt en «feil».

VG kan nå fortelle nye detaljer fra forhandlingene på Stortinget.

Ifølge SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, ble de lukrative løsningene drevet fram av Sp og Frp – og godtatt av Høyre og Ap.

– Det var ingen grenser i forhandlingsrommet. Det bare eskalerte. Det var ingen gode argumenter for det heller, for oljeprisen hadde jo allerede begynt å stige igjen, sier Kaski til VG.

Venstres Ola Elvestuen beskriver det slik:

– Det var et voldsomt driv. Ikke for å finne riktig nivå, men for å dra det så langt som mulig. Vår jobb var å holde tilbake, slik at det ikke ble for gunstig, sier Elvestuen til VG.

Oljeskattepakken som senere ble vedtatt, har blitt kritisert av blant annet SV, MDG og miljøbevegelsen fordi de mener den legger til rette for mer oljeutvinning i en tid der Norge har forpliktet seg til å kutte klimautslipp.

Flere utbygginger er allerede i gang, noe som gjør at olje- og gassproduksjonen i Norge vil øke de neste årene.

ENIGE: De parlamentariske lederne Jonas Gahr Støre (Ap), Trond Helleland (H) og Siv Jensen (Frp) dro i land forhandlingene om oljeskattepakken selv da forhandlingene ble hevet fra finanskomiteen juni 2020.

Overbød hverandre

Det skjedde så fort.

Det sier politikere fra flere partier om forhandlingene på Stortinget. Alle partiene utenom Rødt og MDG deltok.

Det var da forhandlingen sirklet seg inn om endringer i friinntekten, at det virkelig tok av, ifølge SVs Kaski.

Friinntekten er en kompensasjon selskapene får for pengene de investerer når de bygger ut nye oljefunn. Jo høyere friinntekten er, jo mindre må selskapene regne med å tjene på oljen for at det skal lønne seg å bygge ut et nytt felt.

Regjeringen ville stramme inn på friinntekt og halvere den fra 20,8 til 10 prosent.

REGJERINGEN: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) holdt et stort antall pressekonferanser med store og små (og ingen) nyheter gjennom coronakrisen.

Næringen ville i stor grad fortsette som før, med 20,8 prosent. Partiene på Stortinget endte med å øke friinntekten til 24 prosent. De ga et reelt skattelette, og mer enn næringen hadde bedt om på friinntekt.

Hvordan kunne det skje?

– Det var ingen tvil om at det var en sterk dynamikk i forhandlingene, drevet av Senterpartiet og Frp. Friinntekten som lå på bordet, bare økte og økte. Det ble ikke stanset, sier Kaski.

Hun og SV trakk seg ut da det ble klart at partiene var enige om å gå forbi 20 prosent. Den grensen ble nådd 2. juni.

– Man hadde gått fra sans og samling og mistet helt kontrollen. Jeg var veldig forbløffet over at særlig Ap og Høyre ikke gikk imot, som to ansvarlige partier, sier Kaski.

Dette ville partiene

Forhandlingene er i utgangspunktet lukket. VG har fått se dokumenter fra flere parter i forhandlingene, som viser hva de ulike partiene krevde.

Dokumentene viser at partiene satt i forhandlingsrommet og studerte hvilken friinntekt som skulle til, for at særlig to oljeprosjekter skulle bli lønnsomme nok til at selskapene ville bygge ut:

Det ene var Wisting, som eies av Equinor. Det andre var NOAKA, en klynge med flere oljefunn der Aker er ansvarlig.

Frp foreslo på et tidspunkt i forhandlingene en friinntekt på 26,8 prosent, det var det som krevdes for å gjøre Wisting og NOAKA lønnsomme. På dette tidspunktet hadde regjeringen lagt på bordet et forslag om 15,5 prosent.

Senterpartiet var villig til å gå helt til 30 prosent , på nivå med friinntekten i 2012.

Regjeringen bevegde seg også fra sitt opprinnelige forslag, til 18 prosent.

E24 meldte også da det sto på at Frp og Sp ba om mer.

Den 8. juni var konklusjonen klar: Fasiten ble en friinntekt på 24,8 prosent.

FORHANDLET: De parlamentariske lederne dro i land enigheten. Frps Siv Jensen, Sps Marit Arnstad, Aps Jonas Gahr

Friinntekten var én del av modellen som ble diskutert. VGs kilder understreker at partienes posisjoner er øyeblikksbilder.

Senterpartiet og Frp ønsket i utgangspunktet andre løsninger, som å gi friinntekt på selskapsskatten og hvor lenge ordningen skulle vare. Det advarte Høyre og regjeringen imot.

– Det var Høyre som insisterte på den modellen som ble vedtatt, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en e-post til VG.

Høyre fredet selskapsskatten, fordi de fryktet at andre næringer ville kreve det samme.

OLJEVENNER: Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug kjempet om distriktsvelgere og gode betingelser for leverandørindustrien gjennom coronakrisen.

– Lettelse

Listhaug svarer ikke direkte på om de justerte friinntekten for å gjøre Wisting og NOAKA lønnsomme. Hun sier at de likevel støttet modellen fordi det kunne redde arbeidsplasser.

Hun sier at det ikke ville blitt skatteletter til oljebransjen hvis Frps løsning ble valgt.

Listhaug svarer slik på Kaskis kritikk:

– For Frp var det en stor lettelse når SV forsvant ut av forhandlingene. Et parti som vil legge ned norsk olje og gassnæring hadde i utgangspunktet ingenting i de forhandlingene å gjøre, skriver Listhaug til VG.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum forteller at det var et mål å redde verftene og oljeservicenæringen.

Han ønsker ikke å kommentere Sps forhandlingsposisjon.

– Jeg mener vi sammen kom frem til et godt resultat, sier han.

VERFTSBESØK: Jonas Gahr Støre var i april 2019 på et av en rekke bedriftsbesøk til Akers verft i Verdal i Trøndelag.

Forsvarer oljeskatte-pakken

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han hadde jevnlig kontakt med Aker, også i sluttfasen av forhandlingene.

Han sier at det var viktig å sjekke hvordan pakken ville slå ut for bedriftene.

– Da pandemien rammet, var det stor fare for tap av arbeidsplasser og kompetanse i industrien. På det tidspunktet visste ingen at oljeprisen skulle stige så raskt som den har gjort, men pakken regjeringspartiene Høyre og Venstre, samt Ap, Sp og Frp kom til enighet om, bidro til å holde aktiviteten oppe og berget mange arbeidsplasser, skriver Støre i en e-post til VG.

– Da krisepakken hadde begynt å virke var det viktig at en næring som sysselsetter svært mange i Norge og som hadde vært igjennom store svingninger, kunne forholde seg til forutsigbare rammer.

TAKKET: Kjell Inge Røkke sa torsdag til VG at han var takknemlig for at politikerne gjorde midlertidige endringer i oljeskatten. Han sier det reddet arbeidsplasser.

– Mindre omfattende

Daværende statsminister Erna Solberg sier at det var behov for forbedringer i oljeskatten.

Til NRK sa hun mandag at ordningen ble for raus.

– Regjeringen og Høyre mente det var behov for å gjøre forbedringer i oljeskatten for å hindre at aktivitet stoppet opp, men vi fremmet mindre omfattende endringer enn det som til slutt ble vedtatt, skriver Solberg i en e-post til VG og legger til:

– Forhandlingene mellom partiene om oljepakken foregikk i Stortinget, og jeg deltok ikke direkte i dem. Jeg snakket heller ikke med selskapene underveis i forhandlingene.