Kraftige reaksjoner etter omikron-grep i Bergen - byrådet snur

Torsdag innførte Bergen kommune nye, strenge tiltak for å motvirke omikron-smitte – det skapte reaksjoner. Nå snur byrådet i beslutningen.

Av Kristoffer Solberg

Bystyret i Bergen har besluttet å likevel ikke vurdere alle nye tilfeller som omikron. Det skriver kommunen i en pressemelding fredag.

– Byrådet vil i dag vedta å forskriftsfeste de samme lokale karantenereglene som våre omegnskommuner. Samtidig gjøres det unntak fra karanteneplikten for samfunnskritisk personell, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i pressemeldingen.

Byrådet innfører likevel en lokal forskrift som gir samme karatenebestemmelser for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære ved påvisning av coronavirus.

Etter torsdagens innstramminger ble alle coronatilfeller behandlet som om det var et påvist tilfelle med omikronvarianten i vestlandshovedstaden. Det betydde at terskelen for å bli definert som nærkontakt var lavere enn ved deltaviruset.

Nærkontakter av smittede måtte tilbringe ti dager i karantene dersom de ikke tester seg ut dag syv.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) kunngjorde tiltaksgrepet under en pressekonferanse torsdag.

Begrunnelsen for vedtaket er et ønske om å få bukt med omikronsmitte.

Tiltakene vakte sterke reaksjoner i vestlandshovedstaden. Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

– Den nasjonale covid-19-forskriften sier at det skal gjøres en konkret individuell vurdering for omikronsmitte. Det er trolig ikke hjemmel i forskriften til et generelt vedtak om at alle mistenkte skal behandles som omikron uten dokumentasjon for dette, sier jusprofessoren Eirik Holmøyvik ved Universitet i Bergen til Bergens Tidende.

Jusprofessoren mener tiltaket fører til forskjellsbehandling.

– Dette er en forskjellsbehandling mellom innbyggerne i Bergen og resten av landet, sier Holmøyvik til avisen.

Holmøyvik utdyper sin kritikk overfor VG.

– Det som har skjedd i Bergen er at man har sagt at man ikke har testkapasitet – så man bare går ut ifra at alle har omikron. Da blir alle bergensere underlagt mye strengere karanteneregler enn resten av landet, sier han og påpeker:

– Det er ikke en enkel sak å håndtere for byråd og smittevernoverlege heller. Denne forskriften er nasjonal og den legger opp til at du skal ha egne karanteneregler for omikron og de som er nærkontakter.

Jusprofessoren peker på at den nasjonale forskriften om omikron legger opp til en indidivuell vurdering av hvert smittetilfelle.

– – Forskriften legger opp til en individuell vurdering. Legen skal avgjøre at det er “grunn til” å tro at det er omikron. Slik det er grunngitt i Bergen gjør man ingen vurdering. Man sier bare at man ikke har testkapasitet og går ut ifra at alle har omikron, sier Holmøyvik og legger til:

– I så fall skulle det gjelde i mange norske kommuner som Oslo og blant annet Øygarden.

Fredag er 330 nye smittetilfeller registrert i Bergen, viser tall fra kommunens hjemmesider.

Torsdag uttalte kommuneoverlegen i Bergen, Trond Egil Hansen, at kommunen håper å få klarhet i variantene – slik at berørte personer kan gå ned i karantenenivå.

– Forhåpentligvis vil ganske mange kunne få avklart at det ikke er omikron likevel, slik at de kan gå over til de bestemmelsene som gjelder for deltavarianten. Dette bygger jo på en smittevernfaglig vurdering. I situasjoner der samfunnskritisk personell med disse strenge karantenebestemmelsene gjør at virksomheter ikke kan drive videre, går det an å gjøre individuelle risikovurderinger ved smittevernoverlegen, sa han til VG.

På spørsmål om grepet kunne komme til å lamme byen svarte kommuneoverlegen:

– Det må gjøres avveininger. Hvis sykefraværet på grunn av dette tiltaket blir så høyt at stadig flere virksomheter står, må en selvfølgelig vurdere ulike risikoer opp mot hverandre.

Info Hvorfor havner flere i karantene i Bergen nå? Tidligere i pandemien måtte du i karantene som nærkontakt dersom du hadde vært under to meter fra en coronasmittet i mer enn 15 minutter. Slik har det ikke vært på lenge. For det har bare vært husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som en kjæreste) som havner i karantene. Men nå har det blitt en nasjonalt krav om karantene for alle nærkontakter igjen, såfremt det er mistanke om omikron-smitte. Når Bergen nå sier at de regner alle smittetilfeller som mistenkt omikron-smitte, gjeninnfører de i praksis karantene for alle nærkontakter. Vis mer

Rektor fortviler

Rektor ved Fridalen Skole i Bergen er også svært kritisk til tiltaket som ble innført torsdag.

Overfor Bergens Tidende uttaler rektoren at tiltaket fører til «Kaos» i byen.

– Dette blir bare kaos, snart er hele Bergen by i karantene, sier Harald Borge til avisen.

Han mener det blir vanskelig å drifte skoler som følge av vedtaket.

Byrådet har tatt en dårlig avgjørelse som slettes ikke fungerer. Disse reglene gjør det umulig å drifte skolene, sier han til avisen.

Byrådet har varslet at de vil komme med en pressemelding om de nye karantenereglene fredag.

Haukeland følger ikke

Ifølge NRK har Haukeland universitetssykehus varslet at de ikke vil følge påbudet fra byrådet. Dersom de skulle fulgt tiltakene ville det gått kraftig ut over bemanningen på sykehuset, sier fagdirektør Marta Ebbing i Helse Bergen til Statskanalen.

– Vi ville fått et stort mannefall som hadde gjort at vi ikke kunne holde tjeneste våre ved like. Vi er nødt til å tenke på det, og avveie de ulike risikoene mot hverandre, sier Ebbing til NRK.

Ifølge NRK har hverken Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet (FHI) har blitt kontaktet i forkant av Bergens vaksinegrep.