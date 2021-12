HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol, på en av regjeringens tidligere pressekonferanser om coronasituasjonen.

Kjerkol i kommunemøte: Regjeringen innfører tiltakspakke i en rekke kommuner

Regjeringen vil komme med tiltakspakker for Oslo og Viken-kommuner med høyt smittetrykk, og innføre strengere krav til testing for reisende til Norge, ifølge VGs opplysninger.

I et møte med Oslo og Viken-kommunene torsdag, opplyste helseminister Ingvild Kjerkol at regjeringen har besluttet å følge Helsedirektoratets anbefaling, og vedta tiltakspakker for Oslo og flere Viken-kommuner med mye smitte.

Ifølge VGs opplsyninger innfører regjeringen følgende forskriftsfeste tiltak i kommunene:

Påbud om munnbind i offentlige rom der man ikke kan holde minst én meters avstand. Det vil ikke gjelde for barn under 12 år og personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Antallsbegrensninger på arrangementer innendørs, maksimalt 100 personer.

Plikt for serveringssteder og arrangører for å registrere gjester og varsle ved smitte.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer der det serveres alkohol.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken, for eksempel halve uken.

Regjeringen vil også innføre strengere krav til testing for reisende til Norge: Ifølge VGs opplysninger kommuniserte regjeringen at de vil innføre test av alle som kommer til landet.

VG får også opplyst at regjeringen vil innføre flere nasjonale anbefalinger:

Holde avstand der det er mulig.

Unngå håndhilsing og klemming.

Økt bruk av hjemmekontor.

Mulige kompensasjonsordninger for næringen.

Det innebærer at alle som kommer til landet har en forskriftsfestet plikt til å ta en PCR-test hvis de får en positiv hurtigtest. Regjeringen vil også forskriftsfeste krav om å ta en PCR-test ved positiv hurtigtest, får VG opplyst.

I dag må uvaksinerte over 18 år vise en negativ test når de ankommer Norge og alle - uansett alder - må i tillegg teste seg etter ankomst. Det har så langt imidlertid vært unntak for testing på grensen for dem med gyldig coronasertifikat.