Disse to tiltakene vil Nakstad beholde

Regjeringen har varslet ytterligere gjenåpning snart. Men helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil beholde to tiltak i ukene og månedene fremover.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) leverer fortløpende faglige råd til regjeringen om hvilke tiltak som kan lettes på.

Begge fagetatene har denne uken uttalt at vi snart kan gå i retning av en normal hverdag.

Men selv med en normal hverdag, er det to tiltak assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener vi må beholde i ukene og månedene fremover:

Vaksinasjon og å holde seg hjemme ved sykdom.

– Det vi har sagt hele pandemien er at det er viktig å vaksinere seg for å beskytte seg mot alvorlig sykdom og det er viktig å være hjemme når man er syk for å begrense smittespredningen.

– Nå med et høyt sykefravær, så er særlig det siste viktig sånn at ikke for mange skal bli samtidig syke. De rådene vil fortsatt være viktige de neste ukene og månedene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Personer som får påvist covid-19 må i dag i lovpålagt isolasjon i fire dager, selv om de ikke har symptomer.

– Er vi der nå at vi kan droppe dette tiltaket?

– Hvis vi går bort fra rådet om å holde seg hjemme når man er syk, vil smitten spre seg mye raskere og flere vil bli eksponert for viruset. Det er i bunn og grunn en risikovurdering, sier Nakstad.

– Så det å fjerne isolasjonsplikten er ikke øverst på lista?

– Det å vaksinere seg og være hjemme ved sykdom vil fortsatt være viktig fremover. Men hvordan det skal reguleres er opp til regjeringen, sier han.

Ingen spiss smittetopp

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Fokhelseinstituttet sa torsdag til VG at vi kan ha nådd vendepunktet der smitten går ned selv uten tiltak.

– Det er mulig at vi allerede har nådd selve smittetoppen og eventuelt så vidt har bikket over den, sa han.

Han får støtte fra Nakstad:

– Vi begynner å nærme oss toppen av smittebølgen i Norge. Det ser nok ut som det ikke blir en veldig spiss topp vi går mot, men mer en langvarig platåfase hvor vi kan vente ganske mange smittede hver eneste uke, sier Nakstad.

Han understreker at de foreløpige tallene fra kommunenes rapportering av selvtester og bekreftede PCR-prøver ikke avtar, men heller ikke øker veldig dramatisk.

– Det er nok en forskjell på Oslo-regionen og resten av landet. I Oslo-regionen har nok flere vært smittet. Det kan bidra til at det stabiliserer seg på et høyere nivå raskere enn resten av landet, hvor det kanskje fortsatt stiger mer, sier Nakstad.

Han mener det er grunn til å tro at flere hundre tusen mennesker blir smittet i Norge i uken, samtidig som alle nordmenn i prinsippet kan bli smittet med omikron,

– Derfor vil det selv med noen hundre tusen smittede per uke kunne ta noen uker før så mange har fått en fersk immunitet mot omikron at det i seg selv vil trekke smittetallene nedover, sier han.

FHI: – Rom for ytterligere lettelser

Generaldirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, åpner også for å lette på tiltakene.

– Vi har vært opptatt av å ha en riktig balanse mellom tempo i smittespredning med tanke på å kunne håndtere dette. Nå ser vi at det går bra, og at det er kapasitet til å håndtere de utfordringer vi står overfor når det gjelder sykefravær, belastning på sykehus og i helsetjenestene i kommunene, sier Stoltenberg til NRK.

– Det er svært få som blir syke, og med det som utgangspunkt, er det rom for å gjøre ytterlige lettelser i Norge nå, legger hun til.

Hun kan ikke si noe om når nye endringer vil kunngjøres.

– Jeg regner med at det blir om veldig kort tid. De har jo vært raske hele veien siden de begynte å gjøre lettelser i midten av januar. Det har vært en serie med lettelser, sier hun.