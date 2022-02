FÆRRE: Bare 0,4 prosent av elevene på siste år av studieforberedende utdanningsprogram har valgt fransk som programfag.

Færre elever velger å fordype seg i fremmedspråk

Tallet på elever som tar fordypning i språk som spansk, tysk og fransk i videregående skole faller. Dramatisk, mener senterleder.

NTB

Klassekampen har hentet tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at 1.117 elever som er på tredje trinn dette skoleåret, har valgt fremmedspråk som programfag. Samtidig er det godt over 10.000 elever på trinnet som fordyper seg i fagene Matematikk R2 og Matematikk S2.

Av 47.000 elever på det siste året av studieforberedende utdanningsprogram har bare 198 valgt fransk som programfag, noe som utgjør 0,4 prosent.

– Situasjonen for fremmedspråkene i norsk skole er dramatisk, sier Steinar Nybøle, som er leder av Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

– En viktig årsak til at færre fordyper seg i spansk, tysk og fransk på videregående, skyldes at antallet elever som velger fremmedspråk i grunnskolen, er rekordlavt. Dette henger jo sammen, fortsetter Nybøle.

Han tror også at manglende muligheter for klasseturer utenlands under pandemien har hatt noe innvirkning på utviklingen.