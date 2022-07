DÅRLIGE RÅD: I videoene fortelles det om hvilke urter som kan sette i gang en abort. Skjermdumper: TikTok

Alternative abortmetoder trender på TikTok: − Det kan være livsfarlig

TikTok-videoer som oppfordrer kvinner til å ta abort med urter som burot og poleimynte får hundretusenvis av visninger.

Publisert: Nå nettopp

Som en reaksjon på «Roe mot Wade»-avgjørelsen i USA, tar kvinner til TikTok for å snakke om alternative abortmetoder.

– Jeg er naturligvis veldig skeptisk til dette, sier fastlege Thuy-Linda Luu til VG.

Luu er kritisk til at unge ufaglærte mennesker legger ut råd om abort på TikTok.

Spesielt når rådene de gir kan være livsfarlige.

VELDIG SKEPTISK: Fastlege fastlege Thuy-Linda Luu sier at medisinske råd bør gis av medisinsk personell, og ikke av ufaglærte på TikTok.

Les også 5 spørsmål og svar om USAs abort-avgjørelse

– Det kan være livsfarlig

Luu er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege i Oslo. Hun forteller at noen kvinner putter urter eller giftige stoffer i skjeden som abortmetode.

– Det kan være livsfarlig. Det kan for eksempel føre til blodforgiftning, sier hun og legger til:

– All utrygg abort er farlig og kan føre til alvorlige komplikasjoner.

Se et av eksemplene under:

Syv millioner får komplikasjoner

Nesten halvparten av alle aborter hvert år er utrygge, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Syv millioner kvinner får komplikasjoner som følge av utrygg abort årlig. I tillegg dør minst 22.000 kvinner av utrygg abort hvert år, ifølge Guttmacher Institute.

Leger uten grenser forventer også at det er store mørketall.

– En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Hvis kvinnen ikke dør, kan hun risikere livslange komplikasjoner og miste muligheten til å få barn senere, skriver Leger uten grenser på sine nettsider.

Se et annet eksempel på urterådene her:

Utrygg og problematisk trend

Luu sier at TikTok-trenden, som har fått hundretusener av visninger, både er utrygg og problematisk.

Rolling Stone har også skrevet om fenomenet.

– Uansett hvordan man bruker urtene så er det ikke medisinsk overvåket. At kvinner tar abort på egen hånd, er problematisk i seg selv. De vet ikke hvilke helsemessige konsekvenser dette kan gi, sier hun.

Fastlegen peker på at å ta abort kan være en sårbar og emosjonell situasjon. Spesielt for unge mennesker.

– Da trenger man et apparat rundt seg som kan støtte opp underveis og etter aborten.

Som fastlege har Luu selv vært med på flere abortprosesser. Hun forteller at noen kvinner også trenger oppfølging i etterkant.

– Å sette i gang en abortprosess er omfattende. At det skal skje uten noe oppfølging, er ikke å anbefale.

Se tre eksempler nederst i saken.

Bekymret

Luu tror ikke at alternative abortmetoder blant unge er svært utbredt i Norge, men hun er bekymret for at slik informasjons spres på sosiale medier.

– Jeg blir bekymret når jeg leser at folk med innflytelse på barn og unge, som ikke har den samme kildekritikken, deler slik informasjon. Det kan sette unge kvinners liv i fare eller føre til at de tar en utrygg abort.

Trenden har startet som en reaksjon mot at høyesterett i USA nylig fjernet den nasjonale retten til å ta abort. Lee poengterer at det er lov å ta abort i Norge.

I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte et svangerskap i løpet av de tolv første ukene av graviditeten.

Hvis man ønsker å ta abort etter dette, må man sende en søknad til en abortnemnd om å få utført abort.

– Det er veldig mye tryggere å ta abort på sykehus og det er gratis i Norge, sier fatlegen.

Luu legger til at man ikke bør få medisinske råd fra ufaglærte mennesker og at det er viktig å ha kildekritikk på sosiale medier.

– Jeg tenker at en fin tommelfingerregel er at medisinske råd bør gis av medisinsk personell. Spesielt om rådet kan ha alvorlige konsekvenser, sier hun.