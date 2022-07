REAGERER: Ole Bækken sier strømselskaper som tar en sleip en ved å endre kunder sin strømavtale nå.

Raser mot endret strømavtale: − Ble plutselig fakturert over 13.000 kroner

Strømleverandøren endret Ole Bækkens (67) strømavtale og forhåndsfakturerte det dobbelte av en vanlig strømregning. Nå advarer Forbrukerrådet.

67-åringen reagerte veldig da strømregningen for juni kom.

Strømleverandøren hans, Agva Kraft, hadde nemlig endret strømavtale hans fra etterskuddsbetaling til forskuddsbetaling.

Bækken hadde ikke fått med seg at leverandøren hadde sendt et varsel om endringen i et nyhetsbrev.

Dermed fikk han seg et kraftig sjokk, da fakturaen viste det dobbelte av det den ellers gjør.

Vanligvis pleier strømregningen hans å komme på rundt 4000 kroner. Nå fikk han en regning på over 8000 kroner.

– Vi godtok ingen endring i vår avtale, plutselig var vi blitt fakturert for et mye høyere forbruk. Jeg er rett og slett forbannet, sier Bækken.

Bækken reagerer sterkt på at det samme skjedde med hans 95 år gamle far, som også får strøm fra Agva Kraft.

– Han ble plutselig fakturert over 13.000 kroner.

VG har sett de aktuelle regningene for Bækken og hans 95-år gamle far.

Forhåndsfakturering dekker det forventede forbruket for en periode. Når perioden er over, vil kunden få igjen penger hvis forbruket er lavere enn forhåndsfaktureringen.

For Bækken ble resultatet en fakturering for nesten dobbelt så mye strøm som han endte opp med å bruke.

– Uetisk

– Folk vet at det er høye strømpriser nå, så kjører strømleverandøren på med dette. Det er uetisk og langt over grensen.

– Du får jo tilbake pengene måneden etter, hvorfor reagerer du så sterkt da?

– Problemet er jo at vi legger ut for noe vi ikke bruker. Det blir mye å legge ut for et forhøyet forbruk mange måneder på rad.

ADVARER: Jurist Thomas Ivsersen fraråder alle å betale for strøm på forskudd.

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier endring i avtale fra etterskuddsbetaling til forskuddsbetaling krever samtykke fra brukeren.

– Vi fraråder alle å betale for strøm på forskudd. Dette gjør det lett å miste oversikten samtidig som du risikerer å tape pengene hvis selskapet går konkurs, sier Iversen.

– Hvilken oppfordring har du til kunder som plutselig opplever denne endringen?

– Kunder som opplever at avtalen går fra etterskudd- til forskuddsbetaling bør bruke forbrukermakten sin, og bytte avtale og selskap. Billige og varige avtaler finner du på strømpris.no, sier han.

Anbefaler bytte

Iversen sier ved en forskuddsbetaling vil selskapet ofte ikke gjøre en god jobb med å anslå riktig forbruk og det fremstår som at selskapet er opptatt av å sikre seg selv økonomisk med det som i realiteten er et usikret lån fra kunden.

– Avtalen vi inngikk var etterskuddsbetaling. De kan ikke bare endre bare fordi det passer dem. Vi er ingen bank for selskapet, sier Bækken.

Etter å ha ringt Agva Kraft fikk Bækken endret avtalen tilbake. Nå vurderer han også å følge rådet til forbrukerjurist Iversen:

– Jeg tror nok at vi bytter forretning etter dette, sier Bækken.

Til VG sier daglig leder i Agva Kraft Finn Erik Arctander at kunder fritt kan velge produkt og betalingsbetingelser.

– Hvorfor har dere helt ut av det blå endret kunder sin strømavtale?

– Det hender at strømavtaler må endres, dette er ikke helt uvanlig. I mai måned ble det gjort endringer i enkelte tariffer hos Agva, og for de fleste kunder har det blitt både enklere og bedre etter endringene. Agva har forholdt seg korrekt til de regler som gjelder ved endring i avtalevilkår. Kunden har fått skriftlig varsel sendt pr epost 14 dager før endringene inntraff. Eposten er tydelig merket som «prisvarsel» i emnefeltet, skriver Arctander i en e-post sendt til VG.

Når det gjelder strømfakturering på forskudd, sier Arctander at Agva Kraft forsøker å beregne et korrekt beløp for kommende periode, men at de aldri vil treffe helt presist.