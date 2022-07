FORBRUKERNES MINISTER: Kjersti Toppe (Sp) er barne- og familieminister i Støre-regjeringen, med ansvar for forbrukersaker.

Prishopp og rentehopp: Venter økning i ulikhet og inkassosaker

Økte betalingsproblemer, inkassokrav og økonomiske ulikheter. Det blir følgene av pris- og rentehoppene, varsler forbrukerstatsråd Kjersti Toppe, økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim og inkassobransjen.

Både renteøkningene og prisøkningene på en rekke varer og tjenester som drivstoff, strøm og en rekke matvarer rammer veldig ulikt ut fra inntekt, påpeker ekspert på privatøkonomi Hallgeir Kvadsheim i Dine Penger.

Matvarer utgjør rundt 11 prosent av forbruket vårt. Likevel rammer den aktuelle økningen i prisene på matvarer hardt dem med de laveste inntektene.

– En renteøkning blant annet som følge av økte priser slår gjerne ekstra hardt ut for de husholdningene som har høye låneutgifter fra før, og som hadde det mest krevende økonomisk under pandemien, sier Kvadsheim til VG.

400.000 husholdninger sårbare

Forbrukerforskerne i SIFO sine undersøkelser viser at på vei ut av pandemien har 7,5 prosent eller rundt 184.000 husholdninger økonomiske problemer. 17,5 prosent – rundt 400.000 husholdninger – klarer seg, men er økonomisk sårbare.

– Det betyr at rundt 600.000 husholdninger i Norge gjerne lever fra måned til måned økonomisk. De var økonomisk sårbare fra før. Da er de gjerne enda mer økonomisk sårbare for prisøkning og renteøkning fremover. De er gjerne uten en økonomisk buffer. De er i faresonen, advarer Kvadsheim.

SIVILØKONOM: Ekspert på privatøkonomi i Dine Penger, Hallgeir Kvadsheim, er også kjent som en av programlederne i TV-programmet Luksusfellen i en årrekke. Her fotografert i VG-huset med Finansdepartementet i bakgrunnen.

Han ser for seg en økning i inkassosaker allerede etter sommerferien – blant annet på grunn av økningen i pris og rente.

– I alle slike situasjoner som vi ser eksempel på nå, så vil folk flest klare seg bra. Det ser ikke så verst ut for dem med fin lønnsøkning og en økonomisk buffer.

– Men så er det altså en ganske stor del husholdninger som ikke opplever denne virkeligheten, som ikke har noen buffer og som vil få for store boligutgifter. De kommer i en likviditetsskvis. Da kan regninger til mobilbruk, strøm bli krevende – og ende som inkassosaker. Jeg er redd for en kraftig økning i inkassosaker utover høsten, sier økonomieksperten.

Toppe om dobbelt byrde

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er den i regjeringen med ansvar for forbrukersaker.

Hun har fått med seg uroen mange har for prisøkningene på blant annet matvarer, drivstoff, flyreiser, byggevarer, overnattinger og strøm. Men kanskje ikke minst: Varslene om en stadig høyere rente på folks lån:

– Jeg er spesielt bekymret for dem som sliter mest- og har minst fra før. Både prisøkningen og en ventet renteøkning vil påvirke økonomien til alle, men mest for de som har minst fra før, sier Toppe.

– Det blir en dobbelt byrde for dem som slet mest økonomisk på vei ut av en pandemi med permitteringer og ledighet?

– Kriser fungerer som forstørrelsesglass på forskjeller som er i samfunnet. De som har minst fra før – vil nok oppleve situasjonen nå med prisstigning og renteøkning som mest krevende. Derfor er det viktig med en god fordelingspolitikk i bunn for å unngå at forskjellene blir for store, svarer ministeren.

BEKYMRET: Kjersti Toppe, for anledningen i et vindu på Stortinget. Derfra ser hun stadig flere nordmenn som vil slite med høyere rente og høyere priser på varer og tjenester.

Hun er egentlig lege, tjener over halvannen million som statsråd, og lider ingen nød. Men som seksbarnsmor merker også hun prisøkningen på mat.

– Må det daglige brød koste over 40 kroner?

– Jeg mener nei. Råvareprisene har gått opp, blant annet på korn. Men ikke så mye at det forsvarer en del av de prisene vi nå ser i butikkene. Vi må sørge for at prisene ikke øker enda mer på veien til butikkhyllene.

Bakte brød til sine seks barn

– Baker seksbarnsmoren og statsråden brød selv?

– Jeg har bakt en god del tidligere – før jeg ble statsråd. I det siste er det ikke blitt så mye. Men med seks barn har det vært lønnsomt å bake hjemme – både brød, rundstykker og boller. Dessuten smaker det jo bedre. Men også vi merker prisoppgangen. En vanlig handel før sist helg kom på drøyt 2000 kroner. Og det var ingen handel av luksusvarer, presiserer Toppe, som slo til med bakst av rundstykker igjen i sommerferien.

BRØD TIL FOLKET: Brødprisene har økt det siste året – og økte på nytt fra 1. juli. Et vanlig brød til rundt 40 kroner – er ingen sjeldenhet. ILLUSTRASJONSFOTO

Hun mener regjeringen har de verktøyene som skal til for å håndtere pris- og renteøkningen.

– Hva gjør du som forbrukerminister og regjeringsmedlem med situasjonen?

– Jeg er opptatt av å ta vare på dem som trenger bistand og hjelp i en slik situasjon. Det vil vi vise i det kommende statsbudsjett-forslaget. Og det har vi vist blant annet gjennom bostøtte, sosiale støtteordninger og strømstøtten, sier Toppe som legger til at hun er mest opptatt av tiltak som kan hjelpe barnefamilier i denne situasjonen.

– Hvilke tiltak kommer?

– Jeg kan ikke komme med tiltak i VG nå – to og en halv måned før statsbudsjettet legges frem. Men situasjonen vi nå ser, den koster mye for mange. Fordelingspolitikk blir viktig. Så skal vi vurdere tiltak som i første rekke skal treffe dem som trenger det mest.

– Hvordan skal de som har minst og store lån klare å betjene økte renteutgifter?

– Det blir veldig krevende. Det viktigste nå er at renten ikke utvikler seg til å bli høyere enn nødvendig. Samt at de med mest gjeld fra før ikke tar opp enda mer i lån for å finansiere forbruk.

MATSENTRAL: Matvarer på vei til Matsentralen i Oslo.

– Test på om politikk virker

– Kan vi se for oss noen form for rentestøtte?

– Jeg kan ikke si noe om det nå. Men mye blir vurdert.

– Hvem får merke prisoppgangen og følgene av inflasjonen mest i de nærmeste månedene og årene?

– Dessverre stort sett de samme som i størst grad opplevde pandemien som mest økonomisk krevende. Vi snakker ofte om barnefamilier, folk i etableringsfasen med høye kostnader, boutgifter og mange munner å mette. Alle vil merke dette, men noen vil merke det mer enn andre.

– Hvilke andre verktøy har regjeringen for å gjøre noe med situasjonen?

– Jeg kan ikke si så mye mer om det før statsbudsjettet legges frem. Men denne situasjonen er jo selve lakmustesten på om politikk virker. Forskjellene har økt i Norge. Da må vi folkevalgte dykke ned i dette, finne tiltak og fordele bedre etter behov.

– Matsentraler melder om større pågang. Hvordan tolker du det?

– Det er en pekepinn på situasjonen ute. Noen er ille ute økonomisk. Vi kan snakke i teoretiske termer og om makroøkonomi. Men det er alvor når nye grupper folk ikke har råd til å handle mat på de vanlige dagligvarebutikkene. Det er disse som trenger støtte i en vanskelig situasjon.

INKASSOSJEF: Siv Hjellegjerde Martinsen er adm. direktør i Indrum Skandinavia.

Inkassoselskapene ser for seg at mange flere husholdninger kommer til å slite med å betale regningene sine til høsten. Spesielt blant dem som led mest økonomisk under pandemien.

Økning i inkassosaker

– Nok en gang er det denne gruppen som taper økonomisk. Under pandemien var det husholdningene med lav inntekt som ble hardest rammet, viste inkassotallene. De kraftige prisøkningene vi nå står foran, vil gjøre at denne gruppen enda en gang får det knalltøft, skriver Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Intrum (tidligere Linddorf) Skandinavia i en e-post til VG.

Geir Grindland er daglig leder i det største inkassoselskapet i Agder, InkassoPartner:

– Vi merker også en økning av inkassosaker av nye personer som aldri før har vært registrert hos oss, den stygge utviklingen skyldes at personer som vanligvis betaler regningene sine havner nå hos inkasso.

– Det siste kvartalet har vi hatt en økning med over 30 prosent med inkassosaker. Vi forventer at den kommer opp mot 50 prosents økning av inkassosaker rett over sommeren, sier Grindland.