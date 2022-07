Sri Lanka: Har satt fyr på statsministerens hjem

President Gotabaya Rajapaksa rømte da flere tusen demonstranter omringet hjemmet hans. Timer senere har de satt fyr på hjemmet til statsministeren.

Demonstranter har brutt seg inn i det private hjemmet til statsminister Ranil Wickremesinghe og satt fyr på det, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor.

Noen timer tidligere meldte Wickremesinghe at han vil gå av som statsminister. Han trekker seg etter et krav fra nasjonalforsamlingens partiledere, og for å gjøre det mulig med en samlingsregjering i landet.

Dette stoppet likevel ikke demonstrantene fra å ta seg inn i hjemmet hans.

Presidenten måtte rømme

Det har vært omfattende demonstrasjoner i Sri Lankas hovedstad Colombo, lørdag.

Demonstrantene krever at også presidenten går av, skriver nyhetsbåret Reuters. De mener at Rajapaksa er ansvalig for landets økonomiske krise.

Det er uklart hvor presidenten befinner seg, men skal ifølge flere nyhetsbyråer ha rømt da demonstrantene stormet presidentboligen, til tross for stor tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker.

Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa.

Presidentens sikkerhetsstyrker avfyrte flere varselsskudd i et forsøk på å spre de sinte demonstrantene, ifølge en tjenestemann ved presidentens kontor.

Rajapaksa skal ha blitt fraktet i sikkerhet, sier tjenestemannen.

Reuters melder videre at minst 39 personer er skadet, inkludert to politibetjenter.

Villig til å gå av

Wickremesingh kalte inn partilederne i Sri Lanka til krisemøte etter stormingen av presidentens hjem.

Noen timer senere skriver Reuters at kontoret til statsministeren har sagt han har godtatt kravet fra partiledere i parlamentet om å gå av.

TO MÅNENDER: Det er ikke mange ukene siden Ranil Wickremesingh tok på seg jobben som statsminister. Nå skal han altså ha sagt seg villig til å gå av.

Presset har nemlig ikke bare vært rettet mot presidenten. Også statsministeren fordømmes fordi mange mener han ikke har gjort nok for å dempe krisen siden han ble utnevnt for to måneder siden.

ØKONOMISK KRISE: Demonstrantene som lørdag samlet seg utenfor presidentens bolig mener presidenten er ansvarlig for den verste økonomiske krisen landet har sett på 70 år.

Flere demonstrasjoner

Fredag kveld var det også store demonstrasjoner i hovedstaden og i nærheten av presidentens bolig.

Politiet innførte portforbud fredag kveld, men etter protester fra blant annet opposisjonspolitikere som mente portforbudet var ulovlig, ble det opphevet lørdag morgen, ifølge ABC News.

TÅREGASS: En demonstrant kaster en tåregassgranat i retur mot politiet under demonstrasjonene utenfor president Gotabaya Rajapaksa fredag.

Politiet har også brukt tåregass mot demonstrantene gjentatte ganger.

Et vitne sier til Reuters at demonstrantene kom seg forbi flere politisperringer for å komme til presidentens bolig. Politiet skal ha prøvd å stoppe den sinte mengden, men klarte det ikke.

Ifølge AP har demonstrantene også tatt seg inn på kontoret hans som skal ligge i nærheten.

På randen av konkurs

Den økonomiske krisen som akkurat nå pågår i Sri Lanka er den verste på på over 70 år. Landet, som er på randen av konkurs, har ikke vært i en så kritisk situasjon siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948.

Dette har resultert i enorme demonstrasjoner.

Sri Lanka er helt avhengig av import av varer som mat og drivstoff. Mangel på valuta har resultert i en enorm gjeld. Landet har suspendert betalingen av sju milliarder dollar på utenlandsgjelden som har forfall i år

STORE DEMONSTRASJONER: Mange studenter samlet seg fredag i hovedstaden og demonstrerte mot myndighetene i landet. Landet er i sin verste økonomiske krise på mange år.

Mangelen på drivstoff til kraftstasjoner fører til daglige strømbrudd, og folk står i kø i dagevis for å kjøpe bensin. På grunn av krisen er inflasjonen skyhøy, noe som særlig rammer de fattigste.

Utenriksdepartementet har frarådet alle reiser til Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige.