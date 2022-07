Sri Lanka: Demonstranter stormet presidentens hjem

President Gotabaya Rajapaksa rømte da flere tusen demonstranter omringet hjemmet hans i Sri Lankas hovedstad Colombo lørdag.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene, som skal ha tatt seg inn i hjemmet til presidenten, mener at president Rajapanksa er ansvarlig for landets økonomiske krise. De krever at både han og statsministrene går av.

Også statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmes fordi han ikke har gjort nok for å dempe krisen siden han ble utnevnt for to måneder siden.

Fredag kveld var det også store demonstrasjoner i hovedstaden og i nærheten av presidentens bolig.

Politiet innførte portforbud fredag kveld, men etter protester fra blant annet opposisjonspolitikere som mente portforbudet var ulovlig, ble det opphevet lørdag morgen, ifølge ABC News.

TÅREGASS: En demonstrant kaster en tåregassgranat i retur mot politiet under demonstrasjonene utenfor president Gotabaya Rajapaksa fredag.

Politiet har også brukt tåregass mot demonstrantene gjentatte ganger.

Et vitne sier til Reuters at demonstrantene kom seg forbi flere politisperringer for å komme til presidentens bolig. Politiet skal prøvd å stoppe den sinte mengden, men klarte det ikke.

På randen av konkurs

Den økonomiske krisen som akkurat nå pågår i Sri Lanka er den verste på på over 70 år. Landet, som er på randen av konkurs, har ikke vært i en så kritisk situasjon siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948.

Dette har resultert i enorme demonstrasjoner.

Sri Lanka er helt avhengig av import av varer som mat og drivstoff. Mangel på valuta har resultert i en enorm gjeld.