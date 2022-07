HULL: I august 2019 fant Statens jernbanetilsyn hull i en sveis på skinnen på berg-og-dal-banen Gyldenklo i Bjørneparken i Flå.

Hull i skinne, sprekk i karosseri: Her er manglene på norske berg-og-dal-baner

Det finnes 19 berg-og-dal-baner i Norge. Fem av dem har fått påpakning fra Statens jernbanetilsyn de siste fem årene.

Statens jernbanetilsyn passer ikke bare på vanlige jernbaner, men holder også øye med sikkerheten på berg-og-dal-baner og andre «fornøyelsesinnretninger» i Norge.

I tilsynsrapportene som er publisert på tilsynets nettside, og som strekker seg tilbake til 2017, er i alt fem berg-og-dal-baner undersøkt.

Jernbanetilsynet hadde ting å påpeke for alle fem.

– Ikke sikkerhetskritisk

Men tilsynets direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen understreker at det ikke var snakk om sikkerhetskritiske feil eller mangler.

– Om vi hadde vurdert det som sikkerhetskritisk, hadde vi stengt berg-og-dal-banen der og da, sier han.

– Er det betenkelig at dere fant noe å påpeke på alle fem berg-og-dal-banene dere har undersøkt?

– Nei, det behøver det ikke være. Det er uvanlig at vi ikke finner noe på tilsyn. Mesteparten av det vi finner, er ikke sikkerhetskritisk. Men om ting ikke fulgt opp og får anledning til å vokse, kan det bli det, sier Reiersøl-Johnsen.

Her er tingene Jernbanetilsynet har påpekt:

I Bjørneparken i Flå oppdaget Jernbanetilsynet i august 2019 at det var slipt hull i en sveis på berg-og-dal-banen Gyldenklo. Tilsynet kommenterte også flere unøyaktige sveiseskjøter, og mangelfull redningsplan fra berg-og-dal-banen. Parken ble pålagt å undersøke sveisen og bedre rutinene.

I juli 2017 påpekte tilsynet at rømningsveien fra den samme berg-og-dal-banen var mangelfull, og påla parken å iverksette tiltak.

MANGELFULLT: Jernbanetilsynet var ikke fornøyd med denne rømningsveien.

I juni 2016 fant Jernbanetilsynet stor slitasje på tre hjulbolter på Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark. Parken ble pålagt å bedre rutinene for å følge opp slike skader.

I mars 2020 påpekte Jernbanetilsynet at Axels Tivoli Park ikke hadde brukt riktig regelverk i den uavhengige inspeksjonen de hadde fått gjennomført av sin berg-og-dal-bane Big Apple.

Norsk Tivolidrift fikk samtidig en tilsvarende påpekning. Norsk Tivolidrift har en berg-og-dal-bane som heter Draken, men den er ikke nevnt spesifikt i rapporten.

I mai 2019 påpekte Jernbanetilsynet en sprekk i karosseriet på en vogn i Hugos Tivolis berg-og-dal-bane. Det omreisende tivoliet ble pålagt å vurdere kontrollrutinene sine.

SKADE: Sprekk i karosseriet hos Hugos Tivoli.

Krav om inspeksjon

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn forklarer at alle som driver en berg-og-dal-bane, er ansvarlig for å ha rutiner for å sjekke dem jevnlig. Noe må sjekkes hver dag, noe hver uke, noe hver måned, og noe en gang i året – før banen tas i bruk for sesongen.

– I tillegg er det pålegg om inspeksjon fra en uavhengig tredjepart. De fleste tar denne uavhengige inspeksjonen før sesongstart om våren. Det er i det hele tatt et relativt vanntett regime, sier Reiersøl-Johnsen.

– Selvfølgelig fulgt opp

Daglig leder Kees Oscar Ekeli i Bjørneparken sier at alle påleggene fra Jernbanetilsynet er fulgt opp.

– Skinneskjøten er sveiset igjen og godkjent av et uavhengig tilsyn. Og vi har laget en bedre vei ut fra bunnen av trappen i rømningsveien, sier Ekeli.

Han er enig med direktøren i Jernbanetilsynet i at ordningen med ekstern inspeksjon fungerer godt.

– Det er betryggende for oss at det kommer en ekstern part og fysisk sjekker installasjonen og evaluerer rutinene våre, sier Ekeli.

Konsernsjef Per Arne Slatø i Hunderfossen sier til VG at pålegget om Il Tempo Extra Gigante også har blitt fulgt opp.

– Vi følger selvfølgelig alle slike påpekninger, sier Slatø.