ULYKKE: Veien ble stengt like før ulykkesstedet på E16 ved Seimsvatnet på Voss, der to mennesker døde i en trafikkulykke søndag.

Ulykkesdag i trafikken: − Vær årvåkne på veiene fremover

Etter at seks mennesker døde og flere ble skadet i to trafikkulykker søndag, er det nå 37 liv som har gått tapt på norske veier så langt i år.

Av NTB og Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fire personer er døde og to ble skadet etter en ulykke i Steigentunnelen i Nordland søndag. På Voss i Vestland omkom to personer og seks var involvert i en ulykke samme dag.

– Vi er på full fart inn i årstiden hvor det vanligvis skjer flere dødsulykker enn i andre perioder av året, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk til NTB.

– Det har vært mye fint vær rundt om i landet i de siste månedene. Dette, sammen med en koronafri vår, øker aktiviteten blant folk totalt sett. Folk er sultne på å være i bevegelse, sier hun.

DØDE: Bårebiler på vei inn i Steigentunnelen søndag kveld.

– Skru på sansene

Bryner har en oppfordring til alle som ferdes på norske veier i tiden framover.

– Dette stiller større krav til hver og en av oss uansett hvordan vi tar oss fram i trafikken. Nå må vi skjerpe årvåkenheten og skru på sansene, sier hun.

I fjor døde 87 mennesker i ulykker på norske veier, mens tallet for året før var 93. Det er de to eneste årene i nyere tid der under 100 mennesker har mistet livet i trafikken.

– Ser vi på året under ett, har vi en økning sammenlignet med i fjor, sier Bryner.

Flere til sykehus

Hun understreker at det ennå ikke er belegg for å si at det er en trend mot en økning i antall trafikkulykker sammenlignet med tidligere år.

– Det må vi se over en lengre periode. Ulykker rammer tross alt tilfeldig. Det er nok at det er mange i én bil, så rammer det veldig – som tilfellet er i en av søndagens ulykker, sier Bryner.

Både i trafikkulykken på Voss og i Steigentunnelen var det en utenlandskregistrert bil involvert.

På Voss ble i tillegg fire mennesker sendt til sykehus, mens to ble fløyet til Nordlandssykehuset etter ulykken i Steigentunnelen.