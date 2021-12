LYSERE TIDER: Omikron-bølgen kan bli tøff, men Espen Nakstad tror det kan gå mot bedre tider i sommer.

Nakstad om året 2022: − Lettere å leve med viruset

Vi kan gå en dyster corona-vinter i møte. Men assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror corona snart kan bli mer som andre sykdommer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror 2022 blir det året der den globale immuniteten vil styrkes, og hverdagen blir mer normal for stadig større deler av verdens befolkning. Både fordi mange har vært syke med ulike virusvarianter, og fordi stadig flere i verden blir vaksinert. Da vil forhåpentligvis viruset spre og endre seg mindre enn det det har gjort i 2021. Vi vil gradvis få bedre kontroll på spredningen, og de fleste vil sannsynligvis etter hvert bli syke i vinterhalvåret og ikke så mye i sommerhalvåret, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG

I sommer ble gjenåpningen av Norge feiret, og meteren brettet sammen. Likevel har det blitt nok en jul med strenge tiltak.

Forrige jul stengte landet ned da helsemyndighetene fryktet for konsekvensene av den britiske mutasjonen i en uvaksinert befolkning. Nå er de bekymret for at den nye omikron-varianten skal øke presset på helsetjenesten mer enn de kan takle på nyåret.

Men det betyr ikke at historien må gjenta seg neste vinter:

– Spørsmålet er når vi kommer i en situasjon hvor dette ligner mer på en influensaspredning som tidvis rammer i januar og februar. Vi håper det skjer raskest mulig, men vi er ikke sikre på når det skjer. Jeg tror at 2022 blir et år hvor vi vil se mer langtidseffekten av dette viruset, og tegn til om det blir en sesongvariant, eller ikke, sier Nakstad.

– Selv om situasjonen er krevende i Norge og Europa akkurat nå, har vi gode forutsetninger for å kunne leve mer normalt utover i 2022. Vi lærer oss stadig mer om viruset og har både vaksiner, legemidler og testsystemer som vi ikke hadde i det første året av pandemien. Det vil tross alt gjøre det lettere å leve med viruset utover i det nye året, legger han til.

les også FHI: Tror ikke vi når booster-målet i julen

– Det er klart vi er bekymret

Helsemyndighetene vet ikke hvor alvorlige konsekvenser omikron-bølgen, som så vidt er i gang, kan få over nyttår. De er også usikre på hvor godt dagens tiltak virker mot spredningen av omikron, selv om de ser ut til å ha hatt en innvirkning på delta-tallene.

Hvor stort er spennet? Les mer om de optimistiske og pessimistiske Les mer om de optimistiske og pessimistiske scenarioene til FHI, og hva som påvirker dem, her.

– Delta-varianten ser ut til å være i tilbakegang i Norge. Samtidig har jo omikron økt, og den utgjør nå flertallet av analyserte prøver i Oslo og Viken. Det er nok bare et tidsspørsmål før det samme skjer i resten av landet - tidlig på nyåret vil antakelig de fleste fylker ha et flertall av omikron, sier Nakstad.

Hvis veldig mange blir smittet på en gang frykter helsemyndighetene at det kan føre til en overbelastning av helsetjenestene, selv om det finnes tegn på at omikron kan gi mildere sykdom. Nakstad trekker også frem at at det var mange unge som smittet hverandre med omikron i begynnelsen, og mener det vil ta noen uker før man får mer sikker kunnskap om hvor mange som blir alvorlig syke i eldre grupper.

— Det er klart vi er bekymret. Vi ser rekordhøye tall i mange land. Det er jo over 100.000 tilfeller med omikron per dag i Storbritannia, og vi ser en veldig økende trend i Frankrike og også andre store europeiske land, sier Nakstad.

les også Omikron: Derfor kan boosterdose være redningen

Kan bli bedre mot sommeren

– Hva skal til nå for at vi kan begynne å åpne litt opp?

– Det vil rett og slett erfaringene med omikron vise. Hvis vi får mindre spredning av den enn vi har fryktet, og det ikke gir like mange innleggelser man hadde fryktet, vil det kanskje ikke være like stort behov for disse tiltakene som det ellers ville vært. Men der tror jeg vi vil måtte vente til litt utpå nyåret før vi får et ordentlig inntrykk av hvor mange som blir smittet av omikron og hvor mange som får alvorlig sykdom. Svaret på de to spørsmålene er det som vil avgjøre videre planer fremover.

Nakstad sier det er svært viktig at de som fikk dose to for 20 uker siden nå vaksinerer seg for å øke beskyttelsen mot alvorlig sykdom, men at det også er helt sentralt at råd og regler følges.

Men snart håper han altså at vi uansett kan gå mot mer permanent lysere tider, med en verden som er bedre beskyttet mot mutasjoner.

– Jeg tror det vil hjelpe veldig når vi kommer utpå våren og går inn i et sommerhalvår. Da er det mindre virusspredning, og da vil veldig mange ha blitt vaksinert. Da vil vi også få drahjelp fra immuniteten ute i verden sånn at vi får mindre importsmitte. Så sommerhalvåret 2022 tror jeg kan bli ganske bra, men det gjenstår selvsagt å se hvor mye omikron-problemer vi får frem til vi kommer dit.