VRAKET RCU-MODELL: Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke satt ned noe eget regjeringsutvalg for håndtering av corona-pandemien – i motsetning til hans forgjenger.

FHI og Helsedirektoratet droppet fra regjeringens interne møter

Erna Solberg (H) inviterte jevnlig Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet til regjeringens interne møter. Det gjør ikke Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringskonferansene er regjeringens fremste møteplass, der alle de viktigste sakene skal drøftes i plenum. Mobilene legges igjen utenfor rommet, og kun regjeringsapparatet og embetsverk fra Statsministerens kontor (SMK) er til stede.

Vanligvis. I over ett og et halvt år var også helsemyndighetene invitert inn i Solberg-regjeringens indre, både i regjeringskonferansene og møter i Regjeringens covid-19-utvalg (RCU).







– Det var viktig at FHI og Helsedirektoratet alltid ga oppdatert status på smittesituasjonen i starten av regjerings- og RCU-konferansene. Hver uke, om ikke oftere, ble hele regjeringen oppdatert på pandemien, sier Rune Alstadsæter, stabssjef for Høyres stortingsgruppe og tidligere statssekretær på SMK.

– Det du snakker om, preger deg. Det tok sjelden mindre enn en time i starten, fortsetter han.

Alstadsæter forteller at statsrådene fikk en oppdatering på smittetall, konkrete utbrudd og etter hvert på vaksinestatus.

– Folk var oppdatert hele tiden. Det gjorde at vi var fremme i skoene.

Droppet av Støre

Men Støre-regjeringen har ikke videreført denne praksisen. Det bekrefter SMK overfor VG. De har heller ikke opprettet sitt eget RCU.

De faste medlemmene i Solberg-regjeringens coronautvalg var statsministeren, de andre partilederne i regjering, helseministeren, finansministeren, justisministeren, utenriksministeren og næringsministeren.

– Det var for at vi skulle være kjappe på labben på beslutninger om corona, og for at øvrig regjeringsarbeid ikke skulle stoppe opp på grunn av den omfattende krisehåndteringen, sier Alstadsæter.

– De store grepene som da vi stengte og åpnet landet, strategibeslutninger og de viktigste økonomiske tiltakene ble tatt av hele regjeringen, men den løpende håndteringen av pandemien kunne gjøres både i regjerings- og i RCU-konferanser.

RCU møttes også i feriene, forteller han.

– Da kunne vi ta raskere beslutninger når det var behov for det. I romjulen og i helger kunne det være digitale RCU-møter, dersom det var behov for raske beslutninger.

Regjeringen: Ikke sett behov

Tor Borgersen, fagdirektør ved Statsministerens kontor, svarer på VGs spørsmål i en e-post sendt fra kommunikasjonsenheten i Helsedepartementet.

– Det er et generelt utgangspunkt at alle viktige saker behandles i regjeringen. Dette gjelder også coronasaker. Regjeringen møtes normalt minst en gang i uken og kan samles oftere på kort varsel ved behov. Regjeringen har så langt ikke sett behov for å opprette et eget regjeringens coronautvalg, skriver Borgersen.

Han bekrefter at FHI og Helsedirektoratet ikke har vært invitert til regjeringskonferanser etter maktskiftet.

– I forkant av regjeringsbehandling av viktige saker om coronahåndtering innhentes det faglig grunnlag fra FHI og Helsedirektoratet som grunnlag for beslutningene. I regjeringskonferansene er det i utgangspunktet kun regjeringen som deltar. Embetsverk innkalles ved behov, skriver Borgersen.

TETT PÅ: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier både nåværende og forrige regjering har vært tett på deres vurderinger.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet har fått spørsmål om hvordan det påvirker samarbeidet med den nye regjeringen at de ikke lenger inviteres til regjeringskonferanser. Han svarer slik i en e-post:

– Vi har gjennom hele pandemien gitt våre anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet vurderer og sammenstiller anbefalingene fra helsesektoren i regjeringsnotater, som danner grunnlaget for beslutninger som treffes i regjeringen. Vi stiller opp og gir våre vurderinger fortløpende i de fora departementet eller regjeringen ønsker. Begge regjeringer har vært tett på våre vurderinger.

Nærere samarbeid

Alstadsæter understreker at helsemyndighetene var uvanlig tett på regjeringen det siste ett og et halve året.

– Vanligvis er det ingen andre enn regjering og noen fra SMKs embetsverk på regjeringskonferansene. Men da var FHI, Helsedirektoratet og departementsrådene i Helsedepartementet og Justisdepartementet med, så vi kunne stille spørsmål underveis, sier han og legger til:

– I de årene jeg jobbet i apparatet kan jeg ikke huske at vi ellers hadde et så nært samarbeid med fagmyndigheter.