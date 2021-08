FORLOT HØYRE: Yngve Laukslett stemte Høyre fra han var 18 til han byttet parti i 2017. Foto: Jørgen Braastad

Her fikk Høyre 2,7 prosent: − Helvete må fryse over

ANDØY (VG) I 2017 flyktet velgerne på Andøya fra Høyre etter at partiet stemte for å legge ned flystasjonen. Sjansene er små for at statsminister Erna Solberg kan vinne dem tilbake igjen, mener to av partiets tidligere kommunestyrerepresentanter.

83 stemmer. 2,7 prosent.

Det var alt Høyre fikk i Andøy kommune ved stortingsvalget i 2017. Partiets solide oppslutning i Vesterålens nordligste kommune ble rasert etter en opprivende strid om plasseringen av Luftforsvarets maritime overvåkningsfly – og hele 71,7 prosent stemte på Senterpartiet.

To av dem var Yngve Laukslett og Odd Arne Andreassen, begge tidligere kommunestyremedlemmer for Høyre, og nå Sp-medlemmer.

– Jeg har stemt Høyre fra jeg var 18 år, frem til 2017. Det var første gang jeg stemte på noe annet, sier Laukslett da VG møter ham hjemme i Andenes sentrum.

Flystasjon-saken Luftforsvarets base på Andøya er hjemmebasen til Forsvarets maritime overvåkningsfly, P-3 Orion.

Fra 2023 skal P-8 Poseidon overta oppdragene for P-3 Orion, og aktiviteten på Andøya blir flyttet til Evenes flystasjon i Ofoten, mellom Harstad og Narvik.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å legge ned flystasjonen, mens Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte mot.

Fra 2015 til 2019 hadde Høyre ni av 23 representanter i Andøy kommunestyre og over 40 prosent av stemmene. Nå har Høyre én representant, mens Sp sikret seg 56 prosent og 14 i kommunestyret.

Nordland fylkeskommune anslår at Andøy vil tape over 300 arbeidsplasser på nedleggelsen. Vis mer

I 1992 var han med på å starte opp Unge Høyre-laget på Andøya, og han var leder av Andøy Høyre da Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Luftforsvarets flystasjon på øya når nye overvåkningsfly er på plass på Evenes i 2023.

Folketallet har gått ned med nesten 400 personer siden 2016, og Nordland fylkeskommune anslår at Andøy vil tape over 300 arbeidsplasser på nedleggelsen.

– Hva skal til for at du noen gang skal stemme Høyre igjen?

– Nei, vi er jo i Nord-Norge, så kanskje helvete må fryse over, sier Laukslett og ler.

STRIDENS KJERNE: Luftforsvaret skal bytte ut P-3 Orion-flyene med P-8 Poseidon i 2023. Da blir basen for de maritime overvåkningsflyene flyttet fra Andøy til Evenes i Ofoten. Foto: Kyrre Lien

Sist fredag var statsminister Erna Solberg (H) på besøk i løvens hule – for å møte lokale gründere og snakke om Andøys fremtid.

– Hun har ikke møtt folk. Hun har ikke stått på torget og snakket med folk, sier Laukslett og fortsetter:

– Hun kommer på besøk og er innom her, men hun har aldri stilt opp og svart på spørsmål. Besøkene har vært veldig styrt og organisert, og spesielt inviterte mennesker har vært til stede. Næringsliv og gründere og sånt.

Solberg er ikke enig:

– Jeg har vært rundt og snakket med vanlige folk på Andøya. Jeg var senest og snakket med vanlige folk den kvelden jeg var der. Men det er alltid et organisert opplegg når en statsminister reiser, sier hun til VG.

VALGKAMP: Statsminister Erna Solberg (H) turnerte Nord-Norge fra Mo i Rana til Tromsø. Foto: Jørgen Braastad

På yttersida av Andøya holder Odd Arne Andreassen til, like ved den lange, idylliske Bleikstranda. I likhet med Laukslett meldte han seg ut av Høyre og inn i Sp etter flyplassaken.

– Jeg er veldig skuffet over både det de gjorde og oppfølgingen etterpå. Det er nesten 400 innbyggere som har flyttet etter nedleggelsesvedtaket. For kommuneøkonomien betyr det at vi mister 50.000 kroner i innbyggertilskudd per person som flytter. Det setter oss i en umulig posisjon som kommune, sier Andreassen til VG.

HJEM: Odd Arne Andreassen bor på Bleik på yttersida av Andøya. Foto: Jørgen Braastad

Ifølge Bladet Vesterålen hadde kommunen tapt 15,8 millioner kroner i statlige overføringer i 2020, da befolkningstapet var på 317 innbyggere.

Foran huset hans ligger havet, bak ligger de taggete, grønnkledde fjellene. Den tidligere Høyre-mannen er en av 14 Sp-representanter i kommunestyret, og sitter på fylkestinget i Nordland, der han er leder for utdanningskomiteen.

– Hva skal til for at du skal stemme Høyre igjen?

– Det tror jeg er voldsomt mye. Når du har tillit til noen og de bryter den, så skal det utrolig mye til for at de skal vise at du kan stole på dem. Det tar lang tid å bygge opp tillit og kort tid å bryte den, sier Andreassen.

– I Høyre sier de at det er en ny positivitet på Andøy?

– Det er det for så vidt, men det skyldes ikke dem, sier han.

Statsminister Solberg er derimot overbevist om at optimismen vokser på Andøya, og tror partiet vil løfte seg stortingsvalget.

– 83 stemmer. 2,7 prosent. Tror du det blir mer i år?

– Ja, jeg tror det blir mer i år. Jeg har forståelse for at når vi gjør store strukturendringer som det vi gjorde med plasseringen av Orion-flyene, så skaper det reaksjoner og for at folk er skuffet, sier statsministeren.

– Men jeg opplever nå at det er en ganske sterk drive for utvikling på Andøya. Og arbeidsplassene tror jeg at vi skal klare å fylle opp med andre store viktig initiativer.

KAPTEIN: I 2014 fikk statsminister Erna Solberg prøve seg bak spakene i Forsvarets P-3 Orion-fly på vei fra Andøya til Bodø. Disse flyene skal snart erstattes med P-8 Poseidon. Foto: Marte Christensen / NTB

– Vi har snakket med to tidligere mangeårige Høyre-velgere og kommunestyremedlemmer som nå er med i Sp. Tror du at dere kan vinne tilbake tilliten deres?

– Hvor sterkt de endringene vi har gjort og den uenigheten sitter hos enkeltpersoner, kan ikke jeg gjøre noen vurdering av. Men jeg tror vi skal bygge et Andøya-samfunn fremover som er sterkt. På møtet opplevde jeg tydelige signaler om det.

– Det viktigste fremover for Andøya-samfunnet er å ta i bruk alle de gode initiativene og kreftene, og skape gode rammebetingelser for næringsliv, så vil de oppleve at arbeidsplassene blir der. Vi har stilt opp for omstillingen, sier hun.

IDEOLOG: – Det er kanskje fjåsete å si, men jeg synes det er vanskelig å se at en enkelt sak kan endre en hel ideologisk holdning, sier Johannes Benjaminsen (t.v.), styremedlem i Andøy Høyre. Her sammen med Arild Nyheim. Foto: Jørgen Braastad

Men alt håp er ikke ute. Det finnes fortsatt folk på Andøy som ønsker Solberg velkommen.

Sola skinner over Andenes sentrum når VG møter to andøyværinger som har blitt med i Høyre på øya etter vedtaket om å legge ned Andøy flystasjon.

– Det er ingen på Andøya, uansett hvilke farger partiet ditt har, som er glade for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Men vi er også i en omstillingsfase, da handler det om å se fremover og se etter livet etter flystasjonen, sier Johannes Benjaminsen, styremedlem i Andøy Høyre.

– På tvers av partier og på tvers av folk, så ser jeg at det har begynt å nærme seg optimisme, etter at det lenge har vært en stor sorgprosess, fortsetter han.

Partifelle Arild Nyheim flyttet tilbake etter 36 år sørpå, fordi han fikk jobb på Andøya Space.

– Jeg ikke bare håper, men tror at dette er en ny giv for Andøy-samfunnet med nye arbeidsplasser som skapes i lakseoppdrettsnæringen, utbygging av havnen, The Whale og Andøya Space, fortsetter han.

– Det finnes folk som har vært aktive i Høyre som har meldt seg ut, og som synes at det å stemme Høyre igjen er helt, helt usannsynlig. Hva kan Høyre gjøre for å reparere det?

– Det er en sorgprosess folk er i, og den må de få lov til å være i i den tiden de trenger. Men jeg håper folk kommer tilbake og ser på det med et bredere og større blikk, sier Nyheim.

KYSTSAMFUNN: Andøya ligger helt nord i Vesterålen, med yttersida som siste skanse til Atlanterhavet. Foto: Kyrre Lien

Tidligere Andøy Høyre-leder Laukslett mener at Nordland Høyres stortingsrepresentanter sviktet partiet sitt på Andøya.

– Våre egne stortingsrepresentanter fra Nordland var overhodet ikke interesserte i å ha en seriøs dialog med oss her ute. Vi fikk egentlig beskjed om å prioritere omstilling, og slutte å prate om Andøy flystasjon.

Lokalavisen Andøyposten har tidligere omtalt en e-post-utveksling fra mars 2017 mellom Laukslett og daværende leder i Nordland Høyre, stortingsrepresentant Jonny Finstad. Der skriver Finstad at det er uklart «hva Andøy Høyre konkret ønsker Nordland Høyre skal bidra med i denne saken».

Han kommer med to alternativer:

Er det bistand til omkamp om nedleggelsesvedtaket? Er det bistand til omstilling i Andøysamfunnet, nye offentlige arbeidsplasser og økt satsing/tilrettelegging på Test og Space-senteret?

Det vil være vanskelig for Nordland Høyre å bistå med punkt 1, mens til punkt 2 vil fylkeslaget «kunne legge inn mye ressurser, arbeid og initiativ», skriver Finstad og fortsetter:

«Noe som jeg også vet vil bli positivt mottatt for gjennomslag i saker oppover i partiet vårt».

– Hvis vi snakket om flystasjonen, så kunne de ikke hjelpe oss. Hvis vi snakket om andre ting, som omstilling, da skulle de stille opp, sier Laukslett.

– De har mistet sin konservative identitet. Høyre har blitt et endringsparti. Konservativatisme betyr at man endrer seg sakte og skal lære av historien, men nå skal du bare kaste alt opp i luften, begynne på nytt og endre deg hele tiden, sier Yngve Laukslett, tidligere leder av Andøy Høyre. Foto: Jørgen Braastad

– Det er det du sier til unger: Hvis du gjør det så blir det straff, hvis du gjør det så får du belønning, fortsetter han.

Finstad ønsker ikke å kommentere saken, og viser til Baard Ludvig Thorheim, 1.-kandidat for Høyre i Nordland.

– Dette kan aldri i verden stemme. Det er tradisjon i Nordland Høyre for å respektere lokalforeningenes meninger, særlig i saker som angår dem selv, skriver Thorheim i en e-post til VG.

– Har Høyre ønsket at lokallaget sluttet å jobbe for omkamp i flystasjonssaken?

– Det tror jeg ingen kan finne et eneste eksempel på.

Thorheim påpeker at regjeringen har satset på Andøy gjennom bevilgninger til The Whale, Andenes havn, Andøy Space og omstillingsmidler.

TOPPKANDIDAT: Baard Ludvig Thorheim står på 1. plass på Nordland Høyres stortingsliste. Foto: Jørgen Braastad

– Laukslett er sentral i Sp og har ingen troverdighet i å bringe opp dette nå. Høyre i Nordland og i regjering har bidratt avgjørende til 3–400 nye, fremtidsrettede jobber på Andøya, sterkere vekst enn i noe annet lokalsamfunn i nord målt per innbyggertall, skriver han.

– Laukslett mener at Nordland Høyres og stortingsrepresentantene fra fylket sviktet partiet på Andøya. Gjorde de det?

– Det er en feil fremstilling. Man fulgte opp føringer som ble lagt under de rødgrønne. Andenes’ skjebne ble beseglet da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i 2012 vedtok færre flystasjoner. De nedla blant annet i Bodø med sikte på å kraftsamle på Evenes.

Laukslett står fast på sitt.

– De var veldig interesserte i at denne saken måtte tystes ned og holdes under kontroll, så utviklingen ikke skulle bli sånn som det har blitt nå, sier han og legger til:

– En het valgkampsak fem år etter vedtaket.