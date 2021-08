MINNESTUND: Venner og medelever var søndag samlet til minnestund på ulykkesstedet på Osterøy ved Bergen, der en 18 år gammel jente omkom.

Naboer om dødsulykken på Osterøy: − Svingen er livsfarlig

OSTERØY (VG) Naboer kaller veistrekningen der 18 år gamle Lena Maria Aase omkom for livsfarlig: – Man har alltid hjertet i halsen, sier Igor Cvitkovic (43).

Han var blant de første som kom til ulykkesstedet på fylkesvei 567 på Osterøy, etter at to 18 år gamle jenter kjørte ut i en krapp sving og havnet på taket i 20-tiden lørdag.

– Dette er tredje gang jeg har rykket ut på en ulykke i nærheten av hjemmet vårt, sier familiefaren som arbeider som brannmann på Osterøy nordøst for Bergen.

Det var 18 år gamle Lena Maria Aase fra Indre Arna, elev ved Osterøy videregående skole, som omkom i trafikkulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Søndag kveld hedret medelever, venner og lokalsamfunnet den avdøde 18-åringen i en minnekortesje og en minnestund.

– Politiet har avhørt tre vitner og planlegger å avhøre bilføreren i morgen, opplyser politiadvokat i Vest politidistrikt Eli Andrea Skaar mandag.

Føreren ble lørdag sendt med ambulanse til Haukeland universitetssykehus i Bergen.

NABOER: Igor Cvitkovic og Merete Elgås bor rett ved den ulykkesutsatte, krappe svingen på fylkesvei 567 på Osterøy.

Igor Cvitkovic og Merete Elgås (43) bor like ved ulykkesstedet.

– Jeg hørte et stort smell og visste hva det var med en gang, sier Elgås.

Ekteparet som har små barn, sier det har vært mange trafikkulykker på strekningen.

– Flere ganger har vi opplevd at folk har kjørt i grøften. Det har vært frontkollisjoner, jeg har opplevd flere nestenulykker og nær blitt påkjørt av en lastebil i svingen, sier Cvitkovic.

– Svingen kommer brått

Ulykkesstedet er en skarp sving ved Halland mellom Valestrand og Hauge. Strekningen er rett, både før og etter svingen. I svingen er det bergknauser på begge sider.

– Den svingen er uoversiktlig og kommer brått på. Svingen er livsfarlig både for dem som går, sykler og kjører, sier Kathrine Halland (37).

ÅSTEDET: Ulykkesbilen skal lørdag kveld ha kommet utenfor den smale fylkesveien i en krapp sving og havnet på taket.

Hun mener det er lett for en bilfører å miste kontrollen og kjøre i bergveggen, om et hjul havner utenfor den høye asfaltkanten og i grøften.

Trebarnsmoren var blant engasjerte foreldre som fikk redusert fartsgrensen fra 80 km/t til 60, den gang de var grendeskole på Hauge.

Men gang- og sykkelveien som ligger inne i reguleringsplanen, er fortsatt ikke anlagt.

– Alle i bygda sier det samme, når skal de gjøre noe med svingen? Vi går tur langs veien med hjertet i halsen, sier Kathrine Halland.

– Med hjertet i halsen

Svigerfaren Inge Halland (67) har bodd ved ulykkesstedet hele sitt liv.

– Det må da være 10–20 biler som har gått i fjellveggen der. Og jeg har sett mange biler gå kast i kast nedover jordet, før ungdommer har krøpet ut, sier Inge Halland.

Også han bruker uttrykket livsfarlig om svingen.

– Jeg sitter med hjertet i halsen og ser på biler som kjører gjennom den ulykkesutsatte svingen og håper det går bra. At det ikke har skjedd dødsulykker før, er bare et under.

Før dødsulykken lørdag hadde Statens vegvesen registrert fire ulykker på stedet:

15. mars 1994: En stasjonsvogn kjørte utfor veien.

4. november 1996: Et enslig kjøretøy kjørte utfor veien.

22. juni 2007: En stasjonsvogn kjørte utfor veien.

13. mars 2017: To lastebiler kolliderte.

– Vi vet det har vært flere ulykker, men de er muligens ikke registrert, sier leder for Hauge grendaråd Åshild Rød (47).

– Farten ofte for høy

Hun forteller at det er satt opp skolebuss for elever fra Hauge som skal til Valestrand, fordi det er for farlig å krysse Valestrandvegen, som er navnet på fylkesvei 567.

– Svingen er det mest kritiske punktet. De to lange strekkene på begge sider ble før kalt for «flystripa». Vi har inntrykk av at farten ofte er for høy, sier Rød.

Også Cvitkovic og Elgås mener det har skjedd flere ulykker enn Vegvesenet har registrert. De tør ikke la sønnen gå over fylkesveien og kjører alltid barna til barnehage og skole.

– Flere ganger har vi fått beskjed om at noe skal gjøres, men det gjør det aldri, sier Merete Elgås.

SORG: Blomster og hilsener er lagt ned i svingen på fylkesvei 567 på Osterøy, der en 18 år gammel jente omkom lørdag.

Vedtok utbedring i 2013

Osterøy kommune vedtok i 2013 at trafikksikkerheten skulle forbedres på fylkesvei 567 mellom Loftås og Hauge.

Eksisterende vei skulle legges om og utbedres, svingen skulle bli slakere. Sikten fra avkjørslene skulle bli bedre og det skulle komme gang- og sykkelvei.

– Men det er ikke vi som eier veien. Kommunen har hverken midler eller mulighet til å bestemme at nå skal jobber gjøres, sier varaordfører på Osterøy Hjalti Heimir Gislason (H).

Til et møte i planutvalget neste onsdag er utbedring av fylkesveien på ulykkesstrekningen ført opp som første prioritet, når skoleveiene skal trygges på Osterøy.

Prioriteringen ble foretatt før dødsulykken lørdag.

– Jeg synes det er helt redselsfullt, jeg har hatt vondt inni meg hele helgen. Det som har skjedd, er fryktelig. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at det skjer igjen, sier varaordføreren.