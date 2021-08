NEI: Statsminister Erna Solberg sier det Norge trenger, ikke er mer statlig eierskap. Her sammen med Hydro-sjef Hilde M. Aasheim (t.h.).

Solberg sier blankt nei til oppkjøp i Hydro: − Fullstendig unødvendig

HUSNES (VG) Fra en av Hydros nye grønne satsninger slakter statsminister Erna Solberg Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums forslag om å bruke 20 milliarder på statlig oppkjøp av Hydro.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Å bruke 20 milliarder å kjøpe seg opp i et selskap der vi allerede har negativ kontroll er dårlig bruk av skattebetalernes penger. Det er fullstendig unødvendig, sier Erna Solberg.

Hennes harme skyldes Vedums uttalelser i et intervju med VG nylig, hvor han tok til orde for å bruke 20 milliarder kroner, for at Staten skal kjøpe seg opp fra 34 til 50,1 prosent i Hydro.

les også Vedum slår tilbake: – Et tegn på en presset statsminister

Han sa det var viktig for å sikre nasjonalt kontroll over vår fornybare kraftproduksjon, som Hydro eier 10 prosent av.

– Vi har i dag svært strenge eierbegrensninger for norsk vannkraft; det er bare det offentlige som kan eie. Økt statlig eierskap i Hydro vil ikke endre på dette, sier Solberg.

– Aktiv næringspolitikk virker

Hun er på fire dagers valgkamptur i sitt eget Hordaland frem til søndag.

les også Slik forklarer valgforskerne Senterpartiets fall

Fredag besøkte hun Hydro Husnes i Kvinnherad kommune i Vestland, hvor Hydro har investert 1,5 milliarder kroner som har økt antall ansatte med 100.

– Gjenåpningen av Husnes viser at en aktiv næringspolitikk virker, sier hun og viser til CO2-kompensasjonsordningen og økte investeringer i fornybar energi, sier hun.

– Verdens laveste klimautslipp

– Det produserer nå aluminium med verdens laveste klimautslipp, blant annet på grunn av klima- og energiteknologi fra teknologipiloten på Karmøy, som fikk støtte fra Staten i 2014, sier hun.

les også Solberg tror hun kan vinne – skremmer med Rødt og MDG

Solberg sier kraft er og blir viktig.

– For Hydro og industrien er tilgang til ren energi til konkurransedyktige priser avgjørende. Vi må fortsette å utvikle fornybar energi, også med vindkraft på land og havvind.

– Dårlig pengebruk

– Hvorfor da ikke styrke statens eierskap i det du beskriver som et selskap som fører an i den grønne omstillingen?

– Jeg mener det er en dårlig bruk av skattebetalernes penger og jeg mener kombinasjon av Vedums politikk, som vil si opp EØS-avtalen og dermed sette Hydros markedsadgang i fare, og Støre, som vil drive mer statsstyring av store selskaper, er en dårlig oppskrift for flere norske industri-jobber.

– Trenger ikke mer statlig eierskap

Hun advarer mot at verdien kan gå ned.

– Hvis en eventuell rødgrønn regjering øker eierandelen til 50,1 prosent, vil sannsynligvis verdien av Hydro på børsen bli mindre fordi man skyver ut private aktører. Vi trenger ikke mer statlig eierskap i Norge.

Vil ikke si noe

Hun møtte blant andre konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim, da hun besøkte Hydro-fabrikken på Husnes.

les også Enorme verdier i brukte elbilbatterier

Hun sier hun ikke vil ha noen mening i den politiske drakampen mellom Solberg og Vedum.