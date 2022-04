FARLIGE FORHOLD: – Dette er forferdelig for de berørte, spesielt familie og turkamerater, og en tragisk inngang til påsken, sier overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisink klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Mads Gilbert ber innstendig: − Hold dere unna skredfarlig område

Torsdag omkom tre personer i Lyngen i Troms. Onsdag gikk det ti snøskred på åtte timer i Møre og Romsdal. Nå advarer eksperter om helgen og påsken.

– Min innstendige bønn til alle som ferdes i terrenget i de skredfarlige områdene i Nord-Norge er å vise respekt for at farevarslet betyr stor snøskredfare. Alle må vise varsomhet og holde seg unna skredfarlig terreng.

Det sier overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisink klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Torsdag ettermiddag omkom tre franske menn i 60-årene i et skred i Lyngen, ifølge politiet. Turfølget på ni personer forsøkte å redde livene deres, to av dem ektefeller til de omkomne.

Området skal aldri ha hatt snøskred før, opplyste kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen til VG like før klokken 22 torsdag kveld.

– Her snakker vi om erfarne skigåere som er ute i fint vær og flotte omgivelser. Det har aldri vært skred i dette området. Nå trenger de ro, sier han.

Skikjørere utløste skred ved Kyrkjetaket i Rauma i Romsdal onsdag.

– Flest omkommer ved faregrad 3

– Dette er forferdelig for de berørte, spesielt familie og turkamerater, og en tragisk inngang til påsken, sier Mads Gilbert.

På under to uker er det gått syv alvorlige snøskred i Troms og Lofoten hvor folk er tatt, ifølge Gilbert.

– 26 mennesker er involvert, fire drept og mange skadd. Dette forferdelige tall.

Onsdag 30. mars døde en tysk skiturist i et skred, også det i Lyngen.

Mads Gilbert er fortvilet over at så mange er tatt av skred, ikke minst fordi det i lang tid har vært varslet faregrad 3 for snøskred på varsom.no.

Maksimal faregrad er 5.

– Den høyeste er ekstrem sjelden og er plassert utenfor skalaen, opplyser Gilbert.

Ifølge varsom.no benyttes faregrad 5 i beredskap ved for eksempel skred mot vei, bane, infrastruktur og bebyggelse.

– Faregrad 3 og 4 er de reelt farligste. Det vi har hatt de siste 11–12 døgn er faregrad 3. Flest omkommer i skred ved faregrad 3, opplyser Gilbert.

– Denne faregraden betyr at selv en liten tilleggsbelastning i brattheng kan utløse skred. Under spesielle forhold kan det også forekomme store og svært store naturlig utløste skred, sier han.

Overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisink klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Fortsatt skredfare

Gilbert sier at skredfaren fortsatt er stor, også gjennom kommende døgn.

Dette gjelder hele Vest-Finnmark, Finnmarkskysten, Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms og Helgeland Trollheims, Romsdal, Sunnmøre og Inde Fjordane.

Han sier nedbør og vind har forflyttet store snømasser, og at det er varig svekkede lag under. Derfor er det også viktig å holde avstand til alle utløpsbaner for skred.

– Kan det være at en del ikke får med seg skredfaren, for eksempel utlendinger?

– Varsom.no er også på engelsk og faregrader og fargekoding er i internasjonale standarder, sier han.

Han legger til:

– Det vanskelige med vår menneskelige natur er også hva slags vurderinger vi gjør nå vi har veldig lyst til å gjøre noe. Men uansett er dette en tragiske hendelser og jeg er enig med ordføreren i Lyngen i at man må finne måter å stanse dette på.

Først fra fredag vil Lyngen kommune SMS-varsle turister i området om skredfare.

– Tragisk nok sendes den første SMS-en i morgen, sier Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen til TV 2.

Ti skred på åtte timer

Det har gått flere skred – også andre steder i landet – de siste dagene.

En mann er kritisk skadd etter at han ble tatt av snømassene på Grøtdalstind i Ørsta.

Onsdag ble to personer berget ut av skred i Tamokdalen i Troms.

Flere skiløpere slapp med skrekken etter onsdagens ti skred i Møre og Romsdal

– Jeg har aldri opplevd like mange skred på samme dag. Det ble veldig hektisk, sier operasjonsleder hos politiet i Møre og Romsdal Borge Amdam til VG.

Info Ti skred på åtte timer Onsdag 6. april registrerte politiet i Møre og Romsdal ti snøskred på mindre enn åtte timer: Kl. 09.50 Harstadfjellet (1004 moh.) i Gjemnes på Nordmøre: Skiløpere kom seg ut av skredet.

Kl. 11.00 Slogen (1564 moh.) i Ørsta på Sunnmøre: Person ført med skredet, men havnet ikke under.

Kl. 12.15 Nivane (940 moh.) i Ørsta: Større skred, men hverken folk eller spor observert.

Kl. 12.45 Fingeren (1180 moh.) i Ørsta: Hverken folk eller spor observert i skredområdet.

Kl. 14.55 Steinberget (981 moh.) i Rauma i Romsdal: En person tatt, våken da luftambulansen kom.

Kl. 15.00 Slogen (1564 moh.) i Ørsta: Nytt skred utløst av skiløper, ingen tatt.

Kl. 15.34 Kyrkjetaket (1439 moh.) i Rauma: Ingen tatt av skredet.

Kl. 16.15 Grøtdalstind (1331 moh.) i Ørsta: En person tatt, kritisk skadet.

Kl. 16.20 Kjøvskartinden (1552 moh.) i Rauma: Ingen tatt av skredet.

Kl. 17.00 Risenosa (1563 moh.) i Ørsta: Ingen tatt av skredet.

Kl. 17.13 Kvitnyken (1244 moh.) i Vestnes i Romsdal: Ingen tatt av skredet. Vis mer

– Unngå skredterreng

De fleste snøskredene ble utløst av skiløpere på toppturer i bratt lende:

– Hadde de skjønt hvor farlig det var, ville de ikke gått der. Det tas åpenbart for høy risiko noen dager, sier vaktleder Gustav Pless i skredvarslingen Varsom til VG.

Fredag er skredfaren betydelig på Sunnmøre og i Indre Fjordane, på Helgeland og i Troms og Finnmark. Risikoen vil være høy også inn i påsken.

– Snødekket er ustabilt, med et vedvarende svakt lag av kantkorn under fokk og nysnø. Nordvestlandet kan få 20–40 cm snø i helgen, da utløses skred enda lettere, sier Pless i Varsom.

Han sier det trolig vil være faregrad 3, betydelig skredfare, på Nordvestlandet over palmesøndag og at det fortsatt vil kunne gå skred i Troms og deler av Finnmark i hele påsken.

– Der snølagene er vedvarende svake, anbefaler vi å unngå skredterreng.

Lavinehund viktig i Møre og Romsdal

Store redningsressurser blir kalt ut når skredalarmen går. Hvert sekund teller.

– Det er vesentlig at det foregår kameratredning og at ressursene vi kaller ut, blir brukt på riktig plass og kommer til stedet hurtigst mulig, sier Amdam.

Luftambulanse fra Ålesund, redningshelikopter fra Florø, lavinehunder og mannskaper fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors var involvert i onsdagens redningsaksjoner.

– Vi var så heldige at politiets lavinehund så å si befant seg på basen til luftambulansen. Helikopteret kom veldig tidlig i luften med søkeutstyr og helsekapasitet, sier operasjonsleder hos politiet i Møre og Romsdal Borge Amdam.

Amdam mener det er lett å si at skiløperne som utløste skredene, tok for store sjanser.

– Det tror jeg de er de første til å erkjenne etterpå. Men det er ikke så enkelt å gjenkjenne skredfare i enhver setting, sier politiets operasjonsleder.

– Kreves mye kunnskap

Gustav Pless tror mange undervurderte hvor ustabilt snødekket var.

– Jeg vet ikke om de ikke forsto at de ikke burde vært der eller om de tok risikoen likevel. Det kreves mye kunnskap for å håndtere skredterreng på en sikker måte. Der har vi et godt stykke igjen.

Han sier at alle som går på topptur, må ha med seg spade, søkestang og skredsender og -mottager. Han sier også at alle i følget må ha trent på å bruke utstyret.

– Ved kameratredning har de bare 10–15 minutter til å grave frem skredtatte. Selv om de berges, er sannsynligheten stor for traumer og bruddskader som kan være livstruende.

Pless oppfordrer til å bruke Varsom Regobs-appen, hvor turkart kan lastes ned ute dekning. Appen viser hvor bratt terrenget er rundt deg og hvor det er utløpsområder for skred.

To skiløpere løste ut skred rett etter hverandre i Sør-Troms 31. mars.

– Mange turer er trygge

Skredterreng er mer enn 30 grader bratt. Skavler er også skredfarlige. Det er også mulig å stå på slakt hellende terreng og fjernutløse skred i bratte heng lenger oppe.

– Men det er ikke uforsvarlig å gå i fjellet, understreker Borge Amdam hos politiet.

Operasjonslederen sier at skiløpere må ha kunnskap og erfaring for å bevege seg i bratt terreng – og bør la være, om de ikke føler seg komfortable med det.

– Det er mange flotte fjellturer som er trygge, men også en del du kan utsette til senere.

Amdam oppfordrer alle til å kose seg på fjelltur i påsken.

– Vi i politiet skal ikke gå ut og si hvem som skal gå hvor. Vi ber bare folk ta hensyn til det som skjer rundt dem i naturen, skaffe seg kunnskap og velge tur ut fra egne forutsetninger.