PÅ BØLJAN BLÅ: Erna Solberg, Tina Bru og Henrik Asheim dro med ferge hjem fra Danmark, hvor de blant annet har planlagt den lange valgkampen frem til neste år. De fikk et norsk flagg på bordet av det danske service-personalet.

Solberg: − Skal doble antall ordførere

KØBENHAVN-OSLO (VG) Høyre-leder Erna Solberg har lagt en plan. De skal doble antallet Høyreordførere og har ambisjon om vinne alle de fem store byene. – Raymond Johansen skal skiftes ut, sier Solberg.

Bjørn Haugan

Naina Helén Jåma (presentasjon)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Målet er å doble antallet ordførere, fra 35 til 70, sier hun.

– Det skal vi klare på to måter: Lage politikk som gjør at vi får mange stemmer og så skal vi bygge allianser i Kommune-Norge, sier Solberg.

Hun har siden søndag vært i Danmark, sammen med sine to nestledere og sin nærmeste stab. På vei hjem med danskebåten mandag ettermiddag, satt de i fire timer for å planlegge den lange valgkampen, frem mot kommunevalget neste år.

– Knekke koden

Solberg sier skolepolitikk blir viktig.

– For eksempel vil vi satse på lærerspesialister, som regjeringen vil gå bort fra. De skal bidra med kompetanse for å hjelpe lærere som har elever som har vanskelig for å knekke lese og skrivekoden.

KREM: Etter møtet på båten mandag ruslet Solberg rundt i taxfreebutikken, på utkikk etter kupp.

– Så skal prioritere etter- og videreutdanning for de lærerne som trenger fordypning i engelsk, norsk og matematikk. Slik at norske elever møter godt kvalifiserte lærere i disse basisfagene, sier Solberg.

– Prioritere tiltaksløsheten

Hun sier en spesiell gruppe er viktig å hjelpe.

– Vi skal også prioritere å gjøre noe med den tiltaksløsheten en del ungdom i ungdomsskolen opplever. Det skal skje gjennom en ungdomsskolereform, som vi foreslo i valgkampen. Det må ha vært en god idé fordi plutselig var en slik reform inne i regjeringens Hurdalsplattform.

Hun sier at basen må være kunnskapsorientering.

– Vi skal jobbe på andre måter, blant annet for å gjøre noe med tiltaksløsheten, men grunnlaget for den reformen må være at den har fokus på kunnskapsorientering.

Info Her er Solbergs fem prioriterte saker En trygg oppvekst – Gode barnehager, skole med kunnskap og mestring, og et trygt og godt lokalmiljø er forutsetninger for dette. Vi skal stille

opp for de familiene som trenger litt ekstra hjelp til å mestre familielivet, og alltid prioritere barnas beste. For Høyre er det viktigste at barnehagen er trygg og god, ikke hvem som driver den, sier hun. Sjef i eget liv – Høyre vil målrette politikken mot de som trenger hjelp mest. Og vi skal bygge

bro fra passivitet til aktivitet; fra trygd til arbeid eller utdanning. Vi vil at du og dine skal få god hjelp den dagen dere blir syke, og når alderdommen blir for krevende å mestre alene. Hun legger til at du selv kunne velge hvor du skal få behandling og fra hvem. Privatøkonomi – Høyre lover å jobbe for at du og familien din skal sitte igjen med en større del av lønnen du har tjent. Solberg sier det vil bli prioritert, fordi kostnadene vil øke. – Akkurat nå opplever vi at prisen på en rekke varer har økt, strømregningen er høyere og drivstoff koster mer. I tiden fremover kommer også boliglånet til å bli vesentlig dyrere. På toppen av det hele må både du og arbeidsplassen din betale

mer i skatt fordi regjeringen øker skattene. Arbeidskraft og verdiskaping – Kommunen skal spille på lag med de som vil skape jobber og verdier i lokalsamfunnet. Vi skal bygge et samfunn som legger til rette for å skape bedrifter, arbeidsplasser og verdier. Skal bedrifter klare å vokse, utvikle nye løsninger og skape nye arbeidsplasser er de helt avhengig av å få tak i de riktige menneskene. Mangelen på arbeidskraft er en stor utfordring Klimapolitikk – Det grønne skiftet skal ikke være slutten på noe godt, men starten på noe bedre. Klimakrisen er en global utfordring som krever globale løsninger. Sammen med resten av verden skal vi nå klimamålene våre og gjøre den norske velferdsmodellen bærekraftig: – God klimapolitikk er god næringspolitikk. Kutt i utslipp skal ikke føre til rød bunnlinje, sier hun. Vis mer

Fest

De fløy ned til København, men tok danskebåten hjem igjen.

Det har sin bakgrunn i at partiets nestledere, Tina Bru og Henrik Asheim, har gjort det før.

– Henrik og jeg var her nede sammen med min mann og en kamerat i 2015. Vi hadde lyst til at festen skulle fortsette litt til, så vi bestemte oss for å ta ferge hjem i stedet. Nå tenkte vi å invitere sjefen med på det samme. Og slik ble det, sier Bru.

FEST-TEST: Det var en festlig tur på denne båten for syv år siden, som gjorde at de to Høyre-nestlederne foreslo overfor sjefen at de skulle ta danskefergen hjem.

Skal ta makten i storbyer

Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo har alle ordførere/byrådsledere fra Ap.

Solberg er ikke snauere enn at hun har som mål om å erobre alle fem.

– Vi har ambisjoner om å ta ledelsen i alle de fem som du nevner.

– Veldig spesiell situasjon i Kristiansand

Hun vil ikke trekke frem noen spesielt, men nevner to forhold som gjør at potensialet er stort, i Kristiansand og Trondheim.

– Vi har for tiden en veldig spesiell situasjon i Kristiansand, hvor Ap og Sp ikke finner ut hva de skal gjøre med kommunen. Der har vi utmerkede ordførerkandidater, som jeg tror kan vinne frem.

– Det har vi også i Stavanger. I Bergen har vi fått to damer på topp, som er friske og som vil gi et nytt blikk inn i politikken i et Bergen som trenger det.

I vestlandshovedstaden viser BTs siste måling at Høyre er oppe i 33,7 prosent oppslutning og at det er helt likt mellom blokkene.

RØDVIN: Erna Solberg klarte ikke helt å bestemme seg, men det er ingen tvil hva hun liker best av rødt eller hvitt: – Rødvin.

NHH-professor Christine B. Meyer er innstilt som listetopp for Høyre foran kommunevalget neste år.

Ifølge en Høyre-måling som Sentio utførte i februar ledet høyresiden med 35–30 mandater i Stavanger.

– Gyllen mulighet i Trondheim

– I Trondheim er vi ikke ferdige med nominasjonen ennå, men der går Rita Ottervik av. Det gir en gyllen mulighet å vinne Trondheim tilbake, sier Solberg.

Høyre regjerte i trønder-hovedstaden fra 1990 til 2003. Siden har Aps Rita Ottervik vært ordfører.

Mot drama i Oslo

– I Oslo er meningsmålingene slik at vi har en mulighet til også å ta hovedstaden: Det må jobbes med samarbeid alle steder.

I Aftenpostens siste måling fikk Ap 17,6 prosent, Høyre 29,5. Det er fire mandater som skiller blokkene i rødgrønn favør.

– Hvordan skal dere vippe Raymond Johansen ned fra tronen?

– Oslo Høyre skal selv velge sin politiske strategi. Vi må klare å sette våre saker på dagsordenen. Og så er det viktig å ha venner. Derfor vil vi jobbe for å få best mulig samarbeid med andre partier.

– Hvor mange innbyggere i Oslo tror du kjenner ett navn på noen i ledelsen i Oslo Høyre?

– Mange kjenner nok til Ine Marie Eriksen Søreide, som er vår førstekandidat på stortingsvalglisten. Så er det en utfordring at det veldig lenge knapt har vært lokale medier som har dekket Oslo-politikken skikkelig. Da er det vanskeligere å bli kjent.

I KØ FOR VIN: Tina Bru klarte å bestemme seg.

– Har brukt millionbeløp

Hun sier at avprivatiseringen av spesielt barnehager, ligger an til å bli en viktig sak for Oslo-Høyre.

– De har brukt millionbeløp på å overta private barnehager i Oslo. De pengene kunne i stedet vært brukt på eldre og bedre integrering. Som i eldreomsorgen er valgfrihet viktig og jeg mener vi bør ha private alternativer, selv om de fleste vil være offentlig drevet. Konkurranse bidrar til innovasjon, og nyskapning; til andre måter å gjøre ting på.

– Valgfrihet

Høyre-nestleder Tina Bru sier de skal synliggjøre at det er et viktig skille.

– Det er faktisk viktig hvem som styrer kommunene din. Ønsker du valgfrihet og noen private aktører, så er det viktig å ha en politisk ledelse i kommunen som ønsker det.

Raymond Johansen fikk se Høyre-ledelsens uttalelser tirsdag. Han har ingen kommentar til dem.