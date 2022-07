GIFT: Ekteparet Egle Kvederiene (50) og Vladas Kvederis (57) fra Litauen hadde vært gift i 25 år før 57-åringen ble knivdrept i Lørenskog i fjor. De to har en sønn sammen.

Snekkeren Vladas Kvederis (57) drept i Lørenskog: Døde i konas armer

LØRENSKOG (VG) Egle Kvederiene (50) vil aldri glemme ektemannens siste ord fra kjøkkenet: «Hvorfor trenger du den kniven?»

Publisert: Nå nettopp

Kort tid etter at disse ordene falt, satt hun over ham med sengetøy og laken for å stoppe blødninger fra halsen hans. Ektemannen var knivstukket og kjempet for livet.

– Ambulansen kom raskt og tok over. Jeg så på den lille skjermen at det var hjerteaktivitet i begynnelsen, men så fikk jeg beskjed om å gå på rommet mitt. Da jeg kom ut igjen var politiet der. Mannen min var død, sier Egle Kvederiene (50) til VG.

En politibetjent henviste den litauiske kvinnen til en stol på terrassen. Etter hvert ba krimteknikerne henne om å ta på seg hansker og skoposer. Deretter ble hun kjørt til politihuset i Lillestrøm for avhør.

Totalt seks personer med tilknytning til huset, inkludert henne, ble pågrepet og siktet for drapet på Vladas Kvederis i Lørenskog, natt til 1. august i fjor. Ingen av dem erkjente skyld.

– Jeg forstår at situasjonen var uoversiktlig for politiet og at de mistenkte oss alle, sier Kvederiene.

Da hun ankom politihuset, fikk hun beskjed om å kle av seg alle klærne, bortsett fra undertøyet, forteller 50-åringen.

– Hele kroppen ble avfotografert. Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg forsto da at jeg skulle på glattcelle og at jeg kom til å bli der en stund.

Hun beskriver cellen som kald, med en seng av stein med en madrass over og et sølvtoalett. En betjent kom også inn til henne med en toalettrull, forteller Kvederiene.

– Han ba meg om å slappe av. Jeg ble forvirret: Hvordan skulle jeg klare å slappe av? Jeg forsto at jeg var mistenkt – og jeg var innelåst, sier hun.

Se video – her forteller hun om den skjebnesvangre natten da ektemannen ble drept:

Refser politiet

Etter å ha sovet noen timer på madrassen, våknet Kvederiene av at en kvinnelig politibetjent åpnet en luke i døren og kikket inn.

– Jeg sa til henne at jeg ikke hadde drept mannen min.

Nå ventet avhør, av alle de siktede: Fem menn og Kvederiene.

– Jeg hadde ingenting å skjule, sier hun.

Da avhørene var avsluttet ble den litauiske kvinnen og fire andre menn løslatt, mens en polsk mann (45) ble fremstilt for varetekt.

– Det var ikke lett. Jeg blir ofte emosjonell, men da visste jeg ikke om jeg skulle le eller gråte.

Advokat Dag Svensson ble først oppnevnt som forsvarer for den litauiske kvinnen, siden hun var siktet for drap.

– Det var uforståelig. Jeg fikk tilgang på de første politirapportene, og det fremsto ganske klart hvem som var gjerningsmann. Det fantes ikke et mistankegrunnlag. Politiet burde rett og slett siktet den ene mannen og avhørt de andre som vitner. Det var unødvendig å gi henne denne ekstrabelastningen. Hun hadde akkurat mistet mannen sin på en dramatisk måte, sier Svensson til VG.

Han er i dag bistandsadvokaten til enken.

Svensson minner om at året i forveien, i 2020, så ble en mann pågrepet og siktet for å ha drept sine to barn. Denne siktelsen ble også frafalt.

– Politiet gjorde akkurat samme tabbe i den saken. Det var ikke grunnlag for å sikte ham heller. Disse to sakene kan absolutt sammenlignes, sier Svensson.

KRITISK: Dag Svennson er bistandsadvokaten til enken Egle Kvederiene (50).

Politiet: Situasjonen var svært uavklart

Politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt skriver i en e-post til VG at politiet ble tilkalt i forbindelse med en alvorlig voldshendelse på stedet og at situasjonen var svært uavklart i initialfasen.

– Opplysninger og spor på åstedet var til dels sprikende og det ble gjort individuelle vurderinger rundt hver av de som befant seg der. Enkelte ble pågrepet, andre ble innbrakt etter politiloven. Samtlige fikk etter hvert status som siktet, men fem av de ble løslatt etter kort tid, fortsetter Braathen.

Politiadvokaten opplyser at de tidlig innstilte på henleggelse for de fem løslatte personene. Riksadvokaten henla disse sakene 14. oktober i fjor, drøyt tre måneder etter drapet.

– Hvordan vurderer politiet selv pågripelsene og siktelsene i dag?

– Med den informasjonen vi har i dag er det klart for oss at rollen til de som ble løslatt kun er vitner. Beslutningene må imidlertid sees i lys av den informasjonen som forelå på tidspunktet de ble fattet. At dette senere viser seg å være uriktig er svært uheldig, men det gjør ikke nødvendigvis beslutningen feil da den ble fattet, svarer Braathen.

– Dersom det var klart for politiet hvem som var gjerningsmannen, så hadde vi ikke gjort som vi gjorde. Heldigvis kom vi tidlig i posisjon til å eliminere ut flere av de siktede og løslot de omgående.

ETTERFORSKNING: Da politiet sperret av området rundt åstedet 1. august 2020.

– Hvorfor var det nødvendig å sikte alle for drap og plassere dem på glattcelle?

– I dag fremstår det som unødvendig, men i tiden tett etter gjerningstidspunktet var det helt sentralt for oss å få kontroll på gjerningspersonen eller gjerningspersonene, samt å sikre spor for å oppklare en svært alvorlig handling, svarer politiadvokaten.

– Hva tenker politiet om ekstrabelastningen de påførte enken etter offeret?

– Det er dypt tragisk og fryktelig leit for enhver som mister sine kjære til straffbare handlinger. Med fasiten i hånden er det vondt å vite hva hun har vært igjennom, og det er åpenbart at hun skulle vært denne tilleggsbelastningen foruten, svarer han.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere sammenligningen med dobbeltdrapet i Lørenskog i 2020, siden han ikke var involvert.

I SORG: Egle Kvedriene (50) savner ektemannen gjennom 25 år. Hun håper at rettssaken mot den drapstiltalte polske statsborgeren (45) i august vil sette et punktum for saken, slik at hun kan gå videre i livet.

Enkens historie

VG møter Egle Kvederiene ved Lørenskog bygdemuseum, kun et par kilometer fra åstedet. Hun ønsker å fortelle sin historie om ektemannen som ble frarøvet henne.

Lørdag 31. juli i fjor: Ekteparet fra Litauen våknet som vanlig opp i huset i Lørenskog som ligger like ved inngangen til Østmarka. Ektemannen Vladas Kvederis var snekker og dro tidlig på jobb. Kona er renholder på et treningssenter i Oslo. Hun hadde senvakt denne sommerdagen.

– Han hadde det bra i Norge og var ikke redd for å jobbe mye. Han har alltid jobbet hardt fysisk, også da han var i Sverige og plantet trær. Han var arbeidsom og god, sier Egle Kvederiene VG.

Ekteparet ble gjenforent i Norge om sommeren 2020, da Egle flyttet hit fra England. Huset i Lørenskog delte de med flere andre utenlandske arbeidere. Hver og en hadde hvert sitt rom, mens bad, kjøkken og stue var fellesområde.

– Jeg jobbet sent og tok bussen hjem. På veien ringte jeg til mannen min. Jeg hørte på stemmen hans at han var lettere beruset, vi har jo vært gift i 25 år. Han sa at det var en mann som var kommet til huset som skulle bo der denne dagen og at jeg måtte møte ham, sier hun.

Da Egle gikk av bussen var klokken rundt 23.50.

– Den nye mannen var på kjøkkenet, sier hun.

DREPT: Vladas Kvederis (57) fra Litauen kom til Norge for å jobbe som snekker, så ble han drept.

– Han var blodig

Den nye mannen var en polsk statsborger som i dag er 45 år. Han hadde fått et rom i andre etasje, mens det litauiske ekteparet hadde rom like i nærheten av kjøkkenet.

– Jeg gikk på rommet for å skifte. Deretter laget jeg litt mat og kaffe – og satt meg på rommet, sier Kvederiene.

En annen litauisk mann forsvant etter hvert fra huset. Han bodde ikke der.

– Kanskje han forsto at han burde dra hjem?, lurer hun.

Tilbake på kjøkkenet var kun den polske mannen og Vladas Kvederis. Lørdag kveld var blitt natt til søndag.

– Jeg hørte at kniver og gafler ble vasket. Jeg hørte mannen min si til den polske mannen: «Hvorfor trenger du den kniven?». Deretter hørte jeg lyden av kjøkkenbordet som flyttet seg. Det var ingen god lyd, så jeg gikk ut til kjøkkenet, sier Kvederiene.

Synet som møtte henne var grusomt. På gulvet lå ektemannen med en blodig hånd. Den polske mannen sto like ved med en kniv i hånden – en kniv som til daglig ble brukt av alle som bodde i huset, forteller Kvederiene.

– Mannen min var kuttet i håndflaten. Han tok seg også til halsen. Han var blodig der også. Den polske mannen løp vekk. Jeg husket fra filmer at blødninger må stoppes raskt, så jeg hentet sengeklær og laken, sier hun.

Egle Kvederiene satt seg over mannen og forsøkte å hjelpe ham med stikkskadene fra kniven.

– Den polske mannen kom ned fra annenetasje og gikk forbi oss og ut. Han hadde et blikk helt uten emosjoner, et veldig rart blikk. Jeg følte at han så ned på mannen min som om han ikke var verdt noe. Vi vekslet ingen ord. Vi bare så på hverandre, sier hun.

SAVNET: Enken til drapsofferet Vladas Kvederis (57) har mange minner av ektemannen fra både Norge og hjemlandet Litauen.

Tiltale

27. april i år ble den 45 år gamle polske mannen tiltalt for drap:

«Søndag 1. august 2021 ca. kl. 00.30 i Lørenskog, stakk han Vladas Kvederis med kniv i halsen. (...) Kvederis døde etter kort tid av forblødning.», står det i tiltalen.

Han nekter straffskyld.

Nå venter rettssaken. I fire dager i august vil detaljene fra drapsnatten brettes ut i Romerike og Glåmdalen tingrett.

– Jeg håper saken tar slutt med rettssaken til høsten, så jeg kan gå videre i livet.

Kvedriene og ektemannen hadde en sønn sammen som studerte på et universitet i hjemlandet i fjor.

– Jeg ønsket ikke å ringe ham selv for å fortelle at pappa var drept – så politiet ringte ham. Sønnen vår trodde ikke på dem og ba om å få snakke med meg, sier hun.

– Hvordan var samtalen med sønnen din?

– Han tok det rolig til å begynne med ..., svarer hun.

Kvedriene beskriver tiden etter drapet som en tid fylt med adrenalin, sjokk og sorg.

– Jeg tenker ofte på Vladas og alt vi har gjort sammen. Jeg savner ham. Vi var gift i 25 år. Jeg gruer meg til å dra hjem til Litauen. Det er flere minner om ham der enn her i Norge. Jeg håper saken tar slutt med rettssaken til høsten, så jeg kan gå videre i livet.

VG har vært i kontakt med den drapstiltalte 45-åringens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, om saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken før den er behandlet i retten. At hun velger å ha subjektive kommentarer til faktum får hun stå for, sier Lærum.