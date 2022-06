MELDTE SEG: Fire dager etter at en mann i 20-årene ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo, så meldte en straffedømt mann seg for politiet og erkjente at han avfyrte skuddet mot fornærmede.

Mann funnet skutt på Mortensrud: Siktet peker på voldsepisode som motiv

Den straffedømte mannen har innrømmet å ha skutt en annen mann i beinet på Mortensrud - og peker på en fersk voldsepisode som motiv.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Om kvelden søndag 29. mai møtes to menn på Mortensrud i Oslo ved en tilfeldighet. De to kjenner til hverandre, men skal ikke være venner.

Kort tid etter at de går på hverandre, så skal det ha oppstått en fysisk konfrontasjon som ender med at en av dem trekker frem et skytevåpen. Han skyter deretter den andre mannen i beinet med ett skudd, ifølge VGs opplysninger.

Klokken 19.25 får politiet i Oslo melding om at en ung mann er funnet skutt og befant seg utenfor Mortensrud kirke. Mannen som skjøt er forsvunnet. Ifølge VGs opplysninger har han beveget seg inn i skogen for å gjemme skytevåpenet.

Dagen etter går politiet åpent ut og forteller at de jakter en navngitt person.

– Det er fortsatt ingenting som tyder på at dette er et tilfeldig offer, uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt i Oslo politidistrikt.

Om kvelden torsdag 2. juni melder den navngitte personen seg. Dette er mannen som skjøt.

I politiavhøret som følger erkjenner han å ha skutt den unge mannen i 20-årene. Han forteller også at de to traff hverandre ved en tilfeldighet og at det raskt oppsto en fysisk konfrontasjon.

I tillegg forklarer han at han trakk frem våpenet og skjøt mot beina til den unge mannen, får VG opplyst.

Mannen som skjøt er i 30-årene og er straffedømt en rekke ganger tidligere, deriblant for to skyteepisoder, våpenbesittelse, trusler, vinningskriminalitet, narkotika og ran. Nå er han siktet i en ny sak, for grov kroppsskade.

Forsvarer om siktede: – Han tar fullt ansvar

I politiavhøret forklarer han seg om årsaken til konfrontasjonen. Et par uker i forveien skal den fornærmede mannen ha vært involvert i en voldsepisode med en kamerat av ham, får VG opplyst.

Denne voldsepisoden var ikke glemt og var årsaken til at de to gikk i klinsj, ifølge siktede.

Den fornærmede mannen ble ikke livstruende skadet som en følge av skuddet.

Etter avhøret ble den siktede mannen i 30-årene med politiet ut til Mortensrud, der han rekonstruerte hendelsen. I tillegg tok han med seg politiet ut i skogen for å vise hvor han hadde gjemt skytevåpenet.

– Han erkjenner straffskyld og tar fullt ansvar for det han har gjort. Han angrer og er lei seg for at situasjonen har blitt slik den har blitt. Han har samarbeidet med politiet, meldte seg for politiet, har forklart seg til politiet og bidro til at våpenet som ble brukt ble levert til politiet, sier siktedes forsvarer, advokat Inam Ali, ved Advokatfirmaet Storrvik, til VG.

Oslo politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelse om saken.