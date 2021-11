VEDUMS PLASS: Trygve Slagsvold Vedum viste frem sin faste plass i klasserommet på stadig nedleggingstruede Breidablikk skole i et intervju med VG sist sommer.

Årlig milliardpakke mot skoledød fra regjeringen

Alle grunnskoler får en årlig gulrot på en halv million kroner hver i den nye regjeringens forslag til ekstra-budsjett for 2022. Hovedmålet er å bremse skoledøden.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette er en klar prioritering fra regjeringen. Det skal lønne seg for kommunene å ivareta og oppgradere de eksisterende skolene for ungene. Vi har sterk tro på at et økonomisk ekstratilskudd vil bidra til dette, sier finansminister Vedum til VG.

Han legger frem den nye regjeringens ekstra statsbudsjett kommende mandag. Der blir satsingen mot de mange nedleggelsene av skoler i Norge et av hovedgrepene innenfor skole og utdanning, ifølge finansministeren.

TOK NESTEN NEDI: Trygve Slagsvold Vedum er nok i tyngste laget for zipline-apparatet i skolegården. Men han flirte og lo under prøveturen selv om det bakre «senterpartiet» nesten fikk bakkekontakt.

Dermed følger han opp sitt eget valgløfte fra i sommer. Da møtte han VG på den stadig nedleggingstruede Breidablikk skole på Ilseng i Stange. Nærskolen ligger vegg i vegg med Vedums egen gård.

– Dette må inn i en tilleggsproposisjon allerede fra høsten av. Da kan vi gjennomføre det allerede fra 2022, sa Vedum til VG i skolegården på Ilseng i sommervarme juli.

Hans drivkraft er å redde flere nedleggingstruede skoler.

Vedum er stolt av at valgløftet rettet mot de nærskoler og grendeskoler i praksis i ekstra-budsjettet er utvidet. Nå vil det gjelde alle norske grunnskoler, og dermed utgjør beløpet 1,2 milliarder kroner hvert år fremover.

Men ekstrapengene er ikke øremerket. I stedet blir det bevilget som en del av kommunenes frie inntekter beregnet ut fra hvor mange grunnskoler hver kommune har.

– Men hvis en kommune legger ned en skole, så mister de tilskudd for den skolen, sier Vedum om sitt ris bak speilet.

Kan være tungen på vektskålen

I en tiårsperiode fremover utgjør det nye tilskuddet fem millioner kroner for en enkelt skole. Sp-lederen tror det kan være det som skal til for å «redde» mindre grendeskoler og nærskoler fra nedleggelse når kommunene vedtar ny skolestruktur.

– Hvorfor er ikke pengene øremerket til formålet i statsbudsjett-forslaget?

– Vi ønsker i størst mulig grad at folkevalgte skal bestemme over egne lokalsamfunn. Men, midlene er knyttet til skolene gjennom at en nedleggelse vil føre til trekk i tilsvarende beløp, svarer Vedum.

Statsråden har to egne barn som er elever på Breidablikk skole på nabotomten i Stange kommune. Han mener det er krevende for foreldre, elever og ansatte at det kommer stadig nye utredninger om nedleggelser og sammenslåinger av skoler.

– Det blir årlig lagt ned mellom 40 og 50 skoler i Norge. Det er en evig kamp for å redde nærskoler, spesielt i mindre veletablerte samfunn, registrerer han.

Vedum sier han har fått med seg de ferske rapportene fra kommuner i Finnmark om veldig få nyfødte barn og folketallsnedgang.

les også 478 grunnskoler lagt ned på ti år

– Er ikke skolenedleggelser noen steder uunngåelig?

– Den nye regjeringen kommer til å kjempe for å opprettholde gode samfunn og nærskoler i Finnmark. Derfor kommer det også nye grep for å satse på dette fylket og landsdelen, svarer Vedum.