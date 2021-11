Kaos på fotballkamp – dommer fikk flaske i hodet

Det var full utrykning i opprykkskampen mellom Klemetsrud og Haslum fra 6. til 5. divisjon i Oslo fotballkrets tirsdag kveld. En linjedommer er lettere skadet etter hendelsen.

Publisert: Nå nettopp

En dommer fikk tirsdag kveld en flaske i hodet etter en opprykkskamp på Løren kunstgress i bydel Bjerke i Oslo. Han er lettere skadet etter hendelsen, men er ikke kjørt til legevakt eller sykehus. VG har sett video fra kampen som viser at det var amper stemning underveis i oppgjøret.

Politiet hadde tirsdag kveld ikke kommet i kontakt med noen som så hva som skjedde. Foranledningen til at dommeren ble skadet er derfor ikke kjent.

Da VG snakker med operasjonsleder Per Ivar Ivarsen klokken 22.33, hadde de foreløpig ingen mistenkte i saken. Politiet var fortsatt på stedet, men stemningen var rolig.

Supporterne filmet kampen

Mario Rinaldi er lagleder for Klemetsrud. Han sier til VG at det var en del tilskuere på kampen, og at det etter hvert oppsto mye bråk blant supporterne.

– Det førte til at noen etter hvert kontaktet politiet, sier han.

– Supporterne begynte å filme kampen og det likte ikke dommeren. Han bad de derfor om å gå. Da begynte supporterne å rope og skrike mot dommeren. Dommeren nektet å starte kampen før de hadde gått, men det var ingen som hadde kontroll på dem, sier Rinaldi.

Han fikk også høre at den ene linjedommeren fikk en gjenstand i hodet.

– Det stemmer nok. Jeg så at han hadde en kul ved øret.

På grunn av kaoset som utspilte seg, ble kampen avsluttet og lagene sendt i garderoben. Rivaldi sier sent tirsdag kveld at situasjonen er under kontroll og at supporterne har blitt ført vekk.

– Ugreit mot dommeren

– Jeg er vant til mye rop og skrål, og det er fint med engasjement, men dette tippet ganske tidlig over til noe som var ganske ugreit mot dommeren, sier Ole Martin Sakrisvold, trener for Haslum.

– Dette er en kamp som vi vet at det er mye temperatur rundt. Det ble høy temperatur mot dommeren, og det ble ropt masse stygge ting til ham. Det endte med at kampen ble stoppet.

Sakrisvold sier videre at kampen ikke ble ferdigspilt, og at det gjenstod mellom fem og ti minutter av kampen da den ble avblåst.

Han beskriver hendelsen som en ukultur som dessverre setter preg på flere kamper.

– Når linjedommeren får en flaske i hodet så er det ganske alvorlig. Det er viktig å tenke på sikkerheten.