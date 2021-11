FULLT: På Akershus universitetssykehus (Ahus) må de nå ta imot akuttpasienter i en garasje.

FHI: Flere fullvaksinerte legges inn – skjer raskere enn forventet

For første gang ser man en økning i fullvaksinerte eldre på sykehus. Samtidig har bare seks prosent av den aktuelle gruppen fått boosterdose.

Økningen av fullvaksinerte pasienter kommer raskere enn FHI hadde sett for seg.

– Vi ser at det faktisk er en liten økning i risiko for å bli lagt inn med covid som hoveddiagnose blant eldre fullvaksinerte. Det er en reell økning i forhold til størrelsen på aldersgruppen, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI.

Tidligere har antallet fullvaksinerte på sykehus stemt i forhold til hvor mange vaksinerte det er i samfunnet og at vaksinen uansett ikke fungerer 100 prosent. Nå ser de for første gang at andelen fullvaksinerte øker uavhengig av det.

Grunnen er todelt:

– Det kan hende det er en liten redusert effekt i beskyttelse av vaksinering. Det kan også skyldes at smittetrykket generelt øker. Mest sannsynlig er det en kombinasjon.

Bukholm understreker at de eldre fremdeles er godt beskyttet med vaksinen. De fleste (80 prosent) som legges inn har tilleggssykdommer. FHI har ikke sett en veldig sterk økning i antallet friske eldre.

I Israel tyder mye nå på at vaksinens effekt svekkes over tid, også mot alvorlig sykdom. En ny studie fra landet viser at innleggelser falt som en sten for de som hadde fått en tredje dose.

Landet mente de så fall i immuniteten allerede i august. Da var de på toppen av en uventet og kraftig smittebølge. Samme måned rullet de ut booster-vaksinen til hele befolkningen.

Da så de helt klart fall i innleggelser blant fullvaksinerte, og klarte å stanse deltabølgen i landet.

I FHIs prognose, som prøver å se smittesituasjonen tre uker fremover, ligger det an til en bratt økning av eldre fullvaksinerte på sykehus:

Til venstre: Antatt antall nye sykehusinnleggelser per dag. Høyre panel: Antatt antall sykehusinnlagte. Her ser man en bratt økning i aldersgruppen 75- 110 år

– Den kurven peker veldig bratt oppover. Helningen i den siste rapporten er litt mindre bratt enn i forrige rapport, men treukersprognosene antyder foreløpig ikke når økningen avtar og vi når et platå der antall innleggelser stabiliserer seg.

Men Bukholm sier det ikke er sikkert denne prognosen slår ut, spesielt fordi de ikke har lagt inn at boosterdoser skal settes:

– Derfor tror jeg kanskje at kurvefremstillingen kan skape et mer dramatisk inntrykk enn det som er realiteten.

FHI: Kan ha prioritert feil

I Norge går booster-utrullingen sakte. For fire uker siden gikk regjeringen inn for å tilby de over 65 en boosterdose. Men det er bare rundt 60.000 eldre, som utgjør seks prosent av gruppen, som har fått det tredje stikket sitt. Det er fordi FHI mente det var viktigere å rulle ut influensavaksinen.

– Burde dere satt inn støtet før, når dere ser økning av eldre på sykehus?

– Den økningen vi har sett var forventet, men kanskje en raskere økning i antall innlagte av fullvaksinerte eldre enn man trodde, spesielt den siste uken. Vi tenker at vi gjorde de riktige vurderingene ut fra opplysningene vi hadde. Så kan vi i ettertid vurdere om vi skulle prioritert vaksinering med tredje dose corona enda tidligere.

– Fordi influensaen ikke har kommet?

–Det er foreløpig svært få infisert med influensa og vi har kanskje fått raskere stigning av innleggelser i den eldre aldersgruppene enn slik prognosene så ut for tre uker siden.

Bukholm avviser at det har fått konsekvenser ikke å rulle ut boostervaksinene så raskt som mulig:

– Jeg tror fremdeles at det var riktig å prioritere influensavaksinering, men det blir svært viktig å intensivere vaksinering med tredjedose mot corona fra nå av.

Denne uken sendes det ut 235.000 vaksiner til kommunene.

Disse er innlagt

Snittalderen på sykehusinnlagte fullvaksinerte, har holdt seg stabilt på 77 år de siste ukene.

– Det tyder på at det ikke er noen veldig stor bevegelse i beskyttelsen blant de fullvaksinerte.

Flertallet (60 prosent) av de innlagte er nå fullvaksinerte, noe som i seg selv er naturlig fordi mer enn 90 prosent av d eldre er fullvaksinerte. 80 prosent av dem har en underliggende sykdom som gjør at de er utsatt for alvorlig forløp.

Alderssnittet på uvaksinerte er på rundt 50 år, og har økt litt den siste tiden. En stor andel er personer med annet fødeland enn Norge.

– Kan snittalderen på fullvaksinerte innlagte henge sammen med redusert vaksineeffekt, siden de fikk vaksinen tidlig?

– Det er en mulig forklaring.