Knapt noen stilte i kø for nødpass da politiet strammet inn reglene.

Barn og ledsagere kan få nødpass: Åpner for flere neste uke

Politiet åpner for at barn under 18 år som skal delta på arrangementer i utlandet, som korpsturer og idrettsarrangementer, kan søke nødpass.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det gjelder også voksne som skal ledsage barna, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Dette er den første justeringen av de midlertidige kriteriene for nødpass.

Man kan tidligst søke syv dager før planlagt reise.

FULL KRISE: Politiet har ikke klart å levere pass og nasjonale ID-kort til alle som ønsker det før ferien.

1. juni ble det strammet kraftig inn på hvem som kan få nødpass. Du må være i en nødssituasjon eller ha en helt spesiell grunn til å reise. Ferietur holder ikke.

Etter innstrammingen gikk antall søknader ned med 90 prosent. Det ga politiet en klar indikasjon på at svært få søkere er i en virkelig nødssituasjon.

– Dette tilsier at vi bør åpne opp for at flere kan få nødpass for å få gjennomført planlagt reise, skrev Politidirektoratet til Justisdepartementet 9. juni.

For politiet har 30.000 nødpass på lager.

Politidirektoratet har den siste uken vurdert hvordan kriteriene kan justeres for å tilby flere nødpass. Det er ikke sikkert ferien er reddet for alle som står uten pass:

– Det er neppe realistisk at alle som trenger nødpass vil kunne få, skriver nemlig Politidirektoratet i rapporten i forrige uke.

Info Dette er nødpass Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal på.

Det skal leveres tilbake til politiet eller grensekontrollen når du kommer hjem igjen.

Nødpass fylles ut for hånd hos politiet. Permen på nødpasset er i samme materiale som på det ordinære passet, men den er hvit.

De åtte sidene er fremstilt av papir av samme kvalitet som viseringssidene i et ordinært pass. Foto og personalia beskyttes av et plastlaminat som limes over etter personalisering.

Nødpass har samme leverandør som ordinært pass og er derfor rammet av de samme produksjonsutfordringene. Kilde: Politiet Vis mer

I dag står 80.000 i kø for å få pass. Politiet oppfordrer flere til å søke om nasjonalt id-kort i stedet, som gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits.

Ventetiden på id-kort har gått ned, og anslås å være to uker pluss postgang. 4000 kort produseres hver virkedag, det er knapt kø å snakke om.

Politiet oppfordrer dem som skal reise i EU/EØS og Sveits til å søke om nasjonalt id-kort fremfor pass.

Etter åpningen for barn og ledsagere opplyser Polidirektoratet at det kommer nye justeringer i neste uke, som innebærer at flere kan søke nødpass.

Det kan føre til økt etterspørsel og ventetider på passkontorene.

– Vi ber om forståelse for at det kan bli lange køer enkelte steder. De som jobber på pass og ID-kontorene vil gjøre så godt de kan for å legge til rette, men vi oppfordrer folk til å være tålmodige, sier avdelingsdirektør Vandvik.

Politiet fortsetter å overvåke nødpassbeholdningen nøye og vil justere kriteriene igjen hvis situasjonen endrer seg.