STORBYTOPPER: Fra venstre: Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo; Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger; Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø; Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen og Roar Aas fra Trondheim, på Aps landsmøte i 2019.

Opplysninger til VG: Storby-toppene ber regjeringen snu i Kristiansand-saken

Ap-toppene i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, Stavanger og Drammen gir sin støtte til Kristiansand, ifølge VGs opplysninger.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KS storbynettverk har fredag formiddag et møte, der blant annet Kristiansand-saken er tema.

Nå ber nettverket regjeringen snu – og ikke tvinge gjennom en folkeavstemning om å løsrive Søgne og Songdalen fra Kristiansand, ifølge VGs opplysninger.

Aftenposten har tidligere omtalt uttalelsen i forkant av møtet.

I nettverket sitter byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik (Ap), ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh (H), byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer (Ap), ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (Ap) og ordfører i Drammen kommune, Monica Myrvold Berg (Ap).

I NETTVERKET: Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap).

Dette var forslaget til uttalelse, som ifølge VGs opplysninger ble vedtatt med språklige endringer:

«Regjeringen må snu i Kristiansandsaken

KS Storbynettverk mener at regjeringen straks må skrinlegge å utrede om Kristiansand kommune skal deles. Det er en uakseptabel overkjøring av lokale myndigheter. Det er også et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det.

Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å søke om å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020. KS Storbynettverk reagerer sterkt på at regjeringen ikke bare bestemmer at det skal gjennomføres folkeavstemning, men også at den på forhånd signaliserer at bystyrets konklusjon ikke betyr noe som helst.

Dersom kommunal og distriktsdepartementet hopper bukk over bystyret og faktisk tvangsoppløser kommunen, er det heller ikke i tråd med tillitsreformen, som signaliserer økt tillit til lokale myndigheter. KS Storbynettverk ser med uro på at staten lytter mer til aksjonistgrupper enn til det representative lokaldemokratiet, og er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få fremover.»

– Utrolig krevende

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er i permisjon, og vil derfor ikke uttale seg om saken. Hun viser til fungerende ordfører Dag Mossige (Ap) og til det hun sa til Fædrelandsvennen tidligere denne uka:

– Jeg forstår godt den frustrasjonen Kristiansand opplever når de ikke blir lyttet til. Stavanger har selv vært gjennom en kommunesammenslåing, og jeg vet hvor utrolig krevende dette er, sa hun da.

VG intervjuet Mossige tidligere denne uka:

– Det fremstår som et rimelig eklatant brudd på Hurdalsplattformen, sa han da.

– Dette er et åpenbart problem for lokaldemokratiet og viser manglende respekt for det.

Mossige er ikke redd for en lignende sak i Stavanger, som ble slått sammen med Finnøy og Rennesøy i 2020.

– Det er så stor oppslutning om den nye kommunen her, så jeg frykter ikke det. Men det at vi har gått gjennom en tilsvarende prosess, gir meg stor forståelse for hvor krevende dette er for Kristiansand.