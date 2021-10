IKKE HØRT: Mannen som nå er i 50-årene, anket fengslingen til Gulating lagmannsrett, men ble ikke hørt.

Politiet: Tengs-siktede har gitt uriktige passordopplysninger

Politiet og retten mener det er fare for at mannen i 50-årene vil ødelegge databevis hvis han løslates nå.

Derfor blir mannen som er siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs, varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud, har ankedomstolen Gulating lagmannsrett bestemt.

Det fremgår av fengslingskjennelsen at mannen har oppgitt passord til e-post-kontoer som har vist seg å ikke stemme.







Lagmannsretten skriver at dersom han blir løslatt, er det trolig at han vil ødelegge eller manipulere databevis før politiet har fått sikret disse.

Undersøker DNA-funn

Det er DNA-funn som knytter mannen i 50-årene til det 26 år gamle drapet. Dette DNA-funnet stemmer med hans slekt, nærmere bestemt hans farslinje.

Politiet mener DNA-funnet gir en «sterk indikasjon» på at de har tatt riktig mann, men siktede selv nekter for å ha noe å gjøre med drapet på Karmøy, samt drapet på Tina Jørgensen i 2000, som han også er mistenkt for.

I kjennelsen fremgår det at politiet fortsetter å undersøke alibiet til andre mannlige personer i farsslekten til siktede, og politiet jobber for å snevre inn kretsen av mulige kandidater som har det samme Y-kromosomet som siktede.

Forsvarerne: Peker på forurensingsfare

Forsvarerne til mannen argumenterer med at DNA-funnet kan stamme fra mange personer. De viser også til at Bente Mevåg, DNA-ekspert og tidligere fagdirektør ved FHI, i 2015 oppfordret til varsomhet i bruk av nye analysemetoder, fordi metodene for sporsikring som ble benyttet i 1995 innebærer en reell fare for at prøvematerialet er forurenset.

Lagmannsretten kan på sin side ikke se at denne argumentasjonen får noe avgjørende betydning for vurderingen av mistankegrunnlaget mot siktede.

Politiet peker på at Mevgågs synspunkt var en generell kommentar om arbeidsmetodikken i 2015, ikke en konkret vurdering av bevismaterialet i denne saken. Politiet sier de også har undersøkt risikoen for forurensning av biologiske spor, og mistankegrunnlaget er ikke blitt svekket.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med forsvareren til mannen i 50-årene, Stian Kristensen.