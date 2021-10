BLE OPPRINGT: I mai ble avgående stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) oppringt av Klassekampen og konfrontert med opplysninger fra lekkede stortingsdokumenter.

Slo alarm om lekkasje av stortingsdokumenter – Rødt tar på seg skylden

I juni mottok Stortingets presidentskap et varsel etter at interne dokumenter ble lekket til mediene. Nå innrømmer Rødt at de sto bak lekkasjen og at det «skjedde ved en feil».

VG har fått tilgang på et brev som ble sendt fra Stortingets arbeids- og sosialkomité den 1. juni til Stortingets presidentskap. I brevet ble det varslet om en lekkasje til mediene av interne stortingsdokumenter.

Bakgrunnen var at SVs Solfrid Lerbrekk hadde blitt kontaktet av en journalist fra Klassekampen som skal ha hatt «inngående informasjon» om SVs posisjoner i et utkast til en innstilling til en sak fra komiteen.

I brevet, som er signert av fungerende komitéleder Rigmor Aasrud (Ap), står det at Arbeiderpartiets Arild Grande hadde blitt kontaktet om samme sak, og at Grande ønsket å ta opp «problemet med lekkasjer» med Stortingets presidentskap.

Ifølge brevet er det heller ikke første gang komiteen har tatt opp problemstillingen med lekkasjer til mediene.

– Veldig ubehagelig

– Det var overraskende for meg at en journalist visste om et standpunkt i en sak før den var ferdigbehandlet. Det opplevdes veldig ubehagelig for meg, sier Lerbrekk til VG.

Den nå avgåtte SV-representanten sier at journalisten hadde «inngående kunnskap om SVs standpunkt i en sak på flere forslag».

– Det var en stor sak som var til behandling. Jeg tror noen hadde sendt hele blekka til journalisten, sier Lerbrekk.

BLE OPPRINGT: Arbeiderpartiets Arild Grande ble også oppringt av Klassekampen.

Konfidensiell prosess

Stortinget har en rekke fagkomiteer som behandler forslag før de skal opp til votering i stortingssalen. I komiteene vurderer partiene faglige innspill – og tilbakemeldinger fra blant annet næringsliv og ulike organisasjoner om forslagene.

Før en sak ferdigbehandles, kan partiene forhandle og jobbe med å finne kompromisser. I denne prosessen kan partiene legge inn sine utkast til såkalte merknader, altså posisjoner og kommentarer til forslagene som er til behandling, i Stortingets interne systemer.

Partienes merknader kan endres helt frem til siste minutt før fagkomiteene ferdigbehandler sakene. Ifølge Stortingets regler er slike utkast til merknader strengt konfidensielle, og skal ikke deles med utenforstående.

– Kan bli alvorlige konsekvenser

– Regelen er streng, og det er god praksis for at alle partier følger den. Konsekvensene kan bli alvorlige hvis man ikke gjør det, sier Lerbrekk.

– Hva kan bli konsekvensene av denne type lekkasjer?

– Det vil i praksis si at det blir langt mindre sannsynlighet for flertall for saker, eller at vi får beveget en sak i god retning. Da vil vi bli sittende og ruge på egen politikk frem til siste slutt slik at det ikke blir fare for lekkasjer, sier hun.

VARSLET: Arbeids- og sosialkomiteen, ved fungerende komitéleder Rigmor Aasrud, varslet om lekkasjen.

Pekte ut Rødt i interne møter

Lekkasjen kom i forbindelse med at arbeids- og sosialkomiteen behandlet et forslag fra Rødt om å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og å sikre flere fast jobb.

Ifølge flere kilder VG har snakket med, ble også Rødt pekt på som kilden til lekkasjen internt i arbeids- og sosialkomiteen. Men ifølge VGs opplysninger ble ikke disse påstandene underbygget eller dokumentert i møtet.

Etter at VG tok kontakt med Rødt for å konfrontere partiet med påstanden, innrømmer sekretariatsleder Fredrik V Sand at det nettopp var Rødt som var kilden.

INNRØMMER LEKKASJE: Partiet Rødt, her ved leder Bjørnar Moxnes, innrømmer å stå bak dokumentlekkasjen, men at det «skjedde ved en feil».

– Vi har ikke hørt noe om dette fra presidentskapet eller komiteen, men dette vil vi gjerne beklage overfor partiene og Stortinget. Det skjedde ved en feil fra en i vårt sekretariat, skriver Sand i en e-post til VG.

Han legger til at partiet har tydelige retningslinjer om at slikt ikke skal forekomme, i tillegg til Stortingets egne retningslinjer.

– Det skal ikke skje. Det ble tatt tak i internt allerede på dette tidspunktet og vi gjorde det vi kunne for å rydde opp, skriver Sand.

Stortinget bekrefter lekkasje

I en e-post bekrefter stortingspresident Tone Trøen (H) at hun mottok henvendelsen om lekkasjen – og at dette er et brudd på Stortingets forretningsorden som sier at det ikke er anledning til å offentliggjøre noe fra komitéinnstilling før den er avgitt.

Trøen bekrefter videre at dette ikke er første henvendelse som har kommet om lignende lekkasjer fra komitéarbeidet.

– Vi får fra tid til annen henvendelser fra komiteer eller representanter som har hatt erfaringer på linje med den i arbeids- og sosialkomiteen, skriver Trøen.

IKKE FØRSTE GANG: Fungerende stortingspresident Tone Trøen sier presidentskapet har mottatt flere henvendelser om lekkasjer til mediene.

Kan frata tilgang

I forbindelse med denne saken, vedtok presidentskapet i juni retningslinjer for tilgang til digitale komitéportaler for ansatte i gruppesekretariatene. De nye reglene er gjeldende fra fredag 1. oktober, og er en innstramming sammenlignet med dagens regler.

– Disse retningslinjene gjør det klart at ansatte i gruppesekretariatene kan få tilgang til komitéportalen de har behov for å ha tilgang til i sitt arbeid. Det er anledning til å be presidentskapet vurdere hvorvidt en ansatt som har behov for tilgang for å utføre sin jobb, likevel skal bli fratatt denne rettigheten.

– Dette må gjøres skriftlig og være begrunnet. Det å ikke overholde taushetsplikt kan være en slik begrunnelse, skriver Trøen.