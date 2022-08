KOKAIN: Både lederen i ungdomsrådet i Sandefjord, Saule Smetonye, og seksjonsleder Paal Knutsen i politiet er bekymret for utviklingen.

Varsler om kokainbruk blant skoleelever: − De voksne gjør ikke nok

Ungdomsleder Saule Smetonye i Sandefjord er bekymret for at kokainbruk er blitt normalisert blant elever i området. Nå krever hun tiltak fra voksne.

– Bruk av kokain er blitt normalisert på skolen min, sier Saule Smetonyte, leder for ungdomsrådet i Sandefjord.

Saule er selv elev ved Sandefjord videregående skole. De fleste elevene på skolen kjenner flere på skolen som tar eller har tatt kokain, mener hun, samtidig som hun opplever at bruken av dette rusmiddelet er blitt vanligere de siste få årene:

– Flere og flere tar det, hevder hun.

ØKER: Saule Smetonyte, leder for ungdomsrådet i Sandefjord, opplever at kokainbruken øker blant unge i Sandefjord.

Ikke alene

Til tross for at FHI rapporterer at kokainbruk er svært lite utbredt blant unge norske 15- og 16-åringer, er fenomenet mye omtalt nasjonalt.

Kokain inntas blant annet av unge på russefester og på utesteder, og stoffet er det vanligste ulovlige rusmiddelet som brukes på byen, etter cannabis.

Selv om det er vanskelig å finne konkret statistikk som støtter Saules opplevelser, er bruken omtalt i flere mediesaker fra regionen.

Erlend Monstad Lund, elevrådsleder ved Nøtterøy videregående skole, sa til TV 2 tidligere i år at han opplever at kokain er blitt et «vanlig» rusmiddel blant unge i området.

GRUPPEPRESS: Erlend Monstad Lund, elevrådsleder ved Nøtterøy videregående skole,

Dette fikk han bekreftet under russetiden, forteller han.

Til VG sier Lund at han med egne øyne fikk oppleve hvordan «gruppepress» under russetiden førte til at flere prøvde eller brukte kokain.

At flere ble introdusert til kokain under russetiden, mener Lund har ført til at det ikke lenger bare er et russefenomen:

– Jeg har erfart at bruken også er stor etter russetiden, sier han, og legger til at han har sett flere som har tatt det på større fester og arrangementer.

Også Line Bjerkeskaug, tidligere russepresident ved Sandefjord videregående skole, har uttalt seg om bruken.

I et intervju med Sandefjords Blad i sommer sa hun at rusmiddelet er blitt såpass normalisert at det også er blitt vanlig utenfor russetiden. Kokain er blitt «som å ta en snus under leppa».

Til NRK sa hun at hun selv har sett unge innta rusmiddelet i skoletiden.

FLERE SAKER: Flere unge fra Vestfold har varslet om kokain- og rusbruk blant sine medelever.

– De voksne gjør ikke nok

Saule er enig med både elevrådslederen og den tidligere russepresidenten i at kokain er blitt normalisert blant unge i området - og kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene.

Til tross for at problematikken gjentatte ganger har havnet i søkelyset, opplever hun at mediesakene ikke har ført til forbedring:

– Det er selvsagt bra at flere unge fra området har varslet om kokainbruken i mediene. Men det virker ikke som om mediesakene har ført til en nedgang i kokainbruken blant elevene her. De voksne gjør ikke nok.

TILTAK: Lederen for ungdomsrådet i Sandefjord er misfornøyd med de voksnes håndtering av kokainbruk blant unge.

På lik linje med elevrådslederen og den tidligere russepresidenten, krever hun konkrete tiltak fra voksne.

Hun mener det ikke gjøres nok for å stanse det hun mener er et «stort rusproblem» blant flere elever skolen hennes og naboskoler:

– Hverken politiet eller skoleledelsen har gjort en god nok jobb, sier hun.

– Det er derfor jeg stiller, slik den tidligere russepresidenten og elevrådslederen har gjort.

– Litt ute av kontroll

Seksjonsleder for etterforskning i Sandefjord-politiet Paal Knutsen, erkjenner at kokainbruk blant unge i Sandefjord er en utfordring:

– Vi ser at det rapporteres om bruk av sentralstimulerende blant unge. Kokain er et av disse rusmidlene, sier han til VG.

Politiet får flere tips om bruk ifra både lokale utesteder og videregående skoler. Ofte er det snakk om unge brukere.

– Med bakgrunnen i dette kan vi si at kokainbruk blant unge i Sandefjord er en stor utfordring. Situasjonen er alvorlig og litt ute av kontroll, fortsetter han.

KRYSSPRESS: Paal Knutsen, seksjonsleder for etterforskning i Sandefjord-politiet, mener politiet befinner seg i en vanskelig situasjon.

– Naivt å tro at inntak på skolen ikke har skjedd

På lik linje med politiet, ser rektor ved Sandefjord videregående skole, Harald Møller, alvorlig på varslene:

– Det er bekymringsverdig at det varsles om kokainbruk blant våre elever.

Møller tror kokainbruk blant unge ikke først og fremst er et lokalt problem, til tross for de mange sakene i mediene.

– Det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på narkotiske stoffer i alle ungdomsmiljø. Dette er ikke kun et Sandefjord-problem, men også en utfordring flere andre steder i Vestfold og i andre byer.

DIALOG: Rektor ved Sandefjord videregående skole, Harald Møller, ser alvorlig på varslene, og ønsker bedre dialog med ungdomsrådet.

Dessuten mener Møller at inntak av ulovlige rusmidler hovedsakelig skjer etter skoletid, i helgene og på fest - og ikke på skolen:

– Jeg tror det er svært lite bruk av stoff på skolen, sier han.

Likevel mener Møller at det vil være naivt å tro at inntak på skolen ikke har skjedd eller skjer:

– Vi er en skole med over to tusen elever. Inntak av slike rusmidler kan derfor forekomme, fortsetter han.

Rektoren understreker at skolen blant annet har flere miljøvakter som er tidligere politibetjenter, som «følger godt med».

«Krysspress»

Knutsen i politiet sier det er «lite» de kan gjøre med varslene om kokainbruk blant unge i området, og anerkjenner at de ikke får håndtert fenomenet slik de ønsker.

På spørsmålet om hvorfor det oppleves slik, skildrer Knutsen det han omtaler som et «krysspress» mellom forventninger fra innbyggerne til politiets innsats og handlingsrommet politiet har.

Politiet må forholde seg til føringer fra høyere hold; primært Riksadvokaten og rettspraksis.

– Retningslinjene, samt den mye omtalte rusreformen, gjør det vanskelig for unge å skjønne hva som er forskjellen mellom avkriminalisering og faktisk legalisering, mener Knutsen.

SVGS: Flere elever fra Sandefjord videregående skole har varslet i mediene om kokainbruk blant medelever. Rektor Harald Møller sier han er bekymret og ønsker bedre dialog og samarbeid.

Dessuten sier han at politiet ser på det som et stort problem at et rusmiddel som kokain, som fortsatt er ulovlig, blir «normalisert».

– Det er ikke lov å bruke det, men man får ikke straff hvis man blir tatt for det hvis man har et dokumentert rusmisbruk. Og så må politiet forklare at rusmiddelet fortsatt er ulovlig. Det er en vanskelig jobb, fortsetter han.

Av tiltak forslår han mer tilgjengelig informasjon, holdningskampanjer og hjelp til dem som trenger det for å redusere rusbruken blant unge.

– Føringene er kjempeenkle

Hans Fredrik Marthinussen, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, reagerer sterkt på politiets utsagn:

– Det er en absurd påstand. Jeg tviler sterkt på at politiet egentlig har grunn til å tro at ungdommen tror kokain er lovlig, sier han.

Marthinussen mener politiet forsøker å utøve «politisk press» fordi de er «fratatt muligheten til å drive menneskerettighetsstridige krenkelser» av ungdom de mistenker for å bruke narkotika.

REAGERER: Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen tviler sterkt på at politiet har grunn til å tro at ungdommen tror kokain er lovlig.

Marthinussen omtaler føringene fra Riksadvokaten som «kjempeenkle»:

– Politiet kan ikke ransake ungdoms hjem eller telefon om de er mistenkt for bruk. De kan skånsomt ransake en person ved skjellig grunn til mistanke, forutsatt at politijuristen godkjenner dette.

Han vet om flere ledere i politiet som har sagt at de ikke opplever føringene som uklare eller vanskelige;

– Det egentlige problemet er nok mer å måtte endre praksis og kultur, og at man derfor ikke føler seg trygg på fremgangsmåten lenger, avslutter han.

Knutsen i politiet svarer på Marthinussens kritikk i en e-post:

– Jeg opplever føringene fra Riksadvokaten som tydelige, men det har jo med at praksis for mine etterforskere er å innhente beslutninger fra påtalemyndighet eller retten, dersom vi ser behovet for å ransake eller ta beslag i sakene vi jobber i, skriver Knutsen.

– Dette er fordi vi primært utfører planlagte aksjoner, hvor dette er en del av forberedelsen, avslutter han.

Ønsker å samarbeide med ungdomsrådet i Sandefjord

Rektor Møller mener det er positivt at unge sier ifra, og understreker at det er viktig for ham å ha så god kontroll på fenomenet som mulig.

Nå vil han ha bedre dialog med varslerne.

– På samme måte som jeg har hatt god dialog med tidligere varslere, ønsker jeg bedre dialog med ungdomsrådet.

Møller sier avslutningsvis at han håper ungdomsrådet tar direkte kontakt med ham så raskt som mulig, slik at de sammen kan diskutere gode tiltak mot rusmisbruk.

Saule Smetonyte, lederen for ungdomsrådet i Sandefjord, sier til VG at hun setter stor pris på at Møllers oppfordring.

– Jeg ønsker å komme i kontakt med ham så snart som mulig.