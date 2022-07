LITE VANN: Bildet, tatt tidlig i juni, viser lav vannstand i Kalhovdfjorden som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark. (Illustrasjonsfoto)

Innfører rapportering for visse kraftprodusenter i Sør-Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålegger utvalgte vannkraftprodusenter i Sør-Norge å rapportere ukentlig om både produksjon og magasinfylling.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I tråd med varselet 14. juni pålegges Statnett og kraftprodusentene i Sør-Norge med magasiner med betydning for forsyningssikkerheten vinteren og våren 2022/2023 å etablere en midlertidig rapporteringsordning, melder NVE på sine nettsider.

Magasinfyllingen publiseres hver onsdag, men nå må altså visse vannkraftprodusenter også melde inn hvor mye de produserer.

– Formålet med rapporteringen er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft som grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten vinter- og vårperioden 2022 og 2023. Rapporteringen har også til hensikt å gi Statnett, NVE og OED grunnlag for løpende vurderinger av ytterligere tiltak, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i pressemeldingen.

Ordningen gjelder for kraftverk prisområdene NO1 (Sørøst-Norge), NO2 (Sørvest-Norge) og NO5 (Vest-Norge) med magasiner med kapasitet på 100 GWh eller mer. Ordningen vil gjelde fra 8.8.2022 til 1.6.2023, og den første rapporten skal publiseres 17. august.

– Basert på en felles mal, skal selskapene rapportere til Statnett om faktisk produksjon, vurderinger og prognoser, samt oversikt over nødvendig produksjon, heter det.