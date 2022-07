4. Enkeltemner

Mange universiteter og høgskoler åpner for at du kan ta enkeltemner, selv om du ikke er kommet inn på et studieprogram. Kanskje du kan ta noen av fagene på drømmestudiet likevel? Husk å sjekke fristen for å melde seg opp som enkeltemnestudent – og hvilken dato du kan søke på emnene!