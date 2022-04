Her tar skogbrannhelikopteret av fra Torp utenfor Sandefjord. Pilot John-Arne Hellesø (t.h.) og Espen Svoen har fått oppkalling fra HRS for å bidra med å slukke en skogbrann i Nordmarka. En drøy halvtime senere er helikopteret i gang med å slukke med en «bøtte» som rommer 2000 liter vann.

– Nå er det knusktørt

I LUFTEN (VG) Etter måneder uten en skikkelig rotbløyte er skogbrannfaren i Sør-Norge svært stor.

Så langt i år har det vært 517 gress, lyng og skogbranner, og særlig de siste ukene har det vært en kraftig økning.

Helikopterpilot John-Arne Hellesø (51) sitter bak spakene på vei inn til Oslo. Det brenner. Igjen. Denne gangen i Nordmarka.

VG skulle fredag få en omvisning i luften, men da vi kom til Torp utenfor Sandefjord hvor Helitrans holder til, ble den erfarne skogbrannpiloten oppkalt av Hovedredningssentralen (HRS) for et skarpt oppdrag. Det brant i Nordmarka. VG fikk være med.

PÅ VEI: Når vi kommer frem skal lastemann Espen Svoen montere «bøtta» under helikopteret.

– Når vi kommer til plassen hvor det brenner, tar vi et kjapt overblikk for å se hvor nærmeste vann er, og så koordinerer vi med de på bakken. Vi kan hente vann hvor som helst, det kan være fra en elv, et tjern eller et vann, forklarer Hellesø.

Han kan også filme brannen i forkant slik at mannskapene på bakken får et inntrykk av omfanget.

Når vi ankommer Tryvann i Oslo tar lastemann Espen Svoen ut «bøtta» som ligger i helikopteret og fester den under. Så er det bare å gå i gang. «Bøtta,» som nærmest minner om en paraply, rommer 2000 liter.

– Vis sunn fornuft

Alt annet utstyr tas ut av helikopteret for å få ned vekten. Både VG og lastemann Espen settes av på parkeringsplassen. Under slukkingsarbeidet får man heller ikke lov å ha med passasjerer. Når han er over brannstedet, trykker Hellesø på en knapp på stikka slik at «bøtta» åpner seg og vannmassene tømmes over flammene.

VOKSENKOLLEN: I Nordmarka ved Voksenkollen brant det fredag på et område på rundt 8 mål.

– Det er knusktørt. Folk må vise sunn fornuft slik at vi tar ned risikoen og unngår en repetisjon av 2018-sesongen, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det året var nemlig ekstra ille. Juli var en av de varmeste månedene siden 1900 og per 1. august hadde Meteorologisk institutt notert 40 tropenetter, opplyser DSB i en egen rapport. På en dag, den 13. juli, brant det hele 114 steder samtidig. Den dagen var 22 skogbrannhelikoptre i sving.

– Skogbrannsesongen 2018 kan oppsummeres ved at vi neppe har hatt et høyere antall gress- og skogbranner noensinne, skriver DSB.

Ly minner om det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. august.

– Det er ekstremt tørt nå. Det er et årlig vårfenomen med mye tørt gress og buskas, sier avdelingsdirektøren.

ERFAREN: John-Arne Hellesø (på taket) har vært ute en sommernatt før. Han har vært skogbrannpilot siden 2005.

Men i år er det enda tørrere enn vanlig. Som VG tidligere har skrevet, har Meteorologisk institutt aldri tidligere registrert mindre nedbør på Blindern i Oslo enn i perioden 25. februar til 21. april. På 56 dager har det bare falt 13,2 mm nedbør her.

At det har regnet lite over lang tid sees også på vannstanden i mange vann.

110 sentralen i Agder legger ikke fingrene imellom på Twitter mandag:

Det aller viktigste nå er å ikke tenne opp bål, og varsle med en gang du ser en brann eller røyk.

– Hvis du oppdager brann, varsle 110. Er det en liten brann, forsøk å slukke selv men ikke ta noen sjanser og kom deg ut av området før flammene omringer deg, sier Ly i DSB.

Info Dette gjør du ved skogbrann * Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110.

* I startfasen kan de fleste skogbranner slukkes med enkle midler.

* Mens du venter på hjelp kan du starte slukkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser.

* Kom deg ut av området før flammene omringer deg. Kilde: DSB Vis mer

110 sentralen Vest peker på at Meteorologisk institutt har hevet farenivået for brann til oransje, som er nest høyeste nivå.

DSB har ett helikopter i beredskap på Torp mellom 15. april og 15. august, men om nødvendig kan de stille med 20 helikoptre og 20 bøtter. Nå står det også et helikopter klart i Sauda. Også forsvaret har helikoptre som kan slukke skogbranner og i krisesituasjoner kan Norge få forsterkninger fra Sverige og andre EU-land.

Info Slik slukker du skogbrann

* Brekk eller hugg et lite løvtre på cirka to meter.

* Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen.

* Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake.

* Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.

* Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på. Kilde: DSB Vis mer

Gjennom et samarbeid med EU har også Norge sagt seg villig til å yte bistand den andre veien.

Kommunene er grunnpilarene i skogbrannberedskapen, men også sivilforsvaret kalles ut når det trengs. Mange kommuner har etablert skogbrannovervåkning med småfly. Helikoptrene driver utelukkende med slukking, ikke speiding etter brann. Noen steder har kommunene etablert egne skogbranntropper hvor også skogeierne bidrar.

FULLTANKET: Her er helikopteret tilbake på Tryvann etter å ha fylt opp drivstoff i Lillestrøm.

– 90 prosent av skogbrannene er menneskeskapt, og det skal ikke noe til når det er så tørt som nå, sier helikopterpilot Hellesø fra Levanger.

– Hvordan kom du på å bli pilot?

– Jeg leste en reportasje i «Vi Menn» om helikopterskolen, forteller han. Dermed var det gjort. Fra han var 29 har det vært helikopter for alle penga.

SLIK: Her fyller pilot John-Arne Hellesø vann fra Nitelva under en demonstrasjon på Kjeller i 2020.

Før han satte seg bak spakene for godt, jobbet Hellesø i SFO og på CV-en har han også to opphold i Libanon som del av de norske fredsbevarende FN styrkene.

Han forteller at det er røyken som er verst når de er ute på brannoppdrag.

– Når du ikke ser bakken har du et problem. Og er røyken svart får ikke motoren nok oksygen, da stopper den.

– Har du som helikopterpilot vært redd noen gang?

– Ikke ennå, men jeg har funnet ut hvor grensen går og holder meg innenfor den, sier han sindig.