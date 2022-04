Støre til de skeive i Norge: − Unnskyld

50 år etter at homoseksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i Norge får homofile en offisiell beklagelse fra den norske regjeringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg beklager at Norge ga uttrykk for at man ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Menneskers kjærlighet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Torsdag er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Det blir i dag markert av regjeringen med en offisielle beklagelse.

Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har i dag invitert veteraner fra homobevegelsen, FRI og flere andre representanter fra de skeive miljøene til møte i regjeringens representasjonsbolig.

Der forteller Støre i en tale om hvordan 119 menn i Norge mellom 1902 og 1950 ble dømt for å ha seksuell omgang med en annen mann før loven ble fjernet 21. april 1972.

– At norske myndigheter straffeforfulgte og dømte disse menneskene er dypt alvorlig. Det samme er skylden og skammen paragrafen påførte dem. Loven førte til at skeive opplevde grov fordømmelse og diskriminering, sier Støre.

PRIDEDANS: I 2019 danset Jonas Gahr Støre sammen med Oslo-byråd Raymond Johansen (foran) under prideparaden i Oslo.

Sjelden

Statsministeren påpeker at det ikke er ofte Norge uttrykker en offisiell beklagelse på denne måten.

– Men i dag er det grunn til det, slår han fast.

Han mener loven bidro til å oppfatte homoseksualitet som en sykdom og en synd.

– Derfor vil jeg i dag på vegne av den norske regjeringen si unnskyld for at skeive personer ble kriminalisert og straffeforfulgt av det norske samfunnet.

Til VG sier han at ikke er så opptatt av hvorfor en beklagelse ikke har kommet før, men innrømmer at det er på høy tid.

– Jeg tror det er smått uvirkelig for mange unge mennesker i dag å høre at vi hadde en slik paragraf, og at 119 menn ble dømt etter den paragrafen. Det er i kategorien så klart alvorlig og grensesprengende egentlig at fellesskapet må ta en fot i bakken og beklage det, sier statsministeren.

Støre påpeker at man i Norge på ulike tidspunkter siden den gang har tilpasset lovverket, for å ikke lenger diskriminere, men at kampen likevel ikke er over.

– Den virkelig seige materien er holdningene, som er i skolegårder, på arbeidsplasser og i nabolag. Jeg tror at en slik beklagelse kan være med å flytte noen grenseposter.

STATSRÅD: Anette Trettebergstuen talte under markeringen.

Enormt viktig

Både han og Anette Trettebergstuen takker homobevegelsen for kampen de har måttet stå i. Både før og etter at paragraf 213 ble fjernet fra straffeloven.

– De fleste av dem som måtte ta den kampen er ikke er i dag, men vi er her i dag også for dem. For å beklage den urett som er gått, men også for å takke alle dem, og dere, for at dere tok kampen for oss, sa sistnevnte til forsamlingen.

Til VG omtaler Trettebergstuen, som selv er homofil, beklagelsen som «enormt viktig». Hun mener det er viktig at myndigheter i et samfunn tar et oppgjør med feil som tidligere er begått.

– Som Vigids Bukholdt selv sa, det gjør at noen av oss kan rette ryggen og puste litt friere, sier statsråden til VG.

MARKERING: Statsminister Jonas Gahr Støre og Vigdis Bukholdt under markering av at det 21. april er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.

Mot

Bukholdt var blant de inviterte til markeringen. Hun har gjennom et nesten helt liv vært blant de fremtredende aktivistene som har kjempet for homofiles rettigheter i Norge.

– Jeg vet hvor mye dette betyr for mange, sier hun.

Bukholdt forteller at det krevde stort mot å føre denne kampen, men at de som gjorde det hadde mot. Hun trekker blant annet frem Kim Friele, som døde i fjor høst, som en av dem som gjorde en viktig jobb.

Pioneren håper man for fremtiden kan lære av dette.

– Hvis noen prøver igjen å bygge murer for å stenge oss ute, så skal vi også prøve å være modige og ta grep, sier hun.

GJEST: Solveig Askhjem var blant de regjeringen inviterte til markeringen.

Også Solveig Askjem (85), som er gift med Bukholdt, sier til VG at beklagelsen betyr at de skeive nå kan rette opp ryggen mer enn før.

– Man har skjønt offentlig at man tok feil.

– Hvilken forskjell gjør egentlig en beklagelse?

– For hele saken er det viktig, for jeg vet at det er mange som skammer seg, som gjemmer seg. Det at det offisielle Norge sier «du er ok». Det er bra. Rett og slett. Det betyr veldig mye for mange.

PRIDE-PARADE: Som mange andre byer i verden arrangerer Oslo en årlig pride-parade. Her fra 2019.

Mer gjenstår

Leder for FRI, Inge Gjestvang, var en av mange som satte pris på beklagelsen, men han er klar på at det er mer å gjøre.

– Vi ser lesbiske og homofile scorer relativt greit på levekårsundersøkelser, mens bifile og transpersoner har store utfordringer, sier Gjestvang til VG.

Han peker på ting som transpersoners tilgang på helsehjelp og tilgang på et tredje juridisk kjønnsalternativ, i tillegg til forbud mot konverteringsterapi og ting innefor familiejus som sikrer skeive et likeverdig liv med heterofile.

I en pressemelding gir Trettebergstuen uttrykk for at hun er enig i at kampen ikke er over.

– Ikke bare for å belyse den uretten som er begått, men også for alle de kampene som fortsatt gjenstår. Vårt mål er å bedre skeives levekår og psykiske helse, sier hun.

Regjeringen lover nå å gjennomgå og styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens. I tillegg vil de forby konverteringsterapi, som statsråden mener «utvilsomt har store skadevirkninger for dem som utsettes for det».

– Vi jobber med et forbud mot homoterapi, og vi kommer med et forslag om ikke lenge, sier Trettebergstuen til VG.

Regjeringen skal innen året er omme, legge fram en ny handlingsplan for lhbtiq-personer.